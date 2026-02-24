Per decenni, la storia più antica dell’arcipelago giapponese è stata un mosaico di indizi, ipotesi e interpretazioni. La preistoria del Giappone, infatti, non dispone di resoconti scritti e si è dovuta finora basare su testimonianze archeologiche: ceramiche di stile Jōmon, resti di conchiglie, insediamenti isolati e reperti sparsi. Queste tracce materiali hanno permesso di delineare una narrazione sulla comparsa dei primi abitanti dell’arcipelago, nota come popolazione Jōmon, ma con molte lacune e ambiguità interpretative.

Per lungo tempo, la visione prevalente degli studiosi ha privilegiato una spiegazione basata su migrazioni multiple: più ondate di gruppi umani sarebbero entrate nell’arcipelago giapponese, provenendo da diverse regioni del continente asiatico, dando così origine alla diversità genetica osservata nelle antiche comunità. Un recente studio genetico internazionale guidato dal professor Hiroki Oota dell’Università di Tokyo, tuttavia, ha proposto una visione alternativa che modifica in profondità questa interpretazione consolidata.

Il ruolo della genetica nella storia umana

Le tracce materiali lasciate dai popoli antichi — frammenti di ceramica, resti ossei, strumenti di pietra — forniscono saggi indizi sul comportamento culturale e sull’economia delle società preistoriche. Ma da sole non riescono a descrivere con precisione le relazioni demografiche e i processi migratori che hanno modellato le popolazioni. Per questo, la genetica antica (ancient DNA) ha rapidamente assunto un ruolo centrale nelle ricerche di antropologia umana: il DNA estratto da resti scheletrici può rivelare relazioni e linee di discendenza non visibili attraverso l’archeologia tradizionale.

Negli ultimi anni, tecnologie sempre più sofisticate hanno permesso di sequenziare interi genomi — non solo mitocondriali, ma anche nucleari — da individui vissuti migliaia di anni fa. Questi dati forniscono un quadro diretto delle variazioni genetiche ancestrali e delle dinamiche di popolazione nel passato profondo.







L’ipotesi delle migrazioni multiple

Secondo la narrazione dominante nella paleoantropologia, i Jōmon non sarebbero stati un gruppo omogeneo giunto in un’unica ondata migratoria. Al contrario, la loro diversità genetica regionale — tra Jōmon dell’est e quelli dell’ovest, per esempio — è stata spesso interpretata come prova di ingressi successivi di popolazioni diverse in periodi diversi e lungo traiettorie multiple dal continente asiatico. Questa visione combinava archeologia, morfologia scheletrica e lo studio dei resti materiali per sostenere un modello complesso di popolamento.

Tale ipotesi, però, presentava limiti metodologici, perché si basava in larga parte su confronti indiretti e interpretazioni di reperti parziali, senza una base genetica robusta da un ampio campione di individui. Con l’avvento delle tecniche di sequenziamento, gli studiosi hanno iniziato a testare empiricamente queste idee.

Nuovo studio sui genomi mitocondriali Jōmon

Il team guidato da Hiroki Oota ha recentemente pubblicato i risultati di una vasta analisi di genomi mitocondriali completi estratti da scheletri Jōmon provenienti da diversi siti dell’arcipelago. Analizzando 13 nuovi campioni insieme a quelli già disponibili, i ricercatori sono riusciti a ricostruire con maggiore precisione l’evoluzione demografica del popolo Jōmon nel corso dei millenni.

L’approccio adottato si è basato sull’uso di modelli statistici avanzati chiamati Bayesian skyline plots, che consentono di stimare come sia cambiata nel tempo la dimensione di una popolazione familiare, partendo dalle mutazioni accumulate nel DNA mitocondriale. Queste curve demografiche hanno rivelato che la popolazione Jōmon non cresceva secondo schemi interpretabili facilmente come il risultato di continui apporti esterni. Al contrario, tra circa 13.000 e 8.000 anni fa si osserva una crescita significativa della popolazione Jōmon, soprattutto nella parte orientale dell’arcipelago.

Una delle scoperte più significative del nuovo studio è che le differenze genetiche tra i Jōmon dell’est e quelli dell’ovest non devono essere per forza interpretate come frutto di migranti provenienti da direzioni diverse. Secondo Oota e colleghi, queste differenze possono emergere anche attraverso processi interni alla popolazione: piccole mutazioni genetiche accumulate in gruppi che sono rimasti separati per lungo tempo possono produrre distinzioni importanti, anche in assenza di migrazioni multiple significative.

La diversificazione genetica osservata potrebbe essere stata causata da dinamiche di isolamento regionale e drift genetico piuttosto che dal continuo afflusso di gruppi esterni con origini distinte. Questo ribalta una parte centrale delle ipotesi “classiche” sulla popolazione Jōmon.

Un popolo isolato o un gruppo in movimento?

È interessante notare che altre ricerche genetiche sui Jōmon indicano un isolamento prolungato dal continente dopo la loro comparsa nell’arcipelago, con poche evidenze di importanti apporti genetici esterni durante gran parte del periodo Jōmon stesso. Analisi di genomi nucleari da scheletri risalenti a 3.000 anni fa mostrano che i Jōmon si sono separati dalle popolazioni continentali molto prima della diversificazione genetica delle popolazioni eurasiatiche moderne.

Questo isolamento non esclude una migrazione iniziale verso l’arcipelago, ma rafforza l’idea che tale movimento sia avvenuto in un’unica grande ondata ancestrale, che ha poi dato luogo a una popolazione autosufficiente e in larga misura isolata per millenni.

Patricia Iori