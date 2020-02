Il gioco d’azzardo della politica italiana: Renzi, Salvini, Meloni, Berlusconi

L’utopia platonica

La democrazia ateniese del VI secolo avanti Cristo conobbe la ferma opposizione del filosofo Platone. A suo avviso, il popolo non era informato a dovere per poter intendere quali fossero i propri interessi – o meglio, per capire con coerenza quali fossero le priorità della politica.

Il noto discepolo socratico riteneva che le masse non avessero le migliori delle attitudini per legiferare, dunque in una società ideale i filosofi più distinti avrebbero assunto il controllo del governo. Simili ambizioni platoniche peccano palesemente d’utopia; d’altronde si trattava d’altri tempi. Il meno remoto Winston Churchill disse:

La democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora.

In tutto ciò ci si domanda: l’ignoranza delle masse supposta all’epoca da Platone, può in qualche misura estendersi come concetto ai giorni d’oggi?

Salvini esistenzialista

L’estate scorsa, l’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini s’isolò dalle mura politiche per ritirarsi in riva al mare. Sotto il caldo sole d’agosto, mentre i suoi colleghi lavoravano in sede, il leader della Lega si dedicò alla meditazione e raggiunse il nirvana. Tali pratiche ascetiche avrebbero condotto il suddetto alla saggia decisione di far cadere il governo di coalizione Lega|5 stelle, convinto d’avere gli italiani dalla sua parte.

Dunque il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarebbe tornato a fare l’insegnante, il Movimento 5 stelle sarebbe stato tagliato fuori e Matteo Salvini avrebbe assunto pieni poteri: non si trattava del sogno ribelle di un’ingenua adolescente, ma dell’ambizioso progetto di uno stimato rappresentante dello Stato – peccato però che Salvini non sia il Buddha e che la sua meditata aspirazione lo abbia sbattuto all’opposizione. Autogol.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella optò per il governo Conte bis di coalizione PD|5 stelle. Da lì in poi Salvini avrebbe condotto lunghe e insistenti processioni per l’Italia. “Giuro di applicare la Costituzione italiana, da molti ignorata, e giuro di farlo rispettando gli insegnamenti contenuti nel sacro Vangelo,” dichiarò questo presunto pellegrino nell’intento di diffondere il messaggio di Gesù Cristo: “Se entri a casa mia ti sparo,” oppure “Porti chiusi ai migranti.”

Pare inoltre che il carissimo sia vittima di frequenti lapsus, specie quando giura sulla Costituzione, avendo costruito buona parte della propria immagine politica su vari principi anticostituzionali; a tal proposito leggete l’articolo 10, qualora non lo conosceste.

Salvini avrebbe continuato ad enfatizzare nei propri comizi la necessità di far cadere ancora una volta il governo, manco fosse papa Urbano II che nel XI secolo invoca una spedizione a Gerusalemme per salvare i cristiani dalle sciagure inflitte dai turchi selgiuchidi occupanti.

La Meloni e il Cavaliere, talvolta, gli tengono compagnia nelle vesti di chierichetti – sebbene Berlusconi s’illuda ancora d’essere pontefice. Matteo Renzi, dal canto suo, pare stia vivendo una crisi sessuale, in quanto non sa a quale mazza attaccarsi.

Il carisma seduce, il tempo disinganna

Dunque le masse come reagiscono a tutto ciò? La Lega di Salvini rimane in cima nei sondaggi, sebbene abbia perso consensi. Il partito Fratelli d’Italia della Meloni cresce sempre di più. Il loro bisnonno (non) s’accontenta d’un misero 6% e rimane tutt’oggi ben voluto – i legami con la mafia, le frodi fiscali, i conflitti d’interessi, l’iscrizione alla loggia massonica P2 di Licio Gelli; alla fine sono cose che capitano.

“Le leggi ad personam bisogna contestualizzarle,” afferma Giorgia Meloni. “Sono delle leggi che Berlusconi ha fatto per sé stesso, ma sono leggi perfettamente giuste.” In pratica non c’è nulla di male nell’allearsi con Berlusconi, non vi preoccupate.

