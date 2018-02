Per chi ha avuto occasione di assistere ai suoi speech, Alessandro Mora è semplicemente Alle.

Una persona con competenze, abilità linguistiche e professionalità tanto immense quanto umilmente nascoste da uno strato di sorrisi genuini, empatia, spontaneità e amabile conversazione.

Master Trainer in PNL – titolo che possono vantare solo una trentina di persone al mondo – da 25 anni aiuta atleti, persone e aziende, fornendo il manuale di istruzioni di quel chilo e mezzo di materia grigia, il nostro cervello.

Co-autore di tre libri (quasi quattro) è da oltre 10 anni stretto collaboratore del creatore della PNL, il Dott. Richard Bandler. In particolare, Alessandro Mora è alla guida del Top Team internazionale degli assistenti del dott. Bandler. Dirige il team nei corsi in USA e Europa.

Per me la PNL è imparare a pensare, in maniera più utile per poter stare bene senza nessuna ragione.Oggi vedo purtroppo tante persone a cui servono valide ragioni per stare bene e di default invece hanno un atteggiamento triste. Se entri in ufficio con il sorriso è facile che qualcuno ti guardi stranito e ti chieda: “cos’hai da ridere?” Come se fosse necessario un perché. Dovrebbe essere l’opposto, star bene di default e stare male se ci sono delle valide ragioni. La PNL è proprio questo: imparare a stare bene senza nessuna ragione, pensando in maniera più furba.

All’epoca non si considerava come tematica quella mentale. Le persone erano alla ricerca di cose tecniche, di mezzi per produrre di più, della tecnologia più all’avanguardia, quindi sulle cose . Solo le multinazionali, a contatto con il mondo anglosassone, che per queste novità era sempre un pochettino più avanti, erano più informate. Altrimenti c’era – e in parte c’è ancora – una grandissima ignoranza sul tema.

Grazie a questo presupposto ho un grande vantaggio: quando mi rendo conto che trovo qualcosa che funziona meglio di come la facevo in passato, posso cambiare. Non ho teorie da difendere perché Bandler stesso non ne ha.

“Neanche per sogno. Siete voi a essere interessati al dimostrare scientificamente che queste tecniche funzionano: io lo so! Quindi fate tranquillamente il vostro lavoro, perché il mio è trovare modi sempre più veloci per ottenere risultati… e non ho intenzione di fermarmi!”

Quando proposero a Bandler di smettere per qualche tempo di sviluppare nuovi modelli e strategia in modo da poter dare validità scientifica alle tecniche che aveva creato fino a quel momento, lui rispose:

Io e te possiamo lavorare sulla stessa persona, tu ottenere risultati e io no o viceversa. Se io non ho sviluppato le capacità di osservare, notare delle distinzioni particolari sulla persona, comprenderne la comunicazione verbale o non verbale è evidente che non otterrò gli stessi risultati.

In realtà è un “vero mito”. La PNL non è una scienza. Per i principi della scienza ha bisogno di essere testata dal metodo scientifico. Vale a dire la stessa cosa, deve poter essere riprodotta da qualunque altro operatore in qualunque altra parte del mondo.

Il piennellaro non ottiene risultati perché è un ghiacciolo, non ci mette il cuore e quindi non è con-vincente . Il saper con-vincere nasce dall’essere con-vincente . Il piennellista invece, oltre a sapere la teoria, riesce a metterla in pratica e trasferirla. Perché mette il cuore e l’interesse sincero verso l’altra persona.

(Sorride)… Il piennellaro è colui che ne sa a pacchi di teoria, ha studiato mille libri, visto mille corsi, ha immagazzinato il glossario di tutte le tecniche di PNL, cita nomi, segreti, ecc. Però poi non applica nulla di ciò che ha imparato. Interpreta mille cose nella sua testa, invece di lasciarsi guidare dal cuore, e rende complessa una cosa che è nata semplice. Il piennellaro è quello che applica la PNL, ad esempio, per la seduzione. Il che è tristemente assurdo.

Impara la PNL per stare bene con te stesso per gestire il tuo stato d’animo. Tutte queste cose, poi ti permettono di essere convincente e di conseguenza anche efficace. Con-vincere nel vero senso della parola, cioè vincere insieme all’altro.

Se tu stai bene con te stesso arrivi ad un certo punto in cui non hai bisogno di dover convincere o manipolare l’altra persona. Semplicemente ti piace l’idea di mandare il tuo messaggio perché hai sperimentato su te stesso che è utile.

“Se tu vuoi imparare la PNL per manipolare le altre persone, già quello non ti permette di ottenere risultati. Perché le persone lo sentono.”

dice che non c’è libertà senza educazione. Secondo te in che modo la PNL può educarci ad usare il nostro potere per vivere la libertà personale?

Cito Bandler stesso quando dice:

“Freedom is everything and love is all the rest.”

La PNL è libertà. Il concetto è imparare a pensare in maniera libera, senza schemi che ci siamo imposti o che ci hanno imposto le altre persone. Molte convinzioni derivano dall’ambiente. Quante volte da piccolo ti è capitato di sentire su te stesso o sugli altri, magari con tutte le buone intenzioni del mondo, cose del tipo:

“Tu non sei portato per la matematica, per l’arte”;

“Anche tuo papà andava male, purtroppo hai preso gli stessi geni.”

Magari dette anche per scherzo, però se la persona è vulnerabile o soggetta ad un adulto autorevole, finisce per crederci. In questo senso la PNL ti dà la possibilità di essere libero. Educa il tuo cervello a pensare in maniera più furba.

Ti permette di rompere le catene delle abitudini mentali, riconoscere quali sono. Infatti un altro passaggio è la consapevolezza. Quando ti rendi conto di avere un dialogo interno improduttivo, puoi iniziare ad intervenire, altrimenti no. La PNL ti insegna come fare.