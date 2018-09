Il giornalista investigativo Olivier van Beemen in un’intervista de Le Monde ha parlato delle politiche immorali di Heineken in Africa, definendole addirittura «ciniche».

Oggi più che mai la parola chiave del successo è “marketing”. Nuovi lavori, come quello degli influencer, si sono generati da questo bisogno smisurato di pubblicizzare nel modo più produttivo possibile. I cartelloni pubblicitari proliferano come funghi per le strade, i telefoni ci mostrano contenuti sponsorizzati in ogni momento. Le pubblicità, più o meno aggressive, ormai fanno parte della nostra vita e siamo diventati bravi a ignorarle o semplicemente a conviverci. Eppure, a volte, il limite tra una campagna di marketing e la correttezza morale svanisce e ci ritroviamo a leggere di notizie scioccanti come quella che vede coinvolta una delle aziende di birra più conosciute al mondo, la Heineken. Quella di formare delle prostitute per aumentare le vendite è solo una delle attività illecite di cui la società si è macchiata.

Le politiche di Heineken in Africa

Sebbene il consumo di birra in Africa sia minore rispetto al resto mondo, nel continente i costi di produzione sono così bassi che la Heineken riesce a guadagnarne circa il 50% di più rispetto agli altri suoi punti di produzione e vendita. In Nigeria, poi, questi guadagni sono tra i più alti al mondo.

La Heineken si è installata in Africa un secolo fa e da allora ha messo in piedi una cinquantina di fabbriche di birra in sedici diversi Paesi. Le politiche manageriali e di marketing che la società ha utilizzato nell’arco di questo tempo, però, sono spesso state di dubbio valore morale. Innanzitutto, durante il genocidio ruandese del 1994, non solo la Heineken non ha interrotto la produzione, ma addirittura ne ha prosperato, perché gli Interahamwe, le milizie Hutu responsabili del massacro della popolazione Tutsi, facevano largo uso dalla Primus, una birra prodotta dall’azienda.

Allo stesso modo, in Congo alcune venditrici sono state costrette ad avere rapporti sessuali con i responsabili della società. L’azienda ne era a conoscenza, ma non ha fatto nulla per mettervi fine.









Le prostitute formate in Nigeria

Sempre seguendo le politiche immorali di Heineken, Festus Odimegwu, il direttore generale della filiale nigeriana, non si è fatto molti scrupoli quando, nel 2006, ha adoperato una strategia di marketing che prevedeva la formazione di migliaia di prostitute per incitare i loro clienti a bere birre di marca Legend. «Festus Odimegwu», ha raccontato Olivier van Beemen a Le Monde, «mi ha raccontato questa storia e ne andava molto fiero». Le vendite della marca Legend, che in quel periodo stava subendo una forte crisi, aumentarono esponenzialmente grazie a quel sistema perverso. In pratica, le donne dovevano spiegare ai loro clienti che sarebbero state sessualmente più performanti bevendo Legend invece di Guinness, la sua principale concorrente. Il sistema funzionava particolarmente bene perché anche i barman ricevevano delle commissioni in base al numero di Legend vendute.

Nonostante questo sistema sia conosciuto in Africa e continui tuttora a essere molto utilizzato, nessuno sta facendo niente per interromperlo. Così come nessuna inchiesta giudiziaria pende sulla testa del marchio Heineken, sebbene i suoi metodi per amplificare i profitti siano considerati universalmente immorali.

Margaret Petrarca