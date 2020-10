Piombo nell’acqua per uso domestico; nuova tecnica per quantificarlo

La notizia arriva dalla Washington University di Saint Louis, alcuni ricercatori guidati dal professor Daniel Giammar, hanno trovato un modo efficiente, economico e veloce per determinare quanto piombo c’è nell’acqua che arriva nelle case.

La ricerca è stata pubblicata su Environmental Science: Water Research & Technology,

Attualmente per sapere quanto piombo c’è nell’acqua per uso domestico in una cerca zona si raccoglie un litro d’acqua e si analizza, però questo metodo non è buono come sembra, per dirne una: quel litro d’acqua è passato velocemente nei tubi o c’è stato molto a contatto?

Un modo migliore sarebbe raccogliere il piombo da un filtro applicato in un punto d’uso, l’idea non è nuova, Giammar non ne rivendica la paternità, il fatto è che questi filtri fanno un lavoro così buono nel legarsi col piombo che non è così facile estrarlo e quindi anche se l’idea era in giro nessuno l’aveva messa in pratica efficientemente.

Parlando con un collega che conduceva uno studio sull’inquinamento dell’aria in un ambiente tramite (essenzialmente) una scatola con un filtro, lo scienziato si è convinto che si doveva fare la stessa cosa per il piombo nell’acqua.







Poi si è reso conto che la cosa più bella dell’idea è che questi filtri già esistono e già sono in posizione, sono i normali filtri commerciali che le persone mettono per purificare la propria acqua per uso domestico.

I filtri in questione sono nient’altro che dei blocchetti di carbonio, l’acqua passa attraverso dei micro pori nel carbonio mentre il piombo si lega e viene catturato. Il filtro va cambiato ogni 40 litri circa (100 galloni) quindi ci passa 40 volte la quantità d’acqua del campione da un litro.

I ricercatori della Washington University hanno sviluppato una semplicissima tecnica che permette di liberare tutto il piombo nel filtro, tutto quello che occorre sono due litri d’acido e mezzora di tempo. La soluzione acida viene fatta passare lentamente attraverso il filtro e passando libera tutto il piombo.

Giammar vede un futuro in cui i filtri che ora vanno nella spazzatura potrebbero essere consegnati dalle persone o direttamente a chi studia la presenza di piombo nell’acqua o per esempio al proprio fornitore di acqua potabile che si occuperebbe della raccolta.

Roberto Todini