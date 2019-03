La pioggia è piena di ricordi e desideri

A questo suggestivo tema abbiamo dedicato l’appuntamento di Marzo del contest “Parabola“.

Tra i componimenti presentati, ad aver conquistato la preferenza dei nostri lettori, è stato quello di Maria Caputo.

Sono originaria di un piccolo paese in provincia di Avellino, Villamaina. Scrivo da quando ero ragazzina nei banchi di scuola, avevo un diario su cui annotavo le mie emozioni tutti i giorni. Ho pubblicato due silloge di poesia “Sprazzi” e “Tsunami”. Più vado avanti e più mi convinco che la poesia per me è un dono e devo portarla avanti e ci metto anima e cuore. In tutto quello che scrivo porto avanti il mio pensiero, le mie idee, sono una mente libera, cerco di dare sempre dei messaggi nelle mie poesie. Orgogliosa delle mie radici, spesso scrivo anche in dialetto.

Scrivo generalmente di mattina presto, lascio fogli sparsi ovunque, e in quel momento che mi vengono fuori i migliori componimenti, con ispirazione. Non metto niente sul foglio bianco, senza ispirazione, senza sentimento. Non sono io che cerco la poesia, è la poesia che cerca me, mi trova, mi circuisce, mi trasforma fino a far uscire fuori il meglio di me. Le mie poesie non sono mai create a tavolino, ma sono dettate dal cuore per dare un messaggio e trasmettere emozioni.

La poesia è diventata come un’amica che mi fa compagnia, mi da forza, mi consola, mi guida, mi tende una mano, mi sussurra. A volta sembra mi abbandoni, poi eccola che torna, la riprendo e la immortalo lì, sul foglio bianco, quasi come un pittore disegno linee, riempio spazi vuoti, definisco le sfumature e gli do colore. E mentre dipingo la poesia plasma la mia anima, che vola alto lasciando scivolare via le cose brutte.