Un recente studio dell’autorità francese Arcom ha rivelato un dato allarmante sulla protezione dei minori online: quasi il 40% dei bambini – o comunque tutti gli adolescenti sotto i 18 anni – accede ogni mese a contenuti pornografici online. Questo dato non è rimasto ignorato dalle istituzioni europee. La Commissione Europea ha infatti deciso di agire, avviando il 27 maggio un’indagine ufficiale su quattro dei principali siti pornografici: Pornhub, XNXX, XVideos e Stripchat. Al centro dell’attenzione, l’assenza di sistemi efficaci di verifica dell’età per impedire l’accesso dei minori a contenuti inadeguati.

Attualmente, accedere a questi siti è semplicissimo e questo fa sì che la protezione dei minori online non sia garantita al 100%: basta cliccare su un pulsante che dichiara “Ho più di 18 anni”. Nessun controllo reale, nessuna garanzia. Una superficialità che, secondo Bruxelles, viola le nuove norme europee sulla sicurezza digitale, in particolare quelle contenute nel Digital Services Act (DSA), entrato in vigore per regolamentare la responsabilità delle piattaforme online.

Cosa prevede il Digital Services Act

Il Digital Services Act obbliga le piattaforme di grandi dimensioni, con oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell’Unione Europea, ad adottare misure “appropriate e proporzionate” per tutelare la privacy e la sicurezza degli utenti, soprattutto per ciò che riguarda le protezione dei minori online. Pornhub, XNXX e XVideos rientrano pienamente in questa categoria. Stripchat, invece, è in fase di rimozione dalla lista, poiché non raggiunge più la soglia mensile richiesta.

L'inadempienza a queste regole può costare caro: in caso di violazioni accertate, le aziende rischiano sanzioni fino al 6% del loro fatturato globale. In presenza di infrazioni ripetute e gravi, si potrebbe arrivare persino alla sospensione dell'operatività nel territorio europeo.







La posizione dell’Unione Europea

“La nostra priorità è la sicurezza dei minori nel mondo digitale”, ha dichiarato Henna Virkkunen, commissaria europea per le tecnologie digitali, che ha chiarito che il suo obiettivo è quello di ridurre l’impatto sociale che le piattaforme pornografiche hanno, cercando di responsabilizzare prima di tutto gli utenti. L’Unione si dice “agnostica” rispetto al contenuto pornografico in sé, ma esige che i fornitori di questi servizi rispettino rigorosi standard di tutela.

In parallelo, il Comitato europeo per i servizi digitali ha lanciato un’azione coordinata tra Stati membri per monitorare anche le piattaforme più piccole, spesso escluse dalle indagini ma altrettanto accessibili, sempre nel nome della protezione dei minori online. L’obiettivo è garantire una protezione omogenea in tutta Europa, senza lasciare zone grigie in cui gli standard di sicurezza possano essere elusi.

L’esempio italiano e il modello del “doppio anonimato”

L’Italia, da parte sua, si è già mossa in questa direzione. L’AGCOM, Autorità garante delle comunicazioni, ha approvato ad aprile un nuovo regolamento che obbliga i siti pornografici a implementare un sistema di verifica dell’età tramite terze parti indipendenti. La novità è l’introduzione del cosiddetto “doppio anonimato”: il verificatore non conosce il sito su cui verrà usata la prova d’età e il sito non riceve informazioni personali sull’utente.

Questa misura, che concede sei mesi alle aziende per adeguarsi, è considerata tra le più avanzate d’Europa e potrebbe diventare un modello di riferimento per altri Stati membri. Anche la Commissione europea ha osservato con favore l’approccio italiano, sottolineando come possa offrire una risposta efficace al dilemma tra sicurezza e privacy.

Rischi reali e responsabilità digitali per garantire la protezione dei minori online

La Commissione Europea ha posto l’accento su un punto essenziale sulla protezione dei minori online: oltre alla verifica dell’età, le piattaforme devono eseguire valutazioni del rischio per comprendere e mitigare i potenziali danni alla salute mentale e fisica degli utenti, in particolare dei più giovani. Non si tratta solo di limitare l’accesso ai contenuti vietati, ma anche di prendersi carico delle conseguenze psicologiche che tali materiali possono avere su adolescenti e bambini.

In quest’ottica, i giganti del settore sono chiamati a dimostrare responsabilità e trasparenza. Finora, l’evidenza suggerisce che ciò non sia avvenuto in modo soddisfacente. L’indagine dell’UE mira proprio a colmare questo vuoto, imponendo standard minimi di protezione.

L’intervento dell’UE rappresenta una svolta nel dibattito sulla regolamentazione dell’industria pornografica nel contesto digitale. Non più tolleranza passiva, ma sorveglianza attiva. E non si tratta solo di una questione morale, ma di un dovere istituzionale verso le nuove generazioni. Proteggere i minori online significa costruire una società più sicura, consapevole e rispettosa.

Lucrezia Agliani