Il fenomeno dell’inquinamento da plastica non è confinato alle coste o agli oceani. Al contrario, sono i fiumi a svolgere un ruolo determinante nel trasporto dei rifiuti verso il mare. Secondo stime recenti, circa l’80% della plastica negli oceani ha origine fluviale. Questa realtà riguarda anche il Mediterraneo, dove l’impatto ambientale si manifesta in maniera significativa. I corsi d’acqua italiani, così come quelli europei, fungono da canali attraverso cui tonnellate di materiali plastici raggiungono gli ecosistemi marini, compromettendo habitat naturali, fauna e flora.

Il caso del fiume Po

Tra i fiumi italiani, il Po emerge come uno dei principali vettori di plastica verso il Mar Adriatico. Il report pubblicato dal Wwf Italia in occasione della Giornata Internazionale di azione per i fiumi, il 14 marzo, mostra dati allarmanti. Grazie all’iniziativa “Adopt Rivers and Lakes”, nel 2025 sono stati catalogati scientificamente quasi 8.000 rifiuti lungo il corso del fiume, di cui il 62% è risultato essere plastica.

La “Direttiva quadro acque” e lo stato dei fiumi italiani

Il quadro normativo europeo sulla tutela delle acque, noto come “Direttiva quadro acque”, siglato il 23 ottobre 2000, stabilisce standard e obiettivi per preservare le acque superficiali, sotterranee, di transizione e costiere. Tuttavia, il rispetto di tali norme non è ancora totale. Il report citato dimostra come oltre il 57% dei corsi d’acqua italiani non raggiunga uno stato ecologico soddisfacente. La combinazione di inquinamento chimico, plastico e alterazioni morfologiche dei fiumi contribuisce a questa situazione critica, limitando la biodiversità e compromettendo la qualità delle acque.

L’iniziativa di rigenerazione fluviale

Per contrastare questi fenomeni, in Italia sono state avviate iniziative di pulizia e rigenerazione dei bacini fluviali. L’obiettivo principale è la restituzione della continuità fluviale e la valorizzazione degli ecosistemi connessi. La strategia europea prevede di riportare almeno 25.000 chilometri di fiumi allo stato naturale entro il 2030, un traguardo ambizioso ma necessario per mitigare gli effetti dell’inquinamento e favorire il ripristino della biodiversità acquatica.







L’impatto della plastica sul Mediterraneo

Il Mediterraneo, per la sua conformazione chiusa e relativamente piccola rispetto agli oceani, è particolarmente vulnerabile all’accumulo di plastica. I fiumi italiani e dell’area circostante costituiscono vie dirette per l’immissione di detriti plastici nel mare, con conseguenze ecologiche rilevanti. La presenza di frammenti di plastica, microplastiche e rifiuti galleggianti altera gli habitat, compromette la catena alimentare e rappresenta un rischio per la fauna marina. La situazione è aggravata dalla densità abitativa lungo le coste e dai flussi turistici e industriali, che aumentano il carico di rifiuti nei corsi d’acqua.

Dalla pulizia alla prevenzione

Se la rimozione della plastica dai fiumi è essenziale, non meno importante è la prevenzione. La gestione sostenibile dei rifiuti urbani e industriali, la riduzione dell’uso della plastica monouso e il rafforzamento dei sistemi di raccolta differenziata sono interventi chiave per limitare l’impatto fluviale sul mare. Gli enti locali, le associazioni ambientaliste e i cittadini sono chiamati a collaborare per creare un modello di economia circolare che riduca drasticamente l’immissione di plastica negli ecosistemi acquatici.

Oltre agli interventi materiali, la sensibilizzazione è fondamentale. La partecipazione della comunità alle giornate di pulizia dei fiumi e dei laghi contribuisce a creare consapevolezza sui problemi ambientali e sulle azioni necessarie per contrastarli. L’educazione ambientale nelle scuole, le campagne informative e le iniziative di citizen science, come il monitoraggio dei rifiuti nei corsi d’acqua, permettono di consolidare una cultura della responsabilità ambientale.

La plastica nei fiumi italiani è un problema complesso, che richiede azioni concrete e immediate. Dal monitoraggio scientifico alla pulizia dei corsi d’acqua, fino alla prevenzione e all’educazione ambientale, ogni intervento contribuisce a contrastare l’inquinamento e a preservare gli ecosistemi acquatici. Riportare i fiumi allo stato naturale e garantire mari più puliti non è solo un obiettivo ecologico, ma un imperativo per la salute del pianeta e per il benessere delle comunità che vivono lungo le sponde.

Patricia Iori