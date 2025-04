Mentre il governo spinge per l’avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto di Messina, la discussione si infiamma. L’infrastruttura, da tempo al centro del dibattito politico e ambientale, non è più solo un’opera ingegneristica: secondo l’esecutivo, rappresenta un nodo cruciale per la difesa europea e un’opportunità economica per il Mezzogiorno. Ma non mancano dubbi, opposizioni e ricorsi giudiziari. Il Governo italiano ha infatti inviato un documento alla Commissione europea in cui definisce l’impegno della costruzione dell’infrastruttura “per l’interesse pubblico”, ma anche per favorire “il passaggio di truppe e mezzi della NATO”.

Il TAR blocca, i Comuni ricorrono

Nonostante i proclami ottimistici, il cantiere del Ponte sullo Stretto di Messina non è ancora pronto a partire. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha accolto un ricorso presentato dai comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, che lamentavano l’esclusione dalle consultazioni sul progetto. Il Ministero dell’Ambiente aveva dato il via libera all’opera senza tener conto delle osservazioni delle amministrazioni locali.

Ora, i Comuni potranno presentare nuovi documenti sugli impatti ambientali del ponte. Il TAR ha deciso di non respingere il ricorso, come chiesto dal Ministero dei Trasporti e dalla società “Stretto di Messina”, ma di procedere con un esame nel merito, rallentando ulteriormente l’iter autorizzativo.

Una sfida alla normativa ambientale europea

Tra gli ostacoli principali alla realizzazione della grande opera vi sono le stringenti norme ambientali dell’Unione Europea. Tre siti di interesse comunitario lungo l’area interessata richiedono tutele particolari, e le compensazioni proposte dal governo non sono state giudicate sufficienti.

Per superare questo scoglio, Roma ha puntato su una strategia alternativa: inserire il ponte nel “Military Mobility Action Plan” dell’UE, il piano che facilita lo spostamento rapido delle forze armate italiane e NATO sul territorio europeo. In questo modo, il Ponte potrebbe essere etichettato come “opera strategica militare”, ottenendo deroghe ai vincoli ambientali normalmente applicabili.

La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina potrebbe quindi vedere una scorciatoia, o quantomeno una facilitazione, poiché collegherebbe la Sicilia e le sue basi militari – come Sigonella, Trapani, Augusta e Catania – al resto d’Italia.

Il ponte come obiettivo militare?

La visione del ponte come elemento essenziale per la mobilità militare italiana e NATO non ha convinto tutti. Il Comitato No Ponte, ad esempio, ha sollevato timori legati alla sicurezza, sottolineando che, in caso di guerra, una struttura così visibile e centrale rappresenterebbe un facile bersaglio per attacchi nemici.

Preoccupazioni condivise anche da alcune forze politiche di opposizione, che denunciano un uso strumentale della retorica militare per aggirare norme e procedimenti ambientali consolidati.

Dura la reazione delle forze di centrosinistra. Angelo Bonelli, leader dei Verdi, ha annunciato una diffida formale contro il Cipess, accusando il governo di aver “inventato” un interesse militare per evitare l’esame ambientale. Il Movimento 5 Stelle ha sollevato le contraddizioni interne alla maggioranza, osservando come Salvini, da una parte, critichi il piano di riarmo europeo, mentre dall’altra tenta di infilare il ponte proprio in quel contesto. Anche il Partito Democratico ha ironizzato sulla proposta, definendola tragicomica.







Un’infrastruttura per l’Europa e la NATO

Il documento ufficiale con cui il governo ha presentato il progetto alla Commissione Europea enfatizza il valore strategico del ponte per la difesa del territorio. La Sicilia, si legge nella relazione, grazie alla sua posizione e alla presenza di importanti basi NATO, ha un ruolo cruciale nella sicurezza del Mediterraneo.

Il collegamento stabile con il continente europeo, secondo il governo, faciliterebbe la mobilità delle truppe e dei mezzi, elevando i livelli di efficienza in materia di sicurezza e protezione civile.

Le promesse economiche del ponte

Accanto agli aspetti militari, il governo non manca di sottolineare le ricadute economiche dell’opera. Il vicepremier Matteo Salvini ha parlato di una “rivoluzione positiva” per il Sud, con la creazione di almeno 120mila posti di lavoro e un effetto trainante sull’occupazione di Calabria e Sicilia, le regioni oggi più in difficoltà nel mercato del lavoro.

Oltre all’occupazione diretta, il Ponte sullo Stretto di Messina dovrebbe favorire lo sviluppo di infrastrutture collaterali, rilanciare il turismo e migliorare l’efficienza del trasporto merci.

Non solo economia, ma geopolitica

Al centro della nuova narrazione governativa sul Ponte c’è il suo presunto valore geopolitico. In un contesto internazionale sempre più instabile, che va dai Balcani al Medio Oriente, avere un’infrastruttura capace di garantire il passaggio rapido di uomini e mezzi sarebbe, secondo il governo, essenziale per la sicurezza europea.

Per questo, nella relazione inviata a Bruxelles si definisce il ponte «di imperativa e prevalente necessità pubblica», ribadendo che il collegamento fisso con la Sicilia ha implicazioni strategiche per l’intero continente.

Il Ponte sullo Stretto di Messina si presenta oggi come un progetto ambizioso, che intreccia economia, sicurezza e geopolitica. Ma l’entusiasmo governativo si scontra con la realtà dei fatti: vincoli ambientali, opposizioni politiche, incertezze burocratiche e ricorsi legali rendono l’avvio dei lavori ancora lontano. Se riuscirà a trasformarsi in realtà, sarà una delle infrastrutture più simboliche della storia italiana contemporanea. Ma il cammino da percorrere resta ancora lungo e pieno di ostacoli.

Lucrezia Agliani