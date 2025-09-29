Secondo l’astrologia, il transito di Plutone in Acquario dovrebbe essere uno dei più importanti del secolo. Plutone è il pianeta della trasformazione e l’ultima volta che ha sostato nella costellazione dell’Acquario sono avvenute la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese, mentre il precedente transito è stato caratterizzato dal Rinascimento. Trecento anni dopo Plutone è tornato in Acquario: cosa aspettarsi? A quanto pare, un radicale cambiamento degli assetti sociali e dell’ordine mondiale attraverso una rivoluzione tecnologica senza precedenti.

Dal Rinascimento alla Rivoluzione francese

Negli ultimi anni l’astrologia ha assunto una nuova luce: la curiosità e il fascino verso questo tipo di discipline aumentano sempre più, mentre lo studio degli spostamenti planetari continua a conquistare popolarità. In questo contesto, uno dei transiti più discussi dal 2024 è lo spostamento di Plutone in Acquario dopo aver lasciato il segno del Capricorno, costellazione in cui transitava dal 2008. Plutone è infatti un pianeta lento, impiega circa 248 anni per completare lo Zodiaco e l’ultima volta che è sostato nell’undicesima casa è stato nel periodo della Rivoluzione francese, prima ancora ci fu il Rinascimento.

In astrologia, l’Acquario è il segno più libero dello Zodiaco. Di natura ariosa e quindi correlato all’attività mentale, l’Acquario è considerato l’umanitario della ruota e il transito di Plutone, che rappresenta la trasformazione attraverso la distruzione, promettendo grandissimi cambiamenti negli equilibri mondiali e negli assetti sociali.

Nel transito tra il 1532 e il 1553 ci furono il Rinascimento, la Riforma luterana e l’affermarsi di influenti figure femminili nella politica internazionale, come Caterina de’ Medici ed Elisabetta I d’Inghilterra. Tra il 1778 e il 1798, l’ultima volta che Plutone si è spostato in Acquario, ci furono la Rivoluzione francese e la Rivoluzione americana, fu scoperto il primo vaccino efficace per il vaiolo e si avviò la prima Rivoluzione industriale. In effetti, all’Acquario lo status-quo sta stretto, al contrario del Capricorno, che invece rappresenta la materialità, l’ordine e l’autorità. Per questo, gli esperti sono concordi nell’affermare che grazie a Plutone in Acquario avverranno dei cambiamenti epocali che interesseranno tutta l’umanità.

L’evoluzione tecnologica, la rivoluzione delle donne e la riscoperta dell’umanità

Uno degli aspetti più interessanti di Plutone in Acquario riguarda sicuramente l’evoluzione della tecnologia perché l’Acquario è l’innovatore dello Zodiaco ed è senza dubbio il segno più congeniale alle innovazioni tecnologiche e al progresso sociale. Infatti, nel passato le rivelazioni scientifiche come il vaccino per il vaiolo, la scoperta di Urano e l’invenzione delle macchine a vapore hanno rivoluzionato e migliorato il modo di vivere dell’umanità e l’astrologia suggerisce che è possibile aspettarsi le stesse straordinarie innovazioni da questo nuovo transito.

Dal futuro possiamo aspettarci enormi sviluppi nel progresso tecnologico, ma in un’ottica più consapevole, ad esempio si discute della sostenibilità ambientale per l’Intelligenza Artificiale, che è destinata ad affermarsi e a cambiare il mondo, mentre l’avvento dei computer ad energia quantica porterà trasformazioni e innovazioni inimmaginabili.







In questo futuro rivoluzionario anche le donne avranno un ruolo fondamentale: Plutone in Acquario è destinato a rompere le gerarchie tradizionali e a distruggere le limitazioni del potere femminile nella società, riequilibrando le energie dell’umanità. Obiettivamente, è innegabile che il ruolo delle donne nel mondo civile stia diventando sempre più influente e dei cambiamenti, seppur limitati, stanno già avvenendo. Ad esempio, durante queste elezioni regionali e per la prima volta da quando le italiane hanno diritto al voto, le file nei seggi sono state divise per cognome e non per genere.

Secondo le stelle, il potere delle donne nella società è destinato ad aumentare sempre più ed entro il 2044, anno in cui Plutone lascerà l’Acquario per entrare nella costellazione dei Pesci, il mondo sarà completamente diverso. Oltretutto, gli effetti di una società globale basata esclusivamente sull’energia maschile sono ogni giorno più devastanti: in un panorama politico in cui le donne al comando sono per la maggior parte conservatrici si può solo sperare che il transito di Plutone in Acquario dia molto più potere decisionale alle donne.

Con la promessa di Plutone, immaginare un futuro caratterizzato dall’autodeterminazione femminile è possibile e il cielo suggerisce la nascita di un nuovo ordine mondiale, in cui le donne saranno riconosciute come parte indispensabile del potere decisionale nelle questioni che interessano l’umanità intera.

Anche la percezione degli esseri umani nella loro collettività è destinata a cambiare per sempre e si prevede un periodo di rivoluzioni umanitarie in nome della libertà, dell’equità e dell’uguaglianza dei popoli, valori che hanno già ispirato le Rivoluzioni dell’ultimo transito di Plutone in Acquario. Infatti, l’energia acquariana è umanitaria e altruista, ma anche molto indipendente, la Rivoluzione francese e la Rivoluzione americana ne sono la prova: la fine del Settecento è stata caratterizzata da un nuovo umanesimo e le stelle suggeriscono che anche il ventunesimo secolo è destinato a mettere al centro della società i valori umanitari.

Lati ombra del transito di Plutone in Acquario

Nella mitologia greca Plutone rappresenta il dio degli inferi Ade, con la luna Caronte che personifica il traghettatore di anime nell’aldilà. Manipolazione, inganno e tradimenti sono solo alcuni dei rischi che secondo l’astrologia si corrono con la sosta del pianeta nel segno dell’Acquario, mentre la resistenza al cambiamento e gli ostacoli al progresso tecnologico potrebbero manifestarsi e causare difficoltà allo sviluppo sociale.

Plutone è il pianeta della trasformazione attraverso la distruzione e il cambiamento può spaventare, ma senza trasformazione non ci sarebbe evoluzione. In questo caso, l’unica sfida è accogliere i cambiamenti come parte necessaria dello sviluppo evolutivo dell’umanità e prepararsi a vedere il mondo mutare bruscamente per poi migliorare, come già successo con i precedenti transiti di Plutone in Acquario.

Aurora Colantonio