Il 75° Festival della canzone italiana ha ospitato sul prestigioso palco dell’Ariston l’esibizione di due cantanti, una israeliana e una palestinese, scatenando molte polemiche, soprattutto da parte di chi, nell’ultimo anno, ha raccontato le sistematiche azioni genocidarie commesse dallo Stato di Israele a Gaza: il messaggio pacifista lanciato a Sanremo rischierebbe di eguagliare le due parti coinvolte in un conflitto che, da oltre 75 anni, non è solo una guerra, ma una sistematica pulizia etnica e un’occupazione coloniale.

Noa e Mira Awad si sono esibite durante la prima serata del Festival di Sanremo sulle note di Imagine, l’iconico inno pacifista scritto e interpretato da John Lennon, cantando il testo in inglese, ebraico e arabo. Ad aprire la loro esibizione è stato un intervento di Papa Francesco, che si è collegato dai suoi appartamenti a Città del Vaticano per condividere un messaggio di pace per tutti i popoli.

«Questo è quello che desidero di più, vedere chi si è odiato stringersi la mano, abbracciarsi e dire con la vita, la musica e il canto: la pace è possibile», ha dichiarato il pontefice. «La musica può aprire il cuore all’armonia, alla gioia dello stare insieme, con un linguaggio comune e di comprensione, facendoci impegnare per un mondo più giusto e fraterno».

Tuttavia, molti critici hanno sottolineato come i messaggi pacifisti, pur essendo apparentemente il vertice di un ideale ineccepibile e incontestabile, possano nascondere in realtà intenzioni più subdole: quelle di minimizzare il dolore e le rivendicazioni della parte lesa, assumendo una posizione favorevole verso l’aggressore.

Noa e Mira Awad: musica e controversie

Noa è una delle più famose cantanti israeliane a livello internazionale, con una lunga carriera di collaborazioni anche con artisti italiani, quali Pino Daniele e Roberto Benigni. 55 anni, originaria di Tel Aviv, ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a New York, per poi tornare in Israele a diciott’anni per prestare servizio militare, obbligatorio nel Paese per tutti i cittadini. Mira Awad è una cantante e attrice palestinese di cittadinanza israeliana, che sin dall’inizio della sua carriera ha raccontato la sua complessa identità di persona arabo-israeliana e incentivato al dialogo fra le due parti in conflitto.

Le due artiste si sono esibite all’Eurovision Song Contest del 2009 con il brano There must be another way, e la presenza di Mira Awad ha scatenato le critiche sia della destra sionista, che l’ha accusata di non essere abbastanza “israeliana” da poter rappresentare il Paese, sia di molti palestinesi, che hanno visto in quella e in molte delle sue precedenti performance una forma di complicità con lo Stato di Israele, fautore di molti crimini nei confronti della “sua gente”.

Karem Rohana, attivista italo-palestinese, l’ha definita sui propri canali social una “palestinese da cortile”, riprendendo il termine “house neg*o” utilizzato da Malcolm X per definire coloro che, pur sottoposti all’oppressione razziale negli Stati Uniti, preferivano accontentarsi della propria posizione subalterna piuttosto che attivarsi contro le discriminazioni subite.

Ciò che accomuna Noa e Mira Awad è il messaggio di neutralità che hanno portato avanti durante tutta la loro carriera, anche in seguito agli eventi che hanno avuto inizio il 7 ottobre. Entrambe esprimono da sempre il desiderio di una convivenza pacifica tra le due parti, tuttavia trattare Israele e Palestina come due attori pari in un conflitto reciproco rischia di oscurare la realtà storica di quanto accaduto in Medio Oriente negli ultimi 75 anni: il tentativo di Israele di riprendere il pieno controllo sulla Cisgiordania, Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza, mirando a liberare queste terre dalla presenza palestinese.

Un obiettivo perseguito non solo dal Governo Netanyahu, il quale ha rappresentato la manifestazione più violenta e distruttiva della politica sionista nei confronti dei palestinesi, ma anche da numerosi governi precedenti, in un contesto che travalica le differenze tra destra e sinistra interne al Paese e che è intrinseco alle fondamenta stesse dello Stato di Israele, dalle sue origini ad oggi.







Il Festival depoliticizzato di Carlo Conti

Il tema palestinese è stato centrale durante il Festival di Sanremo del 2024: Ghali, rapper italiano di origini tunisine, ha portato sul palco dell’Ariston il brano Casa mia, che racconta la sofferenza di chi, per colpa della guerra, perde la vita oppure è costretto ad abbandonare la propria terra d’origine. “Ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale, per un pezzo di terra o per un pezzo di pane. Non c’è mai pace”, cita il testo della canzone, accompagnato da uno «Stop al genocidio» in diretta tv.

A seguito di quanto accaduto, Mara Venier ha letto a Domenica In il comunicato stampa dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, nel quale veniva espressa piena solidarietà allo Stato di Israele e alla Comunità Ebraica. L’evento ha scatenato mobilitazioni in tutta Italia: fuori dalle sedi della Rai migliaia di persone si sono riunite per protestare contro la propaganda sionista portata avanti dalla tv di Stato, contestazioni violentemente represse dalle manganellate, e i cui promotori hanno subito procedimenti penali.

Nel 2025 la direzione del Festival è cambiata: Amadeus ha lasciato il posto a Carlo Conti, che ha annunciato, nei mesi precedenti alla kermesse musicale, la sua intenzione di evitare messaggi politici, in particolare su temi come l’immigrazione e la guerra, e di riportare l’attenzione delle canzoni su tematiche universali, quali l’amore e la famiglia. Volontà manifestatasi sia nell’esclusione dei cantanti più politicizzati che negli ultimi anni avevano calcato il palco dell’Ariston (come Ghali e Dargen D’Amico), sia nella scelta dei brani, scritti da una ristretta cerchia di autori e omologati fra loro sia nei testi sia nella musicalità. Inoltre, sono stati eliminati i monologhi, con l’intento di riservare, nelle parole di Conti, «Pieno spazio alla musica».

In questo contesto si inserisce perfettamente la performance canora di Noa e Mira Awad, che, secondo alcuni critici, ha rappresentato un tentativo di negazionismo rispetto agli eventi che hanno sconvolto Gaza nell’ultimo anno e a quanto sta attualmente accadendo in Cisgiordania, dove l’esercito israeliano continua ad avanzare e a perpetrare violenze. Inoltre, le discussioni tra Netanyahu e Trump sulla possibilità di trasformare la Striscia di Gaza in una “Riviera del Medio Oriente”, decisione contro cui il governo italiano non si è schierato, ma ha anzi mostrato indifferenza, come dimostrato dai recenti incontri di Meloni e Salvini con entrambi i leader politici, aggiunge ulteriore tensione.

“TeleMeloni”, come molti hanno iniziato a chiamare il nuovo assetto della Rai, nel suo tentativo di presentare il Festival come neutrale, ha di fatto trasformato l’evento in un palcoscenico di censura, veicolando messaggi politici chiaramente orientati.

Beatrice D’Auria