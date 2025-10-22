Le mura domestiche si trasformano in gabbie, talvolta invisibili, che imprigionano invece di accogliere. La violenza di genere, nelle sue molteplici forme, è alimentata da una condizione che raramente viene analizzata con la dovuta attenzione: la povertà abitativa. Non si tratta semplicemente dell’assenza materiale di un tetto sopra la testa, ma della mancanza di un luogo sicuro dove poter vivere libere dalla paura.

La casa come spazio insicuro: il paradosso domestico

Quando si pensa alla parola “casa”, si evocano generalmente immagini di tranquillità, stabilità, rifugio. Tuttavia, per molte donne vittime di violenza, questo stesso spazio diventa sinonimo di pericolo. È tra le mura domestiche che si consuma la maggior parte degli episodi di violenza fisica, psicologica ed economica. Ma ciò che rende ancora più complesso il percorso di uscita da questi contesti è l’impossibilità di allontanarsene. Secondo un rapporto pubblicato da Women’s Aid, un’organizzazione britannica impegnata nella tutela delle vittime di abusi, ben il 68% delle donne che subiscono maltrattamenti sceglie, o è costretta, a rimanere con il proprio aguzzino proprio perché non ha un posto sicuro dove andare.

Il ricatto della dipendenza economica e abitativa

Questa percentuale, oltre a rivelare la gravità del problema, mette in luce un elemento spesso sottovalutato: il controllo economico esercitato dagli aggressori. In molti casi, l’uomo che abusa controlla le finanze familiari, impedendo alla partner di avere accesso indipendente a risorse economiche. Questo tipo di violenza, definita “violenza economica”, è subdola e insidiosa. Non lascia lividi visibili, ma erode lentamente l’autonomia della vittima, che si ritrova priva di strumenti per agire. Quando una donna è finanziariamente dipendente dal partner, la prospettiva di lasciare la casa diventa un’impresa quasi impossibile: senza risparmi, senza reddito, senza la possibilità di trovare una sistemazione alternativa, anche l’idea di fuggire perde di significato.







Povertà abitativa

La povertà abitativa, in questo contesto, assume un significato ben più ampio di quello tradizionale. Non è solo la condizione di chi vive per strada o in alloggi precari. È anche – e soprattutto – la condizione di chi non può disporre liberamente del proprio spazio abitativo, perché vivere in quella casa significa esporsi quotidianamente a minacce, soprusi, umiliazioni. La vera povertà abitativa inizia nel momento in cui una donna perde la libertà di sentirsi al sicuro nel proprio ambiente domestico. È una povertà di diritti, di protezione, di alternative.

I centri antiviolenza: un’ancora ancora troppo fragile

I centri antiviolenza e le case rifugio rappresentano in molti casi l’unica possibilità di salvezza per le vittime. Tuttavia, la loro capacità di accoglienza è spesso insufficiente rispetto alla domanda. I finanziamenti pubblici destinati a queste strutture, benché cresciuti negli ultimi anni, restano spesso inadeguati a garantire una risposta tempestiva e capillare. Inoltre, i percorsi di reinserimento abitativo per le donne che escono da situazioni di violenza sono complessi, frammentati e, in molti casi, inefficaci. Una volta terminato il periodo di accoglienza temporanea, molte donne si trovano nuovamente senza un luogo stabile in cui vivere, rischiando così di tornare nell’orbita dell’abusante o di cadere in nuove forme di vulnerabilità.

Oltre all’aspetto materiale e istituzionale, va affrontata anche la dimensione culturale del problema. In molte realtà sociali, l’idea che la donna debba restare nella casa coniugale “per il bene della famiglia” persiste ancora, contribuendo a una narrazione tossica che legittima la sopportazione della violenza come atto di sacrificio. Questo tipo di mentalità va combattuto con forza, attraverso l’educazione, la formazione nelle scuole e una comunicazione pubblica che valorizzi il diritto delle donne a scegliere la libertà, anche a costo di rompere legami familiari disfunzionali o violenti.

Violenza domestica e classismo abitativo

Le donne che vivono in condizioni di precarietà lavorativa, che appartengono a minoranze etniche, o che si trovano in situazioni di irregolarità amministrativa, hanno ancora meno risorse per fuggire da una relazione abusiva. In molti casi, non solo non possono contare su un reddito, ma sono anche escluse dai circuiti di protezione formale: mancanza di documenti, barriere linguistiche, paura di essere espulse o criminalizzate. Questi ostacoli rendono la fuga ancora più difficile e rafforzano l’impunità degli aggressori.

L’illusione dell’autonomia e la realtà della dipendenza

Spesso si parla di empowerment femminile come chiave per contrastare la violenza di genere, eppure questo concetto rischia di rimanere vuoto se non viene accompagnato da misure concrete che consentano alle donne di esercitare la propria autonomia nella vita quotidiana. Avere un lavoro, una casa, una rete di supporto sono condizioni imprescindibili per costruire un percorso di libertà. Senza di esse, l’autonomia resta un ideale astratto, e la dipendenza dall’aggressore continua a determinare ogni scelta, ogni movimento, ogni silenzio.