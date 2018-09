Playstation 5 e Xbox Scarlett: verso l’uscita con la collaborazione di AMD

Playstation 5 e Xbox Scarlett: progetti necessari da parte di Sony e di Microsoft per andare incontro alle necessità del mercato videoludico.

La tecnologia nel mondo dei videogiochi sta facendo passi da gigante, e mentre gli appassionati si accingono a giocare titoli come Spiderman, Shadow of the Tomb Raider, Assetto Corsa Competizione, Red dead redemption 2 e molti altri ancora, possiamo notare come le attuali console, Playstation 4 e Xbox One abbiano raggiunto la loro massima prestazione e che ben presto si avrà la necessità di mettere sul mercato da parte di Sony e Microsoft, due colossi che negli ultimi 15 anni si sono dati battaglia, una nuova generazione di console: la Playstation 5 e la Xbox Scarlett.

Tutto a causa di giochi sempre più sbalorditivi dal punto di vista tecnico e grafico, che mettono in difficoltà l’attuale generazione di console, che hanno visto invece una crescita sempre maggiore delle vendite di giochi su PC, che vanta prestazioni maggiori sia a PS4 che a Xbox One, nonostante le produzioni di varianti più recenti come la PS4 Pro e la Xbox One X.









Sui nuovi progetti si pensa stia collaborando l’AMD, la nota casa produttrice di CPU. A confermarlo il suo amministratore delegato Lisa Su durante un intervista sull’emittente CNBC, anche se non ha esplicitamente parlato di nuove generazioni di console:

Abbiamo la ricetta per una salsa segreta che stiamo creando con Sony e Microsoft. Le persone e gli sviluppatori hanno sempre bisogno di maggiore potenza. Pensa a quanto si è evoluto il mondo di gaming in pochi anni: giochi, cloud, PC da gaming, console. A tutti serve una maggiore potenza di calcolo e noi vogliamo esserci. Stiamo investendo in tecnologie che vedremo tra tre o cinque anni.

Parole che sembrano trovare conferma con quelle dei rumors, secondo cui Playstation 5 e Xbox Scarlett verranno messe sul mercato tra il 2020 e il 2022.

Intanto Microsoft ha già confermato di star lavorando al successore della Xbox One, mentre Sony non ha mai confermato il progetto di una nuova Playstation, anche se più volte ha ammesso che la PS4 è giunta alla fine del suo ciclo vitale.

