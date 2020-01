Playoff NFL, avanti i Titans

Sono iniziati i playoff NFL ed è arrivata la prima sentenza: i campioni in carica, i New England Patriots, sono fuori. Hanno vinto i Teenessee Titans 20 a 13. Per la prima volta negli ultimi 10 anni i Patriots lasciano la competizione così presto. In conferenza stampa Tom Brady ha dichiarato: “Amo giocare a football e adoro farlo per i Patriots, ma non so cosa accadrà da ora in avanti. Viviamo alla giornata e vediamo, ma è altamente improbabile che io decida di ritirarmi. Chissà cosa ci riserverà il futuro? Lasciamoci così”. Brady è il QB più vincente di sempre. A detta di molti è anche il più forte. Di sicuro è un giocatore leggendario. Insieme all’allenatore Belichick ha costruito la dinastia più vincente nella storia dell’NFL.

Una dinastia leggendaria

Ai Patriots dal 2000, titolare e vincitore del Superbowl per la prima volta nella stagione successiva. Nove volte insieme al Superbowl, sei volte vincitori. Dal 2011 New England non mancava la finale di Conference. Brady è il giocatore che ha vinto più partite in assoluto in NFL ed anche quello con il miglior record nei playoff, quando l’ovale si fa più pesante e ogni secondo sul cronometro vale doppio. Ma i numeri danno solo un’idea di quello che sono stati Brady e Belichick in questi anni. Tante luci, qualche ombra, ed un’etica del lavoro e una ferocia nell’inseguire i risultati che non hanno eguali, per traguardi e longevità. Per dire: Mike Vrabel, l’head coach dei Titans, ha vinto 3 Superbowl…da compagno di squadra di Brady a inizio anni 2000!

Una stagione complicata

Non si può parlare di sorpresa in senso assoluto, anzi. I playoff NFL sono iniziati con un risultato che era forse atteso. Perso il suo ricevitore preferito, Gronkowski – ritiratosi dopo il Superbowl della scorsa stagione – Brady ha faticato tutto l’anno ha trovare buone connessioni con i suoi ricevitori. Tra i compagni storici gli era rimasto solo Edelman, l’unico veramente affidabile. Troppo poco per imbastire un gioco vario ed efficace in ogni situazione. L’aura di imbattibilità che da anni accompagnava la regular season di New England era svanita. I Patriots si presentavano ai playoff NFL con un record positivo di 12-4, ma la seconda parte di stagione era stata tutta in affanno. Le incertezze della difesa e i balbettii dell’attacco, qualche problema al gomito per Brady. Tennessee arrivava all’appuntamento dei playoff NFL con un record decisamente inferiore (9-7), ma dopo una stagione in crescendo. La sconfitta con il fanalino di coda dei Miami Dolphins all’ultimo turno, era stato più di un campanello d’allarme per Brady e compagni. Che li ha costretti a un turno in più dei playoff, questo coi Titans, risultato fatale.

E ora?

Brady ha 42 anni e a fine stagione sarà free agent. Libero, cioè, di accasarsi dove preferisce. Qualcuno negli ultimi mesi ha già, sommessamente, iniziato a metterlo in discussione. Qualcuno ha ripensato a Garoppolo, sua riserva qualche anno fa ed autore di una stagione magistrale a San Francisco. Lo sport, a questi livelli, è un tritatutto, anche per le leggende come Brady. Il suo rapporto con l’allenatore è granitico, quasi simbiotico, ma accetterebbe il QB più vincente di sempre di rimanere in un ambiente dove non sente più la fiducia incondizionata da parte di tutti? Ovviamente sono solo supposizioni e nessuno può sapere cosa passa per la testa di Brady. La stagione non è stata tra le sue migliori, ma comunque positiva. Nonostante l’età, mantiene una forma invidiabile, figlia del suo culto del lavoro. Una vita sempre sotto i riflettori non ha mai tolto il football dal centro dei suoi pensieri. In giro di quarterback affidabili come lui nell’arco di una stagione e decisivi nei momenti importati, se ne vedono pochi. Qualche franchigia in cerca di rilancio potrebbe puntare su Brady, attingendo alla sua sconfinata esperienza e al suo carattere da vincente per far crescere tutto il team. Quindi, la domanda è lecita: cosa farà Tom Brady?

“Il ritiro? Improbabile”

In conferenza stampa, dopo la usuale e onesta autocritica, Brady ha detto di non pensare al ritiro. Immaginarlo con una maglia diversa è difficile. Bisogna però capire se avrà voglia di rimettersi ancora in discussione, in un team che ha comunque necessità di rinnovarsi. Lo stesso Belichick, che di anni ne ha 67, avrà voglia di ricostruire la prossima dinastia Patriots? La sensazione è che il loro destino possa, ancora una volta, essere legato. Brady è apparso serio, senza ombra di commozione. Deciso, come sempre. Quindi i dubbi restano.

L’ennesimo rilancio della coppia Belichick-Brady?