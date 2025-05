Il governo portoghese ha annunciato un piano per l’espulsione di migranti. Sono stimate circa 18.000 persone irregolari presenti sul territorio nazionale. La misura, destinata ad avere un impatto importante tanto sul piano politico quanto su quello sociale, arriva in un momento di particolare fragilità istituzionale, a due settimane da elezioni politiche anticipate che promettono di ridefinire gli equilibri di potere nel paese.

Un’ondata di incertezza politica senza precedenti

La vita politica portoghese è in piena ebollizione. Il governo di minoranza guidato dal primo ministro Luís Montenegro è crollato lo scorso marzo, dopo aver perso un voto di fiducia in Parlamento. Alla base della crisi, l’accusa di conflitto di interessi rivolta allo stesso Montenegro, coinvolto in una vicenda poco chiara che riguarda uno studio legale di famiglia e una società legata al settore del gioco d’azzardo, in affari con lo Stato.

Di fronte all’erosione della sua legittimità politica, Montenegro ha tentato di prendere l’iniziativa convocando elezioni anticipate, previste per il 18 maggio. La decisione del governo di procedere con il piano per l’espulsione di migranti arriva proprio nel bel mezzo di questa campagna elettorale tesa.

António Leitão Amaro, ministro della Presidenza, ha annunciato che i primi provvedimenti partiranno già dalla prossima settimana: circa 4.500 persone saranno invitate a lasciare volontariamente il paese entro venti giorni. Il governo ha giustificato la misura citando il malfunzionamento del sistema di espulsione attualmente in vigore, ritenuto inefficace e troppo permissivo.

Una democrazia scossa dalle sue fondamenta

Dal 1974, anno della Rivoluzione dei Garofani che pose fine alla lunga dittatura salazarista, il Portogallo non aveva mai conosciuto un periodo di tale turbolenza politica. L’attuale crisi è considerata da molti osservatori come il più grave momento di instabilità nei cinquant’anni di vita democratica del paese.

Il governo uscente, sostenuto da un’alleanza di centrodestra, disponeva di appena 80 seggi su 230 in Parlamento, mentre i partiti di opposizione – in particolare i socialisti di centrosinistra e la formazione populista Chega – hanno mostrato una compattezza inedita, affossando l’esecutivo.

Il fallimento del sistema delle deportazioni

Secondo Amaro, il Portogallo è uno dei paesi europei con il più basso numero di rimpatri effettivamente eseguiti, nonostante i numerosi ordini emessi. A suo dire, questa debolezza ha effetti negativi anche sul piano della sicurezza pubblica, poiché permette a soggetti privi di permessi o identificazione di restare sul territorio senza controlli adeguati. Il governo intende quindi cambiare radicalmente approccio con il piano per l’espulsione dei migranti, puntando proprio su una strategia più diretta ed efficace, in cui chi non ha diritto a restare venga effettivamente rimpatriato.







Migranti nel mirino: il piano per l’espulsione di migranti è una strategia elettorale?

Molti analisti, tuttavia, vedono nel piano per l’espulsione di migranti un chiaro tentativo di recuperare consenso tra l’elettorato più conservatore, in vista delle elezioni imminenti. L’ascesa di forze politiche come Chega, partito di estrema destra con una retorica apertamente anti-immigrazione, ha spostato il baricentro del dibattito pubblico. Il governo, incalzato da queste pressioni, potrebbe aver scelto la strada delle espulsioni per dimostrare fermezza e determinazione in un momento di crisi identitaria.

Investimenti europei e tensioni interne

Nel frattempo, il Portogallo si prepara a gestire un’iniezione record di fondi europei: oltre 22 miliardi di euro destinati allo sviluppo economico e alla modernizzazione infrastrutturale. Tuttavia, la profonda instabilità politica rischia di compromettere l’efficacia e la tempistica di questi investimenti. Il paese, con i suoi 10,6 milioni di abitanti, vive una fase di grande vulnerabilità, sia sul piano interno che nel contesto europeo più ampio.

La scelta del governo portoghese di espellere decine di migliaia di persone prive di documenti regolari non può essere letta solo come un atto amministrativo. È una mossa dal forte significato simbolico e politico, che si inserisce in un contesto europeo più ampio segnato dalla crescente popolarità delle formazioni populiste e dalla restrizione delle politiche migratorie. Ma il rischio è che, nel tentativo di riguadagnare consenso, si finisca per sacrificare i principi fondamentali dello stato di diritto e della coesione sociale.

Lucrezia Agliani