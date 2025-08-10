Con l’approvazione definitiva del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) del 6 agosto 2025, il ponte sullo Stretto di Messina si appresta a diventare la campata unica più estesa mai realizzata al mondo. Un’opera che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini definisce strategica per il rilancio del Mezzogiorno, destinata a rivoluzionare completamente la geografia dei trasporti tra Sicilia e Calabria.

I cantieri per il ponte sullo Stretto di Messina prenderanno vita nel corso del 2025, dando avvio a un’opera dal valore di 13,5 miliardi di euro che richiederà sei anni di lavoro intenso per completarsi. L’attraversamento diventerà realtà tra il 2032 e il 2033, quando questo collegamento diventerà finalmente una realtà tangibile, segnando la conclusione di un percorso progettuale lungo e complesso e l’inizio di una nuova era per la mobilità meridionale.

La trasformazione sarà radicale: dove oggi servono fino a tre ore per attraversare lo Stretto in treno, domani ne basteranno appena quindici. Analogamente, il viaggio in auto si comprimerebbe da un’ora e mezza a una manciata di minuti dieci, per la precisione. Un cambiamento che non riguarda solo i tempi di percorrenza, ma ridefinisce completamente il concetto di distanza tra le due sponde.

Il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina

L’opera si inserirà in una rete complessa di collegamenti che ridisegneranno la mobilità del Sud Italia. Quaranta chilometri di raccordi per la maggior parte sviluppati nel sottosuolo attraverso gallerie tessono una trama infrastrutturale che dal versante calabrese raggiungerà l’autostrada del Mediterraneo e le stazioni di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, mentre su quello siciliano si innesterà sulle direttrici verso Catania e Palermo, includendo il nuovo hub ferroviario messinese.

Ma la vera rivoluzione emerge quando si considera questo collegamento all’interno di una visione più ampia: l’accelerazione dei progetti per l’alta velocità meridionale da Salerno fino alla punta dello Stivale, insieme al rinnovamento tecnologico delle tratte siciliane dalla Palermo-Catania alla Catania-Siracusa che trasformerà il ponte da semplice attraversamento a snodo cruciale di un sistema integrato. Un tassello fondamentale che completa il mosaico delle reti transeuropee, restituendo al Mezzogiorno quella centralità geografica che la storia gli aveva assegnato ma che le infrastrutture moderne non erano ancora riuscite a valorizzare pienamente.







Le caratteristiche tecniche del ponte sullo Stretto di Messina

Questo collegamento ambisce a ridefinire i confini dell’ingegneria mondiale, proponendosi come la campata sospesa più estesa mai concepita dall’uomo. I numeri raccontano di un’audacia progettuale senza precedenti: 3.300 metri di vuoto attraversati da una struttura che nella sua interezza raggiunge i 3.666 metri, sorretta da piloni titanici di 399 metri d’altezza giganti che svettano oltre il celebre viadotto di Millau.

L’impalcato, nella sua generosa larghezza di oltre sessanta metri, accoglierà un ecosistema di mobilità complesso: sei corsie per il traffico veicolare si affiancheranno a una doppia arteria ferroviaria, mentre al di sotto si aprirà uno spazio di navigazione che oscillerà tra i 65 e i 72 metri di franco, garantendo il libero passaggio anche alle imbarcazioni di maggiore stazza che solcano abitualmente le acque dello Stretto.

La sua resistenza sismica

Le simulazioni in galleria del vento hanno forgiato un profilo aerodinamico di ultima generazione, capace di assorbire raffiche fino a 216 chilometri orari quasi il doppio delle condizioni estreme mai registrate in vent’anni di osservazioni meteorologiche. Tuttavia, il comitato scientifico ha sottolineato come la complessità delle turbolenze in quest’area geografica richieda approfondimenti ulteriori: analisi non lineari dell’impalcato che possano decifrare con maggiore precisione il comportamento strutturale quando la furia dei venti si scatena in tutta la sua intensità.

La sfida sismica, memoria indelebile del territorio dopo il devastante 1908, trova risposta in una progettazione che prevede la resistenza a eventi di magnitudo 7,1, mantenendo la struttura integra anche di fronte alle sollecitazioni più violente. Un equilibrio sottile tra potenza costruttiva e flessibilità strutturale che promette di garantire sicurezza e fluidità di transito, pur riconoscendo che la natura dello Stretto continua a porre interrogativi che solo un approccio scientifico rigoroso potrà definitivamente risolvere.

Piano di monitoraggio ambientale del ponte sullo stretto di Messina

L’attenzione ambientale permea l’intero progetto attraverso un Piano di Monitoraggio che accompagna ogni fase dell’opera dal momento che precede i cantieri fino al funzionamento a regime. Un approccio scientifico che documenta le trasformazioni del territorio su due scale complementari: quella ravvicinata dei cantieri, con una fascia di osservazione di cinquecento metri per intercettare tempestivamente ogni criticità, e quella territoriale ampia, che abbraccia oltre 43 chilometri quadrati in Sicilia, 15 in Calabria e un’estensione marina di 1.600 chilometri quadrati.

Quest’ultima dimensione include zone di particolare pregio naturalistico dai Siti di Interesse Comunitario alle Zone di Protezione Speciale restituendo una fotografia sistemica degli effetti che un’infrastruttura di tale portata può generare sull’ecosistema circostante. Un investimento in termini organizzativi e finanziari che testimonia come la sostenibilità ambientale non rappresenti più un vincolo esterno da rispettare, ma una componente intrinseca della progettazione contemporanea.

Piano economico e finanziario

L’investimento trova copertura integrale nelle risorse già stanziate dalla Legge di Bilancio 2024 e nell’aumento di capitale ministeriale da 370 milioni sottoscritto nel 2023. Il Piano Economico Finanziario conferma la sostenibilità dell’opera: l’intero investimento risulta ammortizzato entro la scadenza della concessione nel 2062, garantendo il rimborso del capitale con rendimenti allineati ai costi della provvista pubblica.

Per quanto riguarda i pedaggi, le tariffe previste si collocano significativamente al di sotto degli attuali costi di attraversamento dello Stretto. La stima preliminare indica una tariffa base per le autovetture inferiore ai dieci euro al netto degli adeguamenti inflattivi con riduzioni consistenti per chi utilizza frequentemente il collegamento. Un equilibrio che promette di rendere economicamente accessibile quella continuità territoriale che oggi rappresenta ancora un privilegio costoso.

Giulia Ortaggio