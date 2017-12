Politico e calciatore: quando le due carriere si intrecciano

George Weah, unico Pallone d’Oro della storia africana e oggi politico, è ormai il nuovo presidente della Liberia.

L’ex giocatore del Milan viene quindi eletto per la massima carica del proprio paese. Una condizione che non è nuova nel mondo: scopriamo insieme degli esempi simili, legati da un aspetto curioso. Tutti i giocatori che citeremo hanno infatti militato in una delle squadre di Milano.









Due casi italiani

Partiamo con un altro Pallone d’Oro, Gianni Rivera. Una volta appese le scarpe al chiodo, l’ex capitano del Milan inizia la propria carriera politica nel 1987. Rivera svolge la mansione di Sottosegretario alla Difesa per tre governi: Prodi (1996-1998), D’Alema (1998-1999) e Amato (2000-2001). Il percorso politico prosegue poi nel 2005, grazie all’ingresso nel Parlamento Europeo in qualità di deputato.

Giovanni Galli, portiere del Milan tra 1986 e 1990, si è invece candidato come sindaco di Firenze nel 2009. Presentatosi nelle liste del Popolo della Libertà, l’ex numero uno perde il ballottaggio contro Matteo Renzi.









Dall’impegno politico al mandato d’arresto

Hakan Şükür, autore di una fugace parentesi nell’Inter e leggenda del calcio turco, entra in politica nel 2011. L’ex calciatore diviene deputato nel Partito per la Giustizia e lo Sviluppo di Recep Tayyip Erdoğan, salvo poi dimettersi nel 2013.

A seguito del tentato colpo di stato del 15 luglio 2016, viene diramato per Şükür un mandato di arresto. L’ex attaccante si trovava in ogni caso già all’estero dall’anno precedente.









Sindaco in una capitale

Chiudiamo con un altro ex giocatore del Milan, Kakhaber Kaladze. ll percorso politico del georgiano inizia nel 2012, quando diviene deputato del Parlamento nel proprio paese. Kaladze è Ministro dell’Energia e delle Risorse Naturali per il partito Sogno Georgiano, ruolo che mantiene per cinque anni.

Il 22 ottobre 2017, l’ex capitano della Georgia viene eletto sindaco della capitale, Tbilisi. La stessa città in cui aveva iniziato la sua carriera da calciatore nel 1993.