Un’operazione della polizia postale di Torino ha portato all’esecuzione di 6 arresti, in flagranza di reato, per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Gli investigatori hanno infatti individuato 16 persone, residenti in diverse zone d’Italia, che avevano costituito una vera e propria rete. Essi si scambiavano immagini e video con protagonisti minori, alcuni anche autoprodotti durante la consumazione di un rapporto sessuale.

Le indagini

La polizia postale di Torino esegue un monitoraggio online costante. “Stavamo analizzando la Rete alla ricerca di pedofili che si intrattengono in stanze virtuali, quando abbiamo trovato una chat in cui tutti i commenti erano in italiano” ha dichiarato su Repubblica Assunta Esposito, vicequestore aggiunto della polizia postale e delle comunicazioni di Torino.

Per accedere ai gruppi online bisognava rispettare regole severe. Degli “amministratori” avevano il compito di escludere quei soggetti che non condividevano video e foto. Il tutto era suddiviso per età e sesso dei minori. Gli agenti sotto copertura sono riusciti a scoprire l’identità che si celava dietro ai nickname. “Si sentivano protetti dalla policy del gestore online, che come è noto è ostile a fornire informazioni sui propri iscritti“, ha spiegato Esposito.









Così è partita la richiesta di collaborazione con gli uffici della Polizia Postale di altre città italiane, come Reggio Calabria, Firenze e Cagliari. Qui sono scattate le manette. Nessun arresto invece a Torino e in Piemonte in generale. Perquisizioni sono state inoltre effettuate in Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia. Le perquisizioni locali e informatiche hanno portato alla scoperta di “materiale che, oltre ad essere ingente, è anche particolarmente efferato“, ha precisato il vicequestore.

Gli arresti

Tra gli arrestati c’è un assistente sociale di Firenze. L’uomo, 43 anni, era in servizio in un’Asl dell’hinterland fiorentino e lavorava a contatto con bambini. Già nel 2014 l’assistente sociale aveva patteggiato, sempre a Firenze, una condanna a due anni per reati analoghi.

Anche un 40enne di Cagliari si trova ora in cella. Pure in questo caso, in passato l’uomo era già stato denunciato per lo stesso reato.

Si tratta di una notizia agghiacciante, resa ancora più preoccupante perché si tratta di persone recidive. Viene spontaneo allora chiedersi se non sia il caso di metterli in cella e “buttare la chiave“.

Rossella Micaletto