La postura eretta, uno dei tratti distintivi più evidenti dell’essere umano rispetto agli altri primati, affonda le sue radici in due specifici cambiamenti genetici che hanno trasformato in modo sostanziale la struttura del bacino. A rivelarlo è una ricerca condotta da un gruppo di scienziati della Harvard University, pubblicata recentemente sulla prestigiosa rivista Nature. Lo studio rappresenta un passo significativo nella comprensione delle dinamiche evolutive che hanno condotto l’Homo sapiens a staccarsi morfologicamente dai suoi parenti più stretti e a sviluppare una locomozione completamente eretta.

I risultati, frutto di un’analisi meticolosa di campioni embrionali, forniscono una nuova prospettiva sulla morfogenesi del bacino e indicano che la trasformazione in questione non è avvenuta in modo lineare o improvviso, bensì attraverso due fasi distinte e progressive che hanno interessato lo sviluppo scheletrico sin dalle primissime fasi della vita prenatale.

Un lavoro su scala comparativa: analizzati tessuti embrionali umani e di altre specie di primati

Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno esaminato 128 campioni di tessuti embrionali umani, affiancati da campioni provenienti da quasi una ventina di specie di primati, tra cui scimpanzé, gorilla, oranghi e gibboni. I tessuti sono stati reperiti da collezioni museali situate in Europa e negli Stati Uniti, ma anche attraverso collaborazioni con istituti accademici come il Birth Defects Research Laboratory dell’Università di Washington, che ha fornito materiale umano di alta qualità per l’indagine.

L’approccio adottato dallo staff di Harvard ha unito tecniche avanzate di imaging, come la tomografia computerizzata (TAC), a sofisticate analisi microscopiche della struttura dei tessuti, consentendo di osservare nel dettaglio lo sviluppo osseo e cartilagineo nelle fasi precoci dell’embriogenesi. L’attenzione si è concentrata in particolare sull’ileo, una delle tre principali componenti ossee che formano il bacino, fondamentale per la postura e la locomozione.







Due trasformazioni decisive: rotazione della placca di accrescimento e ritardo dell’ossificazione

Dallo studio è emerso che la transizione verso il bipedismo ha richiesto almeno due significative trasformazioni a livello genetico e morfologico. La prima consiste nello spostamento di 90 gradi di una placca di accrescimento situata nell’ileo, il che ha determinato una differente direzione di sviluppo: nei primati non umani l’ileo cresce in altezza, mentre nell’essere umano si sviluppa in larghezza. Questo adattamento ha avuto effetti diretti sulla distribuzione del peso corporeo e sull’equilibrio, rendendo possibile un’andatura stabile su due sole gambe.

Il secondo cambiamento riguarda la cronologia dello sviluppo osseo: nei nostri antenati si è verificato un ritardo significativo — pari a circa 16 settimane — nell’ossificazione della parte interna delle ossa iliache durante lo sviluppo embrionale. Questo posticipo ha permesso una maggiore flessibilità nella formazione del bacino, aprendo la strada a una conformazione più favorevole alla postura eretta e alla locomozione bipede. La combinazione di queste due modificazioni genetiche ha dunque prodotto un bacino più corto e largo, adattato alla stazione eretta, e ha giocato un ruolo cruciale nell’evoluzione umana.

Il bacino come crocevia tra genetica e biomeccanica

Lo studio mostra come l’evoluzione non si sia limitata ad agire sul prodotto finale — la struttura adulta del bacino — ma abbia operato sin dalle prime fasi dello sviluppo embrionale. È proprio in questi momenti iniziali, infatti, che si delineano le basi della morfologia futura. La scoperta suggerisce che la selezione naturale non abbia agito direttamente sull’architettura ossea adulta, bensì sulle modalità e sui tempi attraverso cui essa si forma, sfruttando piccole variazioni genetiche che hanno dato luogo a cambiamenti morfologici di grande impatto.

Le conseguenze di questa scoperta sono tantissime. Sicuramente, essa contribuisce ad arricchire il dibattito scientifico sull’evoluzione umana, fornendo prove concrete a sostegno dell’ipotesi secondo cui il bipedismo si sia sviluppato gradualmente, attraverso aggiustamenti strutturali e genetici che hanno richiesto milioni di anni. Inoltre, la comprensione dei meccanismi che regolano lo sviluppo del bacino potrebbe rivelarsi utile anche in ambito medico, per affrontare condizioni congenite che coinvolgono la morfologia pelvica.

Inoltre, i risultati gettano nuova luce anche sulle difficoltà legate al parto umano. Il bacino femminile, pur adattato alla postura eretta, deve comunque garantire il passaggio del neonato: un equilibrio delicato tra biomeccanica e funzione riproduttiva che rispecchia la complessità degli adattamenti evolutivi in gioco.

Uno studio che intreccia biologia dello sviluppo, evoluzione e tecnologia avanzata

Un elemento distintivo di questa ricerca risiede nella sua capacità di coniugare ambiti scientifici tradizionalmente separati: biologia dello sviluppo, genetica evolutiva e tecnologia di imaging avanzato. La possibilità di osservare e confrontare lo sviluppo embrionale di numerose specie, grazie a una rete internazionale di musei e laboratori, ha rappresentato una risorsa inestimabile per i ricercatori.

Il contributo della tecnologia è stato fondamentale: l’uso di scansioni ad alta risoluzione e modelli tridimensionali ha consentito di visualizzare dettagli invisibili a occhio nudo, offrendo una rappresentazione fedele del processo di ossificazione e delle trasformazioni anatomiche in corso durante lo sviluppo prenatale.