Il Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro della scena politica e istituzionale italiana, ma questa volta non per questioni tecniche o ambientali: a far discutere è la decisione della Corte dei Conti di non concedere il visto di legittimità alla delibera che approvava il progetto definitivo. Una scelta che ha immediatamente scatenato un acceso scontro tra il governo e la magistratura contabile, trasformando un tema infrastrutturale in un terreno di confronto sul rispetto delle regole, l’equilibrio dei poteri e la tenuta dello Stato di diritto.

Mentre Palazzo Chigi ribadisce la volontà di proseguire “senza indugi”, la Corte richiama al rispetto della Costituzione e alla trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Sullo sfondo, il destino di un’opera simbolo che da decenni promette di unire due sponde ma finisce per dividere il Paese.

Il nodo della legittimità e il ruolo della Corte dei Conti

“La regolarità della spesa pubblica – ha ricordato la Corte dei Conti – è un presupposto imprescindibile, tutelato dalla Costituzione”. Con questa frase, il massimo organo di controllo contabile ha difeso la propria decisione, ribadendo che il suo intervento non riguarda l’opportunità politica dell’opera, ma esclusivamente la conformità giuridica e amministrativa della delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto.

I magistrati hanno spiegato che la valutazione si è limitata a profili tecnici: coperture economiche, sostenibilità finanziaria, rispetto delle normative ambientali e antisismiche, oltre alla competenza dello stesso Cipess – organo a prevalente indirizzo politico – nel deliberare su un progetto di tale portata. In altre parole, nessun giudizio sull’utilità del ponte, ma un richiamo al metodo e al rispetto delle procedure.







La reazione del governo: “Andiamo avanti”

Il giudizio della Corte non ha però fermato l’esecutivo. Al termine del Consiglio dei ministri convocato d’urgenza, il governo ha confermato la volontà di proseguire nell’iter dell’opera. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si è detto “determinato a trovare una soluzione per far partire i lavori”, annunciando nuovi incontri tecnici al Mit per valutare come superare i rilievi della magistratura contabile.

La premier Giorgia Meloni ha definito l’atto della Corte “un’invasione di campo” e una “decisione politica” volta a ostacolare l’azione del governo. Una posizione che, tuttavia, ha sollevato polemiche: secondo le opposizioni, tali dichiarazioni rischiano di mettere in discussione l’autonomia degli organi di controllo e di minare il principio della separazione dei poteri.

L’appoggio della magistratura: “Delegittimazione pericolosa”

Di fronte agli attacchi politici, l’Associazione Nazionale Magistrati è intervenuta in difesa della Corte dei Conti, parlando di “delegittimazione dannosa” e di “insofferenza verso il controllo di legalità”. In una nota ufficiale, l’ANM ha espresso “piena solidarietà ai colleghi della Corte dei Conti ingiustamente attaccati per aver svolto un ruolo previsto dalla legge a tutela della cittadinanza”.

La magistratura contabile, sottolinea l’associazione, opera con serietà e competenza per garantire che le risorse pubbliche vengano impiegate in modo corretto e trasparente. Mettere in discussione questa funzione – avverte l’ANM – significa minare uno dei pilastri dello Stato democratico: la verifica della legalità come strumento di equilibrio tra potere politico e tutela dell’interesse collettivo.

Un cantiere sospeso tra tecnica e politica

In attesa delle motivazioni ufficiali – che la Corte renderà note entro trenta giorni – il progetto del Ponte sullo Stretto resta sospeso. Durante questo periodo, il governo e la società concessionaria Eurolink analizzeranno i rilievi, preparando eventuali controdeduzioni o modifiche alla delibera.

La legge, tuttavia, offre una via d’uscita all’esecutivo: anche di fronte a un parere negativo, il Consiglio dei ministri può confermare la delibera, purché ritenga che l’opera risponda a un interesse pubblico superiore. Una possibilità che però comporta tempi più lunghi e ulteriori passaggi tecnici. Ogni ritardo nelle risposte ai rilievi, infatti, rischia di rinviare l’apertura dei cantieri, rallentando anche le assunzioni previste per operai e tecnici già selezionati.

Ciò significa dunque che, nonostante la bocciatura della Corte dei Conti, il Governo può decidere di proseguire – seppur, appunto, in tempi più lunghi – con il piano della grande opera del Mezzogiorno.

La posta in gioco: tra infrastruttura e democrazia

Il Ponte sullo Stretto, da sempre simbolo di ambizioni e divisioni, si conferma una prova di equilibrio tra la necessità di sviluppo e il rispetto delle regole. Per alcuni, come Salvini e Meloni, rappresenta la prova concreta di un governo capace di realizzare ciò che altri non hanno avuto il coraggio di fare. Per altri, invece, è l’emblema di un modello decisionale che rischia di sacrificare la legalità sull’altare della rapidità politica.

La decisione della Corte dei Conti, in questo senso, non blocca l’opera, ma apre un dibattito più profondo: quanto spazio può e deve avere il controllo della magistratura sulle scelte di governo? E fino a che punto l’interesse politico può spingersi senza violare il principio della separazione dei poteri?

La vicenda del Ponte sullo Stretto non è solo la storia di un’infrastruttura, ma il riflesso di due visioni contrapposte del Paese. Da una parte, chi invoca velocità, efficienza e decisionismo; dall’altra, chi difende la necessità di regole, verifiche e trasparenza.

Nei prossimi giorni si capirà se il governo sceglierà la via della mediazione o dello scontro istituzionale. In ogni caso, il ponte che oggi divide l’Italia non è quello di cemento tra Sicilia e Calabria, ma quello invisibile – e fragile – tra potere e legalità, tra la politica e la fiducia nelle istituzioni.

Lucrezia Agliani