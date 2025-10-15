Nel cuore dell’Europa, dove l’immagine di progresso e benessere economico sembra ancora dominare la narrazione pubblica, si nasconde una realtà ben più amara e complessa: quella di un’Italia che continua a dividersi, a sfilacciarsi socialmente, sotto il peso crescente della povertà assoluta. I dati più recenti forniti dall’Istat relativi all’anno 2024 confermano una tendenza ormai strutturale: ben 5,7 milioni di persone non riescono a soddisfare neppure i bisogni essenziali per vivere dignitosamente. È un numero che non solo impressiona per la sua entità, ma che ribadisce anche l’impotenza – o l’inadeguatezza – delle politiche pubbliche nel contrastare una delle più gravi crisi sociali del nostro tempo.

La povertà assoluta resta ai massimi storici

L’aspetto forse più allarmante del fenomeno è la sua persistenza. Rispetto al 2023, anno già critico sotto questo profilo, non si registrano miglioramenti significativi. Il numero di poveri assoluti rimane sostanzialmente invariato, confermando che l’Italia sembra aver perso la capacità di risalire la china. Le condizioni economiche, sociali e occupazionali che alimentano questa stagnazione sono molteplici, ma il dato che più colpisce è l’8,4% delle famiglie italiane che oggi vive in povertà assoluta: parliamo di oltre 2,2 milioni di nuclei familiari che ogni giorno affrontano scelte impossibili tra alimentazione, cure mediche, riscaldamento e istruzione.

Disuguaglianze crescenti e un welfare che non regge

La povertà non si distribuisce uniformemente: colpisce più duramente gli stranieri, i minori e le famiglie numerose, segnalando non solo una crisi economica, ma anche una frattura sociale sempre più marcata. I cittadini stranieri rappresentano infatti una quota sproporzionata dei poveri assoluti, seguiti dai minori, per i quali la povertà materiale si traduce in povertà educativa, emotiva e sanitaria.

Dietro questi numeri si cela un problema strutturale del sistema di welfare italiano, spesso frammentato, inefficiente o semplicemente insufficiente a intercettare il bisogno in modo tempestivo e capillare. Gli strumenti messi in campo negli ultimi anni – dal Reddito di cittadinanza (oggi sostituito da altre misure) ai bonus straordinari – si sono rivelati non risolutivi o mal calibrati, finendo per escludere fasce significative della popolazione oppure per offrire solo un sostegno temporaneo e parziale.

Emergenza invisibile: quando la povertà si annida nelle case

Ciò che rende la povertà assoluta ancora più drammatica è la sua invisibilità sociale. A differenza di altre crisi che esplodono in maniera eclatante, questa è un’emergenza silenziosa, che cresce dietro le mura domestiche, celata tra le pieghe della quotidianità. Non si tratta solo di senza tetto o di situazioni di marginalità estrema: molte famiglie povere abitano in case in affitto, lavorano, mandano i figli a scuola, ciononostante non riescono a garantire una vita dignitosa ai propri membri.

L’impossibilità di accedere a beni e servizi fondamentali – come una dieta equilibrata, riscaldamento adeguato, farmaci, visite mediche o materiale scolastico – erode progressivamente la dignità e le opportunità delle persone. Si crea così un circolo vizioso che compromette anche le prospettive future: un bambino cresciuto nella povertà ha maggiori probabilità di restarvi intrappolato da adulto.







Sud, periferie e città metropolitane

L’Istat mette in luce anche la dimensione territoriale del fenomeno, mostrando profonde disparità tra le diverse aree del Paese. Le regioni del Mezzogiorno restano le più colpite, con tassi di povertà assoluta che superano il 10% delle famiglie residenti, ma segnali preoccupanti arrivano anche dalle grandi città del Nord e dai centri urbani di medie dimensioni, dove l’aumento del costo della vita, degli affitti e dei servizi ha spinto molte famiglie oltre la soglia della sostenibilità.

Le periferie urbane diventano così luoghi emblematici della nuova povertà italiana: spazi dove il disagio economico si somma a quello abitativo, educativo e relazionale. In questi contesti, la povertà si fa multidimensionale, con effetti a catena su sicurezza, coesione sociale e integrazione.

Povertà educativa e futuro compromesso

Uno degli aspetti più dolorosi dell’attuale fotografia sociale è il numero crescente di minori in condizione di povertà assoluta. Non si tratta solo della privazione materiale, ma anche di una riduzione drastica delle opportunità di crescita, studio, gioco e relazione. I bambini che vivono in famiglie povere hanno meno accesso a dispositivi digitali, libri, attività extrascolastiche e persino a cure mediche regolari.

Il sistema scolastico, pur rappresentando un importante argine, non è sempre in grado di compensare le disuguaglianze di partenza. La dispersione scolastica, il calo dell’apprendimento e la difficoltà di inclusione diventano effetti collaterali diretti della povertà assoluta.

