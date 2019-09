Polaroid Lab: stampe istantanee dallo schermo dello smartphone

Stampare foto sfruttando la luce dello schermo degli smartphone senza utilizzare nessun tipo di connessione non è mai stato così semplice

Polaroid e le sue “invenzioni”

Lo scorso anno Polaroid aveva introdotto sul mercato Mint 2-in-1, la fotocamera digitale con stampante portatile integrata.

La Mint 2-in-1 era caratterizzata da un sensore d’immagine da 16MP affiancato da un Flash LED, uno specchio specifico per i selfie, uno slot per Micro SD fino a 256GB di memoria e, ovviamente, da una stampante integrata che consentiva di imprimere istantaneamente gli scatti realizzati.

Adesso l’azienda propone un nuovo dispositivo davvero curioso: vediamo di cosa si tratta.

Cos’è Polaroid Lab

Polaroid Lab viene descritta come una sorta di camera oscura in miniatura.

A differenza delle numerose stampanti ormai in commercio, Polaroid Lab non si collega allo smartphone tramite Wi-Fi, Bluetooth o cavo.

Per “stampare” le foto basterà selezionarle attraverso l’apposita app Polaroid Originals, appoggiare il telefono a schermo in giù sulla piattaforma e premere un pulsante.

Il dispositivo in realtà non stamperà la foto nel vero senso della parola, ma proietterà l’immagine su una pellicola, creando una foto istantanea attraverso specchi, luci e chimica.

Le fotografie selezionate per la stampa saranno quindi convertite in vere e proprie Polaroid, anche se l’azienda si è raccomandata più volte di non “agitarle”, come invece è solito fare chi possiede una vera Polaroid.

Polaroid Lab sarà in vendita a partire dal 10 ottobre ad un prezzo di circa 130 dollari (probabilmente 130 euro) e sarà compatibile con smartphone dotati di almeno Android 7.0 Nougat o iOS 11.

Il video pubblicato nella pagina ufficiale Polaroid, mostra in breve il funzionamento della nuova camera oscura in miniatura.

Ma è davvero tutto oro ciò che luccica?

All’apparenza sembra tutto molto semplice, ma i primi pareri non sono del tutto positivi.

Secondo quanto riportato da alcuni ragazzi di The Verge (una rete di notizie e media tecnologiche americane gestita da Vox Media) che hanno potuto provare Polaroid Lab in anteprima, il processo di stampa non sembra così semplice ed immediato.

Per prima cosa occorrerà scaricare l’applicazione Polaroid Originals per utilizzare la stampante e successivamente procedere alla fase di allineamento del display con la cornice apposita.

Una volta fatto ciò si dovrà passare alle impostazioni relative a colore, esposizione ed altri parametri dell’immagine.

Solo dopo tutti questi passaggi si potrà procedere alla stampa.

Qualitativamente parlando i risultati vengono descritti come buoni ma non entusiasmanti: il perché è facilmente intuibile se consideriamo che Polaroid Lab fotografa il display del nostro smartphone.

Oltre agli aspetti “negativi” sono però da considerare le interessanti opzioni offerte.

Tra le tante Polaroid Lab dà la possibilità di stampare non solo singole foto ma anche collage composti da 9 stampe separate.

Oltre a questo si potrà assegnare un video ad una foto, rendendo possibile la riproduzione automatica del video quando inquadreremo la stampa abbinata ad esso.

Federica Catalano