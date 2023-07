Proteste e manifestazioni sono state una costante dal nord al sud dell’Angola con repressione e violenze della polizia. Il caso più recente è stata l’ondata di proteste contro l’aumento del prezzo della benzina e del paniere alimentare di base che ha investito diverse città nel mese di giugno. Amnesty International lancia una petizione contro la repressione della polizia.

Porre fine alla repressione della polizia in Angola. L’Angola è immersa in una crisi multidimensionale in cui destano particolare preoccupazione le violazioni dei diritti umani, la repressione politica e la mancanza di politiche pubbliche per combattere la povertà, che sta raggiungendo livelli critici. L’attenzione di Amnesty International si è concentrata sugli episodi avvenuti durante la protesta del mese scorso. In seguito all’aumento del costo di carburanti e gas, soprattutto nella provincia di Huambo. Dove la repressione da parte della polizia è andata ben oltre limiti accettabili.

I disordini sono iniziati il ​​5 giugno a Lubango e Huambo. Tassisti e motociclisti hanno protestato contro l’aumento del prezzo del carburante. Per il divieto dei venditori ambulanti e le nuove regole per le organizzazioni no profit. Le proteste sono cresciute fino a includere partiti di opposizione, giornalisti e leader della società civile. Nelle motivazioni sono incluse anche povertà, censura dei media e repressione violenta della polizia.

La decisione, di ridurre i sussidi per il carburante a fronte del calo dei prezzi del petrolio, è stata presa nel tentativo di tagliare la spesa pubblica. Decisione che ha portato ad un drammatico aumento dei prezzi del carburante.

Il dato certo, confermato da fonti governative, è che 5 manifestanti sono stati uccisi dalle forze dell’ordine, compreso un bambino di 12 anni, e altri 8 feriti gravemente. Mentre altri 34 sono stati arrestati per aver partecipato alle proteste.

Reprimere il dissenso e limitare indebitamente i diritti delle persone alla libertà di espressione.

Negli ultimi anni, le autorità angolane hanno dimostrato una spietata determinazione a reprimere il dissenso e limitare indebitamente i diritti delle persone alla libertà di espressione. Associazione e riunione pacifica. Dalla dichiarazione dello stato di emergenza per far fronte alla diffusione del COVID-19 nel marzo 2020, le forze di sicurezza angolane in varie province hanno fatto ricorso a una forza non necessaria. Eccessiva, abusiva e persino letale per far fronte alle violazioni delle misure di sanità pubblica e alle manifestazioni pacifiche.

Amnesty International – insieme all’associazione OMUNGA – ha documentato diverse proteste pacifiche che sono state accolte con repressione e violenza della polizia. Tra marzo e novembre 2020 sono stati documentati 11 casi di uccisioni da parte di agenti della sicurezza statale. Di questi casi, 8 sono adolescenti di età compresa tra i 14 ei 17 anni. La morte di adolescenti per mano delle forze di sicurezza dello Stato è un doloroso promemoria del fatto che nessuno dovrebbe pagare con la propria vita semplicemente per aver esercitato il proprio diritto a un’assemblea pacifica.

Le ONG hanno anche riferito di diversi omicidi commessi dalle forze di sicurezza angolane. Tra cui ufficiali della polizia nazionale angolana (Polícia Nacional de Angola – PNA) e delle forze armate angolane (Forças Armadas Angolanas – FAA).

L’uso eccessivo della violenza per interrompere proteste pacifiche e sopprimere il dissenso.

Il livello di criminalità violenta in Angola, specialmente nella capitale Luanda, è aumentato sotto l’attuale governo. Sono inoltre in corso gravi conflitti nelle province di Cabinda, North Lunda e South Lunda. Circa il 73% degli angolani ritiene che la criminalità e l’insicurezza siano peggiorate negli ultimi tre anni. L’applicazione pesante delle restrizioni e del blocco del virus ha anche sollevato preoccupazione tra molti angolani per la brutalità della polizia e la violenza associata.

Le ultime proteste contro la corruzione e la disoccupazione sono state frenate dalla polizia e dai soldati con gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e proiettili veri, con segnalazioni di uccisioni da parte della polizia. Incidenti, segnalati dalla ONG Amnesty International e OMUNGA, organizzazione angolana per i diritti umani.









