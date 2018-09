Polaroid Mint è una nuova fotocamera digitale presentata durante la fiera della tecnologia di Berlino (IFA) 2018. L’azienda, ha realizzato due modelli differenti: una fotocamera che permette di scattare foto e stamparle istantaneamente e una stampante portatile, la quale si collega allo smartphone tramite connessione Bluetooth. Scopriamo, quindi, tutti i dettagli della nuova Polaroid Mint.









Polaroid Mint: scheda tecnica

Si tratta di una fotocamera digitale, con classico sistema Polaroid, in grado d’immortalare momenti importanti e stamparli automaticamente. Il suo funzionamento è molto semplice: basta scegliere una delle tre modalità di scatto (bianco e nero o seppia), aggiungere una cornice e scattare la foto. Ecco la scheda tecnica dettagliata:

Fotocamera da 16MP

microSD fino a 256 GB

Specchio per selfie integrato

Flash LED automatico

Timer per autoscatto

Polaroid Mint è pensata per le foto verticali, come si intuisce dal posizionamento del pulsante di scatto. Su uno dei due lati lunghi, invece, troviamo il tasto di accensione, un tasto per attivare un timer di 10 secondi ( autoscatto) e uno per cambiare modalità di scatto. La tecnologia di stampa è senza inchiostro, viene utilizzata la carta termica ideata da ZINK: nei fogli per la stampa sono presenti dei cristalli di colore neutro che possono assumere successivamente diverse tonalità attraverso l’utilizzo del calore. La carta viene caricata dallo sportello posteriore e le stampe fuoriescono da una piccola fessura presente dalla parte opposta al pulsante di scatto. Il prezzo sul mercato della fotocamera è di 119 euro.

La stampante tascabile di Polaroid

Si chiama Polaroid Mint Printer ed è un dispositivo tascabile che si collega senza fili a qualsiasi smartphone o tablet via Bluetooth. L’app ufficiale, disponibile per iOs e Android, permette di stampare foto a colori con misura di 5,08×7,62 cm. La confezione contiene un cavo USB per il caricamento (con una sola carica si riescono a stampare 50 foto) ed è possibile scegliere diverse tonalità per il dispositivo: bianco, nero, rosso, blu e giallo. L’app, inoltre, permette di modificare la foto prima di stamparla e di aggiungere filtri, cornici, effetti e molto altro. Il prezzo sul mercato della Polaroid Mint Printer è di 129 euro.