Viviamo tutti in una società fatta di regole, di leggi, di limiti e confini da rispettare. Eppure, tutti questi parametri che organizzano la nostra vita non sono così visibili, non li possiamo toccare con mano, però siamo consapevoli della loro esistenza. Se questo ragionamento l’avessimo fatto anni fa, avremmo parlato di coercizione, oggigiorno, non la definiamo così ma non siamo troppo lontani da questo sistema. Tutti questi parametri sono forme attraverso cui si esercita il potere, come un velo sottile che si diverte a giostrare la nostra vita, dalla formulazione di un pensiero critico all’attuazione delle nostre azioni. Ma quanto siamo disposti ad affermare che sia così, ad accettare che nessun aspetto della nostra vita appartenga veramente a noi, ma che sia solo frutto di un potere invisibile che ci muove come marionette?

Il giornalismo come specchio della realtà o come sua manipolazione?

Per meglio intenderci, partiamo da un esempio concreto, ossia il giornalismo. Quest’ultimo è sempre stato visto come il “quarto potere”, vicino all’esecutivo, legislativo e giudiziario. Considerato alla pari di un potere a tutti gli effetti, ci aspetteremmo un’imparzialità totale e obiettività, ma siamo sicuri che sia sempre così?

Oggigiorno, la mole di informazioni è molto vasta, e il giornalista, colui che fa le veci del giornalismo, si trova ad assumere una responsabilità per niente banale. L’informazione è ormai accessibile in tempo reale, così come anche i contenuti sono illimitati, e il giornalismo non si fa sempre garante di una narrazione precisa e corretta dei fatti.

Nel mare magnum dell’informazione diventa sempre più difficile fare una quadra, soprattutto con l’avvento dei social media. La modalità di consumo dell’informazione è cambiata nel tempo, basti pensare che anni fa erano i giornali stampati o i telegiornali a detenere il monopolio dell’informazione, mentre ora tutti noi possiamo avere voce in capitolo. Per intenderci, non esiste una singola persona o soggetto che ha l’informazione in mano, che ha il potere di divulgarla per come è, ma chiunque, grazie a internet, è in grado di essere notizia.

Inevitabilmente, ci confrontiamo tutti i giorni con le fake news, disinformazione e commenti inopportuni. Ovviamente, non dobbiamo fare di tutta l’erba un fascio, in quanto è compito anche del giornalista verificare le informazioni e soprattutto le fonti, al fine di garantire veridicità e trasparenza al possibile lettore.

Se la quotidianità è sottoposta a una vita frenetica, anche le notizie sono vittime di questo circuito, ponendo il giornalismo di fronte a sfide che sembrano insormontabili. La velocità mette pressione al giornalista, il quale deve affrontare una domanda sempre più elevata di notizie istantanee, dovendo così ridurre i tempi dedicati alla verifica delle informazioni.

Quindi, sicuramente il giornalismo deve essere obiettivo, deve fornire al lettore i fatti privi di qualsiasi filtro personale, senza diventare uno strumento di manipolazione delle coscienze. Eppure, c’è chi forma il proprio pensiero basandosi su internet o sui social, diventando preda di notizie dai toni sensazionalisti o comunque manipolati. L’obiettività rimane un pilastro sacrosanto del giornalismo, ma non è sempre così immediato e facile per il giornalista osservare il mondo e riportare i fatti senza inclinazione alcuna.

Fake news

Fake news o notizie false non è un termine nuovo per nessuno di noi, e la loro diffusione ha radici ben antiche, ampliata dall’avvento di internet e dei social media. La creazione di queste notizie fuorvianti ha l’obiettivo di ingannare il pubblico, di manipolare le coscienze e la percezione dei fatti. L’opinione pubblica è quindi vittima di questo meccanismo.

Spesso, la falsificazione è deliberata, con il fine ultimo di ottenere un vantaggio politico o economico. Un contenuto che suscita indignazione o timore verrà condiviso più facilmente dal lettore, il quale spesso fatica a distinguere ciò che è attendibile da ciò che non lo è.

Il giornalismo quando sceglie di raccontare un fatto, come raccontarlo e con quale tono, in quel preciso istante, non descrive più obiettivamente l’accaduto ma partecipa già alla costruzione sociale. Quindi, queste scelte orientano la percezione del pubblico, anche se quest’ultimo non se ne rende conto, perché avviene tutto così velocemente e in modo velato che si preoccupa solo della fruizione di questi contenuti per come gli vengono presentati.

