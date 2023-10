Point Nemo, dallo spazio alle profondità oceaniche

Point Nemo: il cimitero dei veicoli spaziali e la protezione dell’ambiente marino in aree senza giurisdizione statale.

Lo spazio è ben lungi dall’essere uno spazio vuoto. Migliaia di satelliti, sonde, navicelle e stazioni orbitano intorno alla Terra. Difatti, vi è un’alta densità di oggetti e detriti spaziali nelle regioni inferiori dell’orbita terrestre (LEO) e nell’orbita geostazionaria (GEO). Inoltre, queste orbite sono popolate da grandi quantità di frammenti di satelliti falliti, abbandonati o danneggiati e stadi orbitali di lanciatori. E infatti, il LEO è stato descritto come “un deposito di rottami spaziali orbitali”.

Un numero crescente di oggetti spaziali esausti, inattivi o rotti che rimangono in orbita e che creano un numero crescente di frammenti attraverso le collisioni. Ogni collisione a sua volta aumenta la quantità di detriti spaziali, aumentando così anche la probabilità di ulteriori collisioni e così via. Ptenzialmente all’infinito – qualcosa noto come sindrome di Kessler.

La NASA, per far fronte alla questione, ha scelto come luogo ideale per il rientro distruttivo programmato dei veicoli spaziali un’area a circa 3.000 miglia al largo della costa orientale della Nuova Zelanda. E a 2.000 miglia a nord dell’Antartide. Questa vasta area oceanica è situata nel punto più lontano da qualsiasi terraferma sulla terra ed è chiamato Point Nemo.

La scoperta di questa posizione risale al 1992, quando l’ingegnere e ricercatore Hrvoje Lukatela la individuò tramite l’ausilio di software per computer. Lukatela spiegò, in un’intervista alla BBC, che la posizione dei tre punti equidistanti è piuttosto unica, e non ci sono altri punti sulla superficie terrestre che potrebbero sostituirli. Tuttavia, è possibile che nel tempo si verifichino leggeri spostamenti nella posizione di Point Nemo a causa dell’erosione costiera o di misurazioni più accurate. Anche se tali variazioni sarebbero minime, nell’ordine dei metri.









Popolarmente conosciuto come il Polo Pacifico dell’Inaccessibilità o Area Inabitata dell’Oceano Pacifico del Sud (SPOUA), Point Nemo, e lo spazio oceanico circostante, è noto anche come il cimitero dei veicoli spaziali. All’interno di questa area, situata al di fuori della giurisdizione di qualsiasi Stato, le nazioni che si occupano dell’esplorazione spaziale, come Russia, Stati Uniti, Giappone e stati europei, hanno affondato oltre 263 pezzi di detriti spaziali. Tra il 1971 e il 2016, attraverso il cosiddetto splashdowns.

Questa pratica, inizialmente oggetto di discussioni nell’ambito del Comitato delle Nazioni Unite sugli Usi Pacifici dello Spazio Extra-Atmosferico (UNCOPUOS), sollevò preoccupazioni ambientali. In particolare per il fatto che trasformava l’Oceano Pacifico meridionale da un’area condivisa in una discarica per materiali potenzialmente pericolosi.

Point Nemo è uno dei luoghi più difficili da raggiungere sulla Terra, non a caso è definito come il polo oceanico dell’inaccessibilità. Si trova esattamente a 2688 chilometri dalle coste più vicine. Che sono a nord quelle di Ducie, un isolotto disabitato vicino alla Nuova Zelanda nell’arcipelago di Pitcairn, a nord est la cilena Moto Nui e a sud Maher Island, al largo delle coste dell’Antartide.

Questo punto fu raggiunto per la prima volta dalla terza spedizione antartica sovietica il 14 dicembre 1958 organizzata durante i lavori di ricerca dell’anno geofisico internazionale. Durante questa spedizione diretta da Evgenij Ivanovič Tolstikov venne realizzata una stazione temporanea di ricerca battezzata Poljus Nedostupnosti (letteralmente: polo dell’inaccessibilità).

Ma cosa possiamo effettivamente trovare in questo luogo così lontano dal mondo civilizzato?

Negli ultimi decenni, i veicoli spaziali russi Progress, carichi di tonnellate di rifiuti provenienti dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), sono stati deliberatamente indirizzati verso il cosiddetto “cimitero dei veicoli spaziali” nell’Oceano Pacifico meridionale. La pratica si è estesa ad altre nazioni, come dimostrato dai veicoli cargo Cygnus della Northrop Grumman, anch’essi utilizzati per trasportare rifiuti spaziali in mare dopo aver servito la stazione spaziale.

Questa tendenza è accompagnata da precedenti famosi, come la stazione spaziale russa Mir e il prototipo cinese Tiangong-1, che hanno concluso la loro vita nelle acque oceaniche. In fondo si trovano anche tre stazioni spaziali militari Salyut. Questi satelliti segreti russi erano inizialmente mascherati come navi da ricerca ma alla fine furono scoperti come strutture di prova per armi spaziali sperimentali.

A Point Nemo sono state affondate anche flotte per un totale di quasi 200 navi robotiche da rifornimento. Le navi provenivano principalmente dalla Russia e venivano utilizzate per rifornire di carburante e rifornire le stazioni spaziali.

Nel 1979, gli Stati Uniti seppellirono nel Pacifico la stazione spaziale Skylab, con detriti sparsi lungo la costa meridionale dell’Australia. Ora, la questione più urgente riguarda la futura disintegrazione controllata della ISS, un imponente velivolo da 500 tonnellate. Il piano è quello di abbattere la ISS in modo controllato sull’area oceanica del Pacifico meridionale, a Point Nemo.

Nel 2022, la NASA ha annunciato di scaricare la ISS, il più grande oggetto spaziale mai deorbitato, a Point Nemo alla fine del 2031. Cosa che ha scatenato una discussione (sorprendentemente scarsa) tra gli scienziati marini sugli effetti sull’energia l’ambiente marino.

Dal punto di vista giuridico, esperti come il Prof. Dr. Marcus Schladebach dell’Università di Potsdam in Germania si occupano della difficile questione. Se l’attuale sistema giuridico sia in grado di affrontare la sfida posta dalla gestione dei detriti spaziali. Una conclusione sembra essere unanime: esiste l’innegabile necessità di istituire un obbligo di rimozione dei detriti spaziali a causa del pericolo di collisione. Derivante dal crescente numero di oggetti in orbita attorno alla Terra.

Di conseguenza, le Linee guida delle Nazioni Unite per la mitigazione dei detriti spaziali del 2007, adottate solo 60 anni dopo il lancio del primo satellite spaziale, forniscono indicazioni. Ad esempio, sulla deorbitazione di oggetti spaziali per mitigare il crescente problema della collisione dei detriti spaziali.

I detriti devono essere reindirizzati nell’atmosfera terrestre dove bruciano. Gli oggetti, però, come la ISS, così grandi da non bruciarsi completamente e da non sopravvivere al rientro nell’atmosfera terrestre, richiedono un rientro controllato. Al di sopra di specifiche regioni disabitate: il Punto Nemo nell’oceano Pacifico.

Eppure, è consentito lo scarico della spazzatura spaziale a Point Nemo nell’Oceano Pacifico? Tutti gli Stati hanno l’obbligo consuetudinario di proteggere e preservare l’ambiente marino in tutte le zone del mare – anche a Point Nemo. Lo scarico di spazzatura spaziale nell’oceano, anche a più di 2.000 km dalla costa di qualsiasi terra, non è consentito dal diritto pubblico internazionale e deve essere proibito.

Preoccupazioni ambientali: un insulto all’oceano

La domanda principale che emerge è se lo scarico di rifiuti spaziali su Point Nemo sia una soluzione accettabile o se esistano alternative più sostenibili. Il dibattito sulla corretta gestione dei detriti spaziali e il loro impatto sugli oceani è destinato a intensificarsi.

La comunità internazionale si è preoccupata della congestione dello spazio poiché minaccia la sostenibilità delle attività spaziali. L’urgenza crescente di questa problematica ha costretto la comunità internazionale a confrontarsi con il compito di limitare la proliferazione esponenziale dei frammenti e smaltire la crescente quantità di detriti spaziali.

Esperti come Britta Baechler, senior manager di Ocean Plastics Research per Ocean Conservancy, sollevano preoccupazioni fondamentali. Baechler considera l’uso continuato dell’oceano come discarica uno “scandalo” che non può essere ignorato. Il continuo scarico di rifiuti spaziali nell’oceano, che comporta anche sostanze chimiche tossiche come l’idrazina, minaccia pesantemente la vita marina.

Ogni anno, quasi 11 milioni di tonnellate di plastica inquinata vengono scaricate nell’oceano. Causando danni irreparabili all’ecosistema marino. Questa situazione è un pericolo mortale per la vita marina, poiché l’ingestione di plastica può avere conseguenze letali.

Lo scarico di detriti spaziali nell’oceano, anche nel punto più remoto di esso, costituisce una violazione dell’obbligo erga omnes, di tutti gli Stati, di proteggere e preservare l’ambiente marino.

Gli Stati non hanno valutato gli effetti dello scarico di detriti spaziali in base al principio di precauzione, ai principi di sviluppo sostenibile e all’approccio eco-sistemico. Né hanno condotto una valutazione dell’impatto ambientale. Inoltre, gli Stati non hanno adottato norme specifiche per la gestione e il controllo dell’inquinamento dell’ambiente marino derivante dall’inquinamento provocato dallo scarico in mare di veicoli spaziali e pertanto violano anche l’obbligo previsto dall’art. 210 (4) UNCLOS.

La violazione di un obbligo giuridico primario può essere fatta valere in tribunale e comporta la responsabilità degli Stati per eventuali danni derivanti dal loro atto illecito. Poiché l’obbligo di proteggere e preservare l’ambiente marino è un obbligo erga omnes . Qualsiasi altro Stato ha legittimazione ad agire in una causa intentata contro un altro Stato. Che viola tale obbligo. (Articolo 48 (1) (b) del 2001 sulla responsabilità dell’ambiente marino Stati per atti illeciti a livello internazionale).

Il problema di come gestire la spazzatura umana ha superato i confini del pianeta Terra verso terreni extraterrestri. Tuttavia, oggi più che mai vengono lanciati satelliti. Gli esperti chiedono un cambiamento di mentalità e la ricerca di alternative all’uso degli oceani come discarica. Il futuro ci porterà a definire il modo migliore per affrontare questi importanti aspetti ambientali ed etici, creando potenzialmente un precedente per una gestione più responsabile del nostro impatto nello spazio e sui nostri oceani.

