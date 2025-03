Negli ultimi giorni, il dibattito sulla possibilità di recessione negli USA si è acceso nuovamente, soprattutto dopo le dichiarazioni di Donald Trump. Il presidente ha evitato di esprimersi con certezza su un possibile rallentamento economico, sottolineando che il paese sta attraversando una fase di transizione dovuta alle sue politiche commerciali. Tuttavia, gli effetti delle tariffe imposte sulle importazioni da diversi paesi, come Cina, Messico e Canada, hanno creato una forte incertezza nei mercati, alimentando i timori di una crisi.

Durante un’intervista al programma Sunday Morning Futures di Fox News, Trump è stato interrogato sulla possibilità che l’economia americana possa affrontare una recessione quest’anno. La sua risposta è stata evasiva: ha dichiarato di “odiare fare previsioni” e ha ribadito che i cambiamenti che sta introducendo richiedono tempo per produrre effetti concreti. Ha insistito sul fatto che il suo obiettivo principale è riportare ricchezza negli Stati Uniti, pur ammettendo che ci saranno inevitabilmente delle fasi di assestamento prima di vedere i benefici reali di queste misure.







Tariffe e inflazione: una combinazione rischiosa?

Un altro tema affrontato nell’intervista è stato l’impatto delle tariffe commerciali sull’inflazione. Trump non ha negato la possibilità che il costo della vita possa aumentare a causa delle sue politiche, ma ha sottolineato che, nel frattempo, i tassi di interesse sono in calo, suggerendo che ciò potrebbe compensare eventuali effetti negativi sulle famiglie americane. Questa posizione, però, non convince del tutto gli esperti economici, che vedono nelle tensioni commerciali un fattore destabilizzante per l’economia globale.

Nonostante Trump abbia minimizzato la volatilità del mercato azionario degli ultimi mesi, attribuendo le oscillazioni a una fase necessaria di adattamento, alcuni analisti avvertono che le incertezze legate alle politiche tariffarie potrebbero frenare gli investimenti e la crescita. La Federal Reserve di Atlanta ha recentemente segnalato che l’economia statunitense potrebbe contrarsi nel primo trimestre dell’anno, una previsione che ha contribuito ad aumentare i timori sulla possibilità di recessione negli USA.

Un cambio di tono rispetto al passato

Le dichiarazioni di Trump segnano un cambiamento rispetto al suo atteggiamento passato. Nel 2018, il presidente aveva dichiarato con sicurezza che le guerre commerciali erano facili da vincere e che i dazi avrebbero rafforzato l’economia americana. Oggi, invece, il suo tono appare più prudente. Mentre durante la sua campagna elettorale aveva promesso rapidi miglioramenti economici, ora ammette che i suoi obiettivi richiederanno più tempo per concretizzarsi.

Allo stesso tempo, alcuni membri della sua amministrazione continuano a negare con fermezza qualsiasi rischio per l’economia americana. Il segretario al commercio Howard Lutnick, intervistato da NBC, ha respinto l’idea che le politiche di Trump possano portare a una recessione, dichiarando che nei prossimi due anni ci sarà una forte crescita economica negli Stati Uniti. Secondo lui, scommettere su un declino dell’economia americana sarebbe un errore.

Come la possibilità di recessione negli USA sta influenzando il dibattito economico

La possibilità di recessione negli USA rimane dunque un tema centrale nel dibattito economico. Da un lato, Trump e i suoi sostenitori continuano a difendere le misure protezionistiche, sostenendo che, a lungo termine, porteranno benefici all’industria americana. Dall’altro, economisti e analisti avvertono che l’incertezza generata dalle guerre commerciali potrebbe rallentare la crescita e avere effetti negativi sul mercato del lavoro.

Il rischio di un rallentamento economico dipenderà da diversi fattori, tra cui l’andamento dell’inflazione, la risposta della Federal Reserve e la capacità delle imprese di adattarsi al nuovo contesto commerciale. Nel frattempo, la possibilità di recessione negli USA continua a preoccupare investitori e cittadini, che attendono segnali più chiari sulla direzione dell’economia americana.

In un contesto globale già fragile, le decisioni di Trump potrebbero avere ripercussioni non solo negli Stati Uniti, ma anche sui mercati internazionali. Resta da vedere se la strategia del presidente riuscirà a rafforzare davvero l’economia americana o se, al contrario, contribuirà a spingerla verso una fase di difficoltà.

Elena Caccioppoli