Le leggi e la giustizia vanno di pari passo?

Ma fare giornalismo allora significa esercitare la giustizia? Ossia, riportare i fatti per come sono veramente accaduti o, meglio, per come dovrebbero essersi verificati, significa esercitare lo strumento della giustizia?

Nel campo del giornalismo, il diritto di cronaca è fondamentale per raccontare la verità, per esercitare l’etica della professione stessa, contribuendo a quella che possiamo definire come giustizia sociale. Eppure, sarebbe sbagliato pensare che il giornalismo sia una forma di giustizia, piuttosto, il giornalismo non è ma aiuta a raggiungerla, solo quando viene divulgata un’informazione trasparente.

Il diritto di cronaca non è solo il diritto di pubblicare informazioni relative a fatti o avvenimenti di interesse pubblico. Sicuramente, è corretto informare il pubblico, raccontando ciò che accade nel mondo, tuttavia, questo diritto di cronaca si ritrova a fare i conti con dei limiti o confini, come il diritto all’oblio. Lo stesso diritto di cronaca appartiene all’ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero. Ma il diritto può essere anche interpretato come diritto positivo, ossia le leggi scritte, leggi che dovrebbero invece garantire la giustizia ideale, dal punto di vista morale.

Così come il diritto di cronaca può garantire trasparenza e obiettività al pubblico, così le leggi applicate correttamente, dovrebbero proteggere i deboli e assicurare equità, traducendo la giustizia in regole concrete. Se pensiamo alle leggi contro la discriminazione razziale ci verrebbe automatico affermare che garantiscono veramente la giustizia, come quelle a tutela dei lavoratori. Eppure, le leggi sono pensate e scritte nero su bianco da chi detiene il potere, e possono riflettere gli interessi dei gruppi dominanti. Facendo un passo indietro, possiamo ricordare le leggi razziali del regime nazista, leggi che erano legali ma che moralmente erano ingiuste, e in netta contrapposizione con i principi di equità e uguaglianza.

Un altro esempio può essere l’apartheid, sistema di segregazione razziale applicato in Sudafrica dal 1948 al 1991, con l’obiettivo di sottomettere le minoranze, mettendo in risalto la predominanza bianca. Questo sistema dimostra come il diritto sia stato utilizzato non per garantire la giustizia ma per alimentare e giustificare disuguaglianze e discriminazioni.







L’obiettività, anche in questo caso, non è immediata, infatti, il diritto non coincide necessariamente con la giustizia. Può essere visto come uno strumento per realizzarla, ma anche per giustificare situazioni non moralmente corrette.

Una sicurezza troppo oppressiva è sinonimo di coercizione e controllo

Le leggi, se applicate correttamente, non dovrebbero solo garantire giustizia ma anche promuovere un senso di sicurezza. In linea di massima, io cittadino vengo sottomesso a una serie di leggi e controlli da parte dello Stato, al fine di essere tutelato. Di conseguenza, le mie libertà vengono sottoposte, in parte, a dei limiti, ma a favore di un bene comune più grande.

La sicurezza comporta però un’erosione della libertà, diventando così una scusa. Proviamo a fare lo stesso ragionamento di prima. Le leggi vengono pensate da chi governa, quindi, subiscono inevitabilmente dei filtri personali e vengono manipolate. Allora, perché i governi non potrebbero utilizzare la paura di noi cittadini per ottenere consenso? Aumentare sorveglianza e controlli, riducendo gradualmente le nostre libertà? Forse è questo l’obiettivo finale? Una sicurezza che può diventare un modo per governare le persone, piuttosto che proteggerle veramente?

Paul-Michel Foucault, filosofo e critico sociale francese, ha parlato a proposito di una società in cui il controllo è diffuso ma invisibile. Ci ha insegnato a guardare oltre le strutture visibili del potere, analizzando più a fondo le forme sottili e pervasive di controllo diffuse nella nostra società. Secondo il filosofo, tutti noi siamo sottoposti a controllo e disciplina, in qualsiasi momento della nostra vita. Per esempio, oggigiorno usiamo costantemente il telefono, lasciando tracce digitali che possono essere monitorate. Un controllo invisibile, apparentemente, incarnato comunque nella forma di sorveglianza digitale.

