Il 16 gennaio la Commissione Europea ha emanato il documento “A European Strategy for Plastics in a Circular Economy” in cui afferma che entro il 2030 tutti gli imballaggi di plastica dovranno essere riutilizzati o eliminati.

Strategie necessarie

L’inquinamento da plastica è, forse, a un punto di non ritorno; da tempo Bruxelles sta mettendo in atto provvedimenti per arginare il mare di rifiuti da cui rischiamo di essere sommersi. Ormai non c’è più tempo per la teoria ma bisogna passare all’azione: significa che il problema è non solo economico ma politico, quindi interventi e leggi a livello mondiale.

Un settore redditizio

In Europa il settore della plastica è un business che impiega 1,5 milioni di persone e nel 2015 ha prodotto 340 miliardi di euro.

Questo però comporta, ogni anno, 25 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui soltanto il 30% è riciclato.

Il documento della commissione europea parla chiaro: dall’1 al 4% della produzione mondiale di plastica finisce negli oceani, il che significa da 5 a 13 tonnellate ogni anno.

Soltanto noi europei contribuiamo fino a 500.000 tonnellate l’anno. E non significa soltanto oceano, come se non fosse casa nostra, vuol dire anche e soprattutto Mediterraneo. Tutti conosciamo le isole di plastica negli oceani di cui la più nota è la “Pacific Trash Vortex”, un mostro ormai grande quanto gli Stati Uniti.

La zuppa mediterranea

Il mediterraneo non è da meno: “Nature” parla di “Mediterranean soup” riferendosi ai rifiuti presenti nel “Mare nostrum” dove in alcuni punti raggiungono la densità di 1,2 milioni di frammenti di plastica per chilometro quadrato. Un triste primato che batte l’oceano Pacifico con “soltanto” 335 mila.

Parola d’ordine: consapevolezza

Probabilmente la maggioranza dei cittadini non ha l’esatta cognizione di cosa tutto ciò significa.

Alcune forme di inquinamento sono di immediata percezione, come lo smog o l’aumento della temperatura, e spingono l’opinione pubblica a chiedere un rapido intervento.

Ma la plastica no, la plastica è subdola. Te lo devono dire che la stai bevendo o mangiando, altrimenti non ti rendi conto.

Certamente il rispetto dell’ambiente parte da noi, ma soltanto a livello governativo si può innescare il volano capace di interrompere questo ciclo infernale.

Ridurre all’essenziale

Nodo cruciale è l’eliminazione della plastica esistente, attraverso il riciclo efficiente e lo smaltimento controllato. La strada virtuosa passa attraverso la produzione di materiali plastici meno inquinanti e facilmente riciclabili, cercando in parallelo valide alternative ai prodotti di uso comune quali piatti, posate, bottiglie e sacchetti di plastica.

L’Italia ha iniziato tardivamente eliminando questi ultimi e suona stonata la polemica per un centesimo di fronte alla vastità del problema.

Risolvere la “grana” plastica costa, sia incentivando le aziende sia promuovendo la ricerca, perciò la commissione europea ha previsto fondi e stanziamenti per, come dice Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione Ue:

Tutelare l’ambiente e, al tempo stesso, porre le basi per una nuova economia delle materie plastiche

Dobbiamo cambiare abitudini se vogliamo smettere, come diceva Grillo quando faceva ridere, di mangiare i nostri spazzolini.

Alessandro Desogus