Il 25 maggio, il progetto di legge sullo statuto delle organizzazioni non governative (ONG) è stato approvato dall’Assemblea Nazionale dell’Angola. Ignorando le dure critiche delle ONG che affermano che la proposta di legge limita il diritto di associazione. Conferisce, inoltre, all’esecutivo poteri eccessivi per interferire nelle attività delle ONG. Nel 2017, un decreto con lo stesso intento di aumentare il controllo delle ONG è stato dichiarato incostituzionale dalla corte costituzionale angolana.

Quattro attivisti sono stati detenuti per tre giorni il 2 giugno per aver protestato pacificamente contro il disegno di legge sulle ONG davanti al governo provinciale e all’assemblea nazionale. Sono stati rilasciati il ​​5 giugno ma sono stati inflitti con una multa di 30 giorni di 50.000 Kwanzas (80 USD) ciascuno.

Il diritto di protestare è minacciato senza precedenti e in crescita in tutte le regioni del mondo. Amnesty International sta conducendo una campagna globale per contrastare gli sforzi sempre più ampi e intensi degli Stati per erodere questo diritto umano.

Sotto pressione anche le ONG

Le proteste sono state ulteriormente alimentate da centinaia di lavoratori delle ONG insoddisfatti del loro governo. Un governo che sostiene un nuovo disegno di legge che mira a regolamentare ulteriormente le ONG e le associazioni. Diverse ONG angolane hanno lanciato una campagna nazionale contro la proposta di legge sostenendo l’obiettivo del governo è principalmente quello di “controllare le organizzazioni”.

Guilherme Neves, presidente dell’organizzazione per i diritti umani Associacao Maos Livres, a lungo coinvolta nell’aiutare attivisti e giornalisti perseguitati, ha affermato: “Se questa legge viene applicata, troveremo difficile continuare il nostro lavoro”. La nuova legge proposta dal partito al governo MPLA è una sorta di “licenza per cancellare le organizzazioni non governative che non sono conformi al governo”.

Anche l’Associazione OMUNGA, che da anni promuove lo sviluppo rurale e realizza progetti rurali, si vede minacciata dalla nuova legge. “Il nostro governo sta diventando sempre più autoritario. Vogliono controllare e regolamentare tutto; vogliono influenzare tutte le attività della società civile. Questo è totalitario”.

“Le proteste dello scorso fine settimana sono state solo l’inizio del nostro movimento di resistenza nazionale”, ha detto l’attivista Dito Dali. “Dovranno abituarsi al fatto che non rimarremo più in silenzio. L’aumento del prezzo del carburante è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

Deterioramento della democrazia formale angolana

Se il governo Lourenço ha cercato di identificarsi come quello che inaugura un’era più democratica per l’Angola post-Santos, quell’intenzione non è stata altro che un’operazione d’immagine. In effetti, nessuna campagna politica in Angola ha mai parlato di un maggiore riconoscimento della dignità umana e di più diritti umani. La delusione è stata evidente e la situazione, lungi dal migliorare, è peggiorata. La speranza di cambiamento nel 2017 si basava maggiormente sul fatto che il nuovo leader avrebbe affrontato efficacemente la corruzione sistemica nel paese. Non era così.

La petizione intende appunto responsabilizzare il governo rispetto a terribili episodi del recente passato. Fino a oggi, nessun processo è stato mosso contro la repressione della polizia protagonista di tali atrocità, regnando sovrana l’impunità. E’ in tal senso che Amnesty International ha lanciato la petizione per riaprire (o aprire ex novo) le indagini e i successivi processi contro i responsabili di queste morti. Che tuttavia non hanno fermato la violenza e la repressione della polizia angolana.

Uno degli obiettivi della petizione è, secondo Paulo Fontes, della direzione portoghese di Amnesty International, svelare all’opinione pubblica internazionale i tratti autoritari del regime di intolleranza di João Lourenço. E del Movimento Popular pela Libertação de Angola (MPLA). Nella speranza che ciò possa determinare un cambiamento di atteggiamento da parte dell’esecutivo.

Una speranza che al momento appare lontana. Se si pensa che João Lourenço soltanto poco tempo fa è stato accolto da vari governi, fra cui quello italiano, come una vera e propria star della politica africana.

Felicia Bruscino