Occorre ribadire, come nel precedente articolo, quanto sia sopravvalutato il carisma di un dato rappresentante: una buona parlantina non comporta necessariamente la benevolenza. Ce lo ricorda l’ex Ministro Salvini che predica ai suoi cari cittadini d’andare a sudare per guadagnarsi da vivere, pur non avendo lui stesso mai lavorato in vita sua, se non qualche mese in una catena di fast food.

Gli italiani devono andare a lavorare, ma lui no. In effetti, a che serve un impiego se puoi viaggiare tutto l’anno gratuitamente con i soldi dei lavoratori? L’ex dipendente del McDonalds incita alla flat tax, ovverosia l’abbassamento delle tasse, mentre attacca il governo Conte bis impegnato a introdurre manovre più severe contro gli evasori. Pare che Salvini non sappia che per fare scendere le tasse bisognerebbe che gli evasori cominciassero a pagare, o magari la questione non gli importa più di tanto.

Risulta che il suddetto sia paradossalmente lui stesso un evasore, avendo scaricato un debito superiore ai 4 milioni di euro di tasse sui rifiuti al nuovo Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, come emerge da un’intervista del giornalista Filippo Roma della trasmissione Le Iene. In tutto ciò, l’ultima dichiarazione dei redditi di Salvini ammonta a 800 mila euro. Al momento dell’intervista in questione rispose: “I ministri devono pagare le tasse?”

Nella propria società ideale, i ministri vanno in tour a fare le rockstar, passano ore intere sui cellulari e cantano le canzoni di Fabrizio De André in pubblico pur non capendone il significato. I maggiori artisti e intellettuali lo odiano, tuttavia Salvini compensa le mancanze d’affetto con i pseudofascisti e con i buoni cristiani, poiché promette loro un degno orgoglio e una maggiore sicurezza.

Quando l’orgoglio è preferibile alla sostanza

Come non citare il decreto sicurezza bis fortemente voluto dall’ex Ministro dell’Interno, il quale ha aumentato il numero dei clandestini pur auspicando il contrario. Oggi l’ipotesi di modificare il decreto turba più l’orgoglio di Salvini che la sicurezza dei cittadini. Il suddetto non molla la presa, assumendo le sembianze d’un marmocchio viziato che non vuole scusarsi: “Chi vuole toccare o cancellare i decreti sicurezza è un nemico dell’Italia e degli italiani.”

Nell’attuale governo, pare che il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese stia portando esiti più positivi del proprio predecessore nel campo dell’immigrazione, poiché per il momento si può constatare una maggiore collocazione dei migranti nei paesi dell’Unione Europea.

Non dobbiamo prenderci in giro: sotto Salvini i porti non sono mai stati chiusi. “Gli sbarchi sono effettivamente aumentati perché provenienti da una Tunisia senza governo,” afferma la Lamorgese. “Bisogna contestualizzare il tutto.” Comunque, a qualcuno darà fastidio sapere che la Lega Nord in passato ha regolarizzato un gran numero di migranti.

Salvini, non essendo riuscito a fare politica, citofona in giro per il paese a presunti spacciatori, come un pischello delle medie assai divertito, chiedendo di poter entrare in casa loro per verificare quanto supposto – quasi s’aspettasse sul serio che le famiglie gli aprissero e gli permettessero di mettere le mani nelle loro mutande. Tanta teatralità dovrebbe provocare maggiore scetticismo nei confronti del menzionato – eppure, malgrado il calo nei consensi, il suddetto rimane il politico preferito dagli italiani dopo Giuseppe Conte.

Pare proprio che la gente senta il pressante bisogno di tutelare le proprie posizioni pur scoprendone, con l’avanzare dei tempi, le contraddizioni e le ambiguità. Viene in mente Berlinguer, quando venne a conoscenza delle atrocità commesse dai sovietici e decise comunque di perpetuare i rapporti con essi, allo scopo di mantenere saldo il mito alla base del comunismo in Italia.

Scelte di questo genere non rispecchiano altro che il taciuto sconforto conseguente alla scoperta che ci siamo sbagliati ancora una volta. La nota citazione pasoliniana diviene, al passo coi tempi, un pretesto a cui aggrapparsi:

Io so, ma non ho le prove.

A qualcuno, ad esempio, darebbe fastidio sapere che la Lega in passato ha regolarizzato un gran numero di migranti; il salviniano medio direbbe che il leader attuale fosse europarlamentare all’epoca dei fatti – un altro buon pretesto per continuare a sostenere la Lega.

