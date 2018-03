Il crescente turismo verso l’Olanda, in particolare ad Amsterdam, non fa che consolidare il legame dei Paesi Bassi con la vendita di sostante stupefacenti. La conferma di questo binomio consolidato nel tempo arriva ora da uno dei più importanti sindacati della polizia olandese.

La denuncia della polizia

Dopo aver svolto un’indagine interna ascoltando centinaia di poliziotti, il sindacato Npb si dice convinto che la produzione e il commercio di droga siano ormai largamente diffusi nel territorio olandese, tanto da far figurare l’Olanda al primo posto tra i Paesi che traggono maggior profitto dalla vendita di cannabis, droghe sintetiche e cocaina.

Tutto questo, secondo quanto affermato dal sindacato, sarebbe possibile a causa della politica di tolleranza adottata negli anni Settanta dalla classe politica, con il fine di reintegrare nella società chi faceva uso di sostanze stupefacenti e limitare lo spaccio illegale di droga.









Interessanti a tal proposito sono le parole rilasciate al sindacato da un commissario di polizia. L’uomo afferma di aver assistito negli ultimi decenni all’ascesa sociale dei piccoli pusher olandesi.

Ecco le parole del commissario:

«[I piccoli pusher olandesi] sono oggi diventati grandi businessmen e investitori rispettati da tutti, con ottime relazioni anche con il mondo politico».

A confermare la tesi sostenuta dal sindacato dei poliziotti olandesi arriva il commento del Professor Pieter Tops, docente di economia dell’università di Tilburg. Le dichiarazioni, rilasciate dal professore al quotidiano De Volkskrant, recitano:

«Tutto quello che rende ricco il Paese, ossia il suo spirito imprenditoriale, la sua rete stradale e ferroviaria, le sue infrastrutture digitali e finanziarie d’avanguardia, sono state sfruttate a meraviglia dalle bande criminali».

Il professore sostiene inoltre che l’Olanda abbia perso il controllo sul commercio della droga, sebbene in questo stato la polizia non sia corrotta, come spesso accade in altre realtà legate al narco traffico.

Vista la gravità delle accuse, la risposta delle autorità olandesi non ha tardato ad arrivare. A parlare è stato il ministro della Giustizia, Ferdinand Grapperhaus, che ha sottolineato quanto il Paese lotti duramente contro il crimine, compreso il commercio illegale di sostanze stupefacenti.

Simona Specchio