Non serviva Foucault per spiegarci come il potere sia presente ovunque, tuttavia, è possibile esercitare una maggiore consapevolezza, tentando di ridurre la sua influenza su di noi. Se io divento consapevole e cosciente del suo operato, nonostante sia difficile da sfuggirvi, sarò in grado di muovermi nel mondo con maggiore libertà e autonomia. Non potrò sicuramente limitare o impedire questa forma di controllo che incombe sulle nostre teste, anche tramite un velo invisibile, ma potrò dosare l’influenza che ha sulla mia vita, a partire dalle mie opinioni fino alle mie azioni.

La sicurezza è necessaria per garantire ordine e vigilanza nella società, altrimenti ci sarebbe solo caos, ma troppa sicurezza e azzeramento della libertà possono comportare controllo e autoritarismo.

Il potere invisibile che ci accompagna nella nostra vita come un’ombra

Se viviamo in un mondo giostrato da un potere invisibile, che ci controlla ma non ci controlla troppo apertamente, ci direziona ma ci lascia anche scegliere apparentemente, allora questo potere come agisce veramente? L’idea generale è di essere delle marionette mosse da fili, a loro volta gestiti da una forma di potere che non si vuole definire tale, ma che lo è sotto gli occhi di tutti, o quasi.

Foucault anche in questo caso riassume un po’ questo concetto o visione, ricordandoci la presenza di questo potere che non si manifesta completamente ma che si percepisce. Oggi, nessuno mi ordina di fare una cosa piuttosto che un’altra, ma c’è “qualcuno” che influenza le mie azioni, che orienta le mie scelte, in poche parole, non sono libero di pensare con la mia testa. Meglio ancora, penso di farlo ma non è così, perché anche se non ho nessuno che mi tira per la manica per dirmi “ehi stai sbagliando”, il potere invisibile lo fa.

Non sarà il potere per come lo conosciamo a giostrare la nostra vita come una volta, ma ora esistono i social, gli algoritmi e le app.

Le nostre interazioni e preferenze vengono costantemente analizzate e studiate dagli algoritmi. Quante volte, accediamo a un social e ci imbattiamo in un contenuto che abbiamo cercato il giorno prima o qualche ora fa? La mia esperienza di navigazione viene influenzata, non è dettata unicamente dalla mia volontà, ma è manipolata da un’entità esterna, in questo caso dagli algoritmi. Un potere visibile e diretto non deve per forza manifestarsi sotto forma di una persona in carne e ossa, ma può esercitarsi anche in modo indiretto, facendo sentire comunque la sua presenza chiaramente.

Gli algoritmi, o qualsiasi altra forma di potere non palese, non ci obbligano direttamente come un despota, ma ci influenzano, ci consigliano, e magari riescono anche a cambiare la nostra idea principale, pur non volendo, pur pensando che tale cambiamento sia dovuto a un nostro esclusivo ripensamento.

Il prezzo o il beneficio di essere invisibili oggi

La nostra esposizione sui social e sui media significa essere visibili, avere una voce nel dibattito pubblico, poter esprimere in maniera “libera” la nostra opinione. Essere visibili però implica anche controllo, sicurezza, un giudizio continuo e forse qualche libertà sottratta. Quindi, se sono invisibile perdo tutti i diritti garantiti a chi è visibile, sono escluso da ogni meccanismo che governa la società. Per avere un quadro chiaro, sono invisibili, per esempio, i migranti senza rappresentanza, i precari, chiunque viva ai margini della società. Invisibile, quindi, significa trovarsi al di fuori delle dinamiche di controllo a cui vengono sottoposti i visibili, dinamiche di controllo che sono sinonimo di sorveglianza in senso positivo o negativo?

Però, posso decidere liberamente di essere invisibile, magari sottraendomi ai social, tutelando la mia privacy, rimanendo una persona pensante.

Non per forza invisibile significa perdita di autonomia e di potere. Magari sono invisibile e non privo di potere, piuttosto mi sento libero dal controllo a cui sono sottoposti gli altri, a quei sistemi di sorveglianza che ci plasmano tutti allo stesso modo, che ci fanno agire come delle marionette, come se fossimo in realtà noi artefici del nostro destino o delle nostre azioni, scoprendo che poi non è completamente così.

Tutto può influenzarci, un giornalismo non obiettivo, un diritto che non lavora per garantire la giustizia, una sicurezza travestita da una forma di controllo e oppressione. Qualsiasi fattore che determina anche in minima parte il nostro modo di pensare o una nostra azione è potere, ma non visibile che ci tocca e ci fa male, ma invisibile, spesso peggiore di quello che ci tiene in vita palesandosi.

Patricia Iori