Più programmi utili, meno chiacchiera

Non dovremmo lamentarci della scarsa credibilità politica, dal momento che un buon numero di cittadini non crede neppure alle proprie di dichiarazioni. Le nostre mentalità e le nostre esigenze condizionano la propaganda di turno, dunque sarebbe cosa buona e giusta indirizzare un simile potere in direzioni migliori. Lo stesso Salvini – ex comunista padano, pro alle unioni omosessuali, contrario al TAV – non ci metterebbe tanto a indossare un’altra maschera in politica. Sappiate approfittarne.

Non ci si crede come Salvini e la Meloni si possano schierare dalla parte dei lavoratori, dal momento che appoggiano le grandi opere più o meno inutili quali il TAV. Risparmiamo di parlare quanto sia imbarazzante vedere club della Lega Nord al sud, considerate le passate discriminazioni nei confronti dei meridionali – una tale circostanza è degna d’una commedia con Franco e Ciccio.

Al posto d’appoggiare un uomo che vorrebbe riportarci alle elezioni ogni due giorni, i leghisti meridionali dovrebbero guardare con maggiore favore l’attuale Presidente del Consiglio, il quale dichiara:

Se riparte il sud, riparte l’Italia.

Oggi si discute di un piano che porterebbe più di 120 miliardi di euro alla Cassa del Mezzogiorno entro dieci anni. Compaesani, che dite; lo facciamo lavorare questo governo? Qualcuno prova ancora gusto nel persuadersi che Salvini abbia cambiato idea in merito alla questione meridionale, quasi fosse un liceale che matura lavorando – quasi fosse l’imperatore Costantino che chiede d’esser battezzato soltanto sul letto di morte, per paura d’esser castigato.

La questione dei vitalizi e del reddito di cittadinanza

Silvio Berlusconi, dal canto suo, insiste sull’annullamento del taglio ai vitalizi e del reddito di cittadinanza. In altre parole, uno degli uomini più ricchi al mondo – la cui ultima dichiarazione dei redditi ammonta a 48 miliardi di euro – si oppone all’iniziativa politica di sganciare qualche banconota da cento ai più poveri.

Uno degli uomini più ricchi al mondo, accompagnato da 770 ex senatori e da Cicciolina, insiste di cancellare il taglio alle pensioni d’oro – un provvedimento importante, attuato soltanto l’anno scorso, che permette una distribuzione più equa dei vitalizi. Per un parlamentare è sufficiente lavorare un paio d’anni per ricevere una pensione sregolata, mentre l’uomo comune deve versare più di quarant’anni di contributi per poter accedere a una pensione talvolta insufficiente a far fronte alle proprie necessità. Berlusconi, Cicciolina e compagnia bella non si curano del fatto.

Comunque, dopo anni di politica magna magna, si teme sul serio il rischio che qualche cittadino più furbo approfitti del reddito di cittadinanza? Le forze dell’ordine competenti provvederanno a disinnescare una tale catena – non occorre mica tagliare l’intera manovra. Oggi Renzi incita a cancellare il reddito introdotto l’anno scorso, enfatizzando la necessità di mettere i soldi da parte per il taglio delle tasse alle aziende – un’idea che il suddetto non ha considerato da premier.

Sarà pur vero che il reddito non costituisca una garanzia assoluta al lavoro per il momento, tuttavia bisognerebbe notare che tante delle famiglie più povere campano meglio per via del provvedimento grillino. Piuttosto che prestare attenzione a simili dettagli, Berlusconi compensa sprecando le poche energie rimastogli in altri campi importanti della politica, quali la ricerca esasperata di un successore per il suo partito Forza Italia – mai deciso in vent’anni – manco se si trattasse della successione dinastica degli imperatori romani.

Il berlusconismo è acqua passata

Poveraccio quel Silviuccio; egli è in assoluto “il maggiore perseguitato […] di tutte le epoche.” Avrà pur bisogno di riposare, no? A condizione che lui faccia riposare noi, comunque. D’altronde alla gente cosa importa se un rappresentante dello Stato ha costruito giganteschi mausolei per sé stesso? Agli italiani cosa importava se a Berlusconi piaceva andare a mignotte? Il concetto è semplice: pure i comuni cittadini devono avere la possibilità di andare a mignotte, senza il timore di indebitarsi.

Se un uomo è più propenso a badare ai propri vizi, piuttosto d’esser disposto ad ascoltare le esigenze della collettività, non dovrebbe fare politica. In una società ideale, in tal senso, il Cavaliere avrebbe dovuto accontentarsi del mestiere da imprenditore; preferibilmente svolto in modo più onesto.

Una simile dichiarazione rischia d’apparire utopica, date le circostanze: in periodi di spaventosa immobilità economica, i lavoratori s’arrangiano come possono per portare il pane in casa. Il problema è che pure diversi politici, negli anni, hanno abbracciato l’arte dell’arrangiamento: più che intervenire sulla crisi nella collettività, qualcuno ha preferito badare alle proprie crisi d’astinenza individuali.

In altre parole, prima il piacere e poi il dovere – sebbene la politica dovrebbe comportare altre cose. Lo stesso Cavaliere è entrato in politica per tutelare gelosamente i propri interessi; se non lo avesse fatto, avrebbe conosciuto il fallimento. Lo dichiarò lui stesso.

Il quadro della politica attuale

I grillini sono scesi radicalmente di consenso, sebbene una buona parte dei provvedimenti degli ultimi tempi siano da attribuire al Movimento 5 stelle. Nell’ultima puntata di DiMartedì Giovanni Flores ha menzionato gli aumenti dell’IVA, il PIL fermo allo zero e la crisi di Air Italy – certamente non si tratta di buone notizie, ma dall’altra parte ci si chiede: Salvini risolverebbe tutti questi problemi? Qui si tratta di scegliere il minore dei mali.

Italia Viva (non) s’accontenta d’un misero 4%. Renzi, leader del partito menzionato, dovrebbe evitare di mettere i bastoni tra le ruote al governo. È fatto noto che i governi di coalizione fatichino a mettersi d’accordo, figuriamoci se tutti seguissero l’esempio renziano. Esistono pure loro, dopotutto – immaginate tutti i politici della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d’Italia che gridano: ci siamo anche noi. Soltanto rumore.

In precedenza favorevole all’abolizione della prescrizione, oggi il leader di Italia Viva ne critica aspramente la relativa riforma, minacciando tra l’altro di sfiduciare il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Ci si augura che Renzi si ricordi delle promesse passate e prenda coscienza d’essersi ridotto alla figura dello scolaretto che non viene invitato alle feste di compleanno dei compagni.

Salvini, Berlusconi e la Meloni si prendono e si lasciano, fanno pace e poi litigano di nuovo. Qualcuno direbbe: è la natura umana. Qualcun altro direbbe: pare d’assistere a una puntata di Beautiful – uno dei tanti programmi di cultura gentilmente offerti a noi dalla Mediaset. Ciò non esclude che nel governo Conte bis manchino le mele marce; che vada bene o male, l’alternativa del ritorno alle elezioni non gioverebbe.

Tanto meglio sono coloro i quali possano sembrare inesperti ma che perlomeno mirano all’onestà e alla trasparenza – ce lo ricorda il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio nel suo libro “B. Come Basta!”

Oggi pare che si lavori di più al governo perché Salvini si esibisce di meno; ad occupare la poltrona vuota, giunge in soccorso Renzi. Gli altri, per il momento, se ne stanno più o meno in silenzio perché hanno trovato un capro espiatorio che si lamenti più di loro. Il berlusconismo e il renzismo sono morti, sebbene pionieri e sostenitori non vogliano accettare una simile sentenza – per il resto, sarà il tempo a dare le risposte sui relativi eredi, compagni e presunti avversari.

Salvini lascia a desiderare, considerata l’allergia alle regole, alla coerenza e alla trasparenza – oggi è indagato per abuso d’ufficio (35 voli statali illegittimi) e per sequestro di persona (questione della nave Gregoretti). La faccenda relativa al Russiagate lascia ancora perplessi, nonostante non se ne parli più.

Berlusconi e Renzi hanno avuto il tempo necessario per mettersi alla prova in politica. Siamo sazi, va bene così. Il Cavaliere camperà senz’altro cent’anni – chi, se non lui, è stato il migliore a badare ai cazzi propri?