Uno dei giochi di carte più classici e conosciuti è indubbiamente il poker. Il gioco consiste nell’ottenere combinazioni dal valore più alto rispetto a quelle degli avversari. Le carte sono distribuite in senso orario e ad ogni turno i giocatori devono presentare una puntata utile per formare il premio da contendere. Il dealer consegna a tutti le carte e i giocatori acquisiscono la possibilità di “parlare”, cioè di compiere una mossa tra il puntare, il lasciare, il chiamare, il rilanciare o il bussare.

In caso di parità finale tra uno o più giocatori, a seconda della versione del poker che si sta praticando, il premio potrebbe essere diviso. L’Omaha 8 e lo Stud 8 vogliono ad esempio una ripartizione equa, mentre nel Razz, nel 2-7 Single Draw e nel 2-7 Triple Draw, la vincita va a chi ha la mano più bassa. A prescindere, bluffare risulta la mossa per eccellenza, quella che più identifica il poker, tanto da aver ispirato anche il mondo del cinema. Chi ricorda il film “Asso” con Adriano Celentano ? La scena del bluff del “Molleggiato” è rimasta memorabile anche per chi non è un amante dei giochi di carte.

Considerando che il poker era praticato soprattutto da marinai abituati a navigare in giro per il mondo, negli anni è stato esportato in diversi Paesi e se ne sono sviluppate parecchie versioni alternative, la più famosa delle quali è il Texas Hold’em. In questa versione ogni giocatore riceve solo due carte a testa: contando anche le cinque carte comuni scoperte dal dealer queste formerà il proprio punteggio. Anche il conteggio dei punti è differente: il “full” è più ambito del “colore”, e non c’è differenza di valore tra i semi. Nel Texas Hold’em una partita può anche terminare con un pareggio.

Le varie versioni del poker si dividono in Community card poker, Draw poker e Stud poker. A far parte del primo gruppo, oltre che il Texas Hold’em, sono il Chowaha Double-board hold’em Omaha, il Royal Hold’em Super Hold’em, il Super Hold’em, il Tahoe Hold’em, il Pineapple, il Crazy Pineapple e il Tic tac toe. Nel Draw poker troviamo il 5 card draw, il 32 card draw, l’Ace to 5 Triple Draw, il Badugi, il California lowball, il Deuce to 7 Triple e il Draw Kansas City lowball. Infine, a rientrare nella categoria dello Stud poker sono il 5 card stud, il 7 card stud, il Caribbean Stud Poker, il Canadian Stud, il Razz e la Telesina. Le regole differiscono per quel che concerne il numero di carte erogate, la segretezza delle stesse e la possibilità di combinarle tutte insieme per formare il proprio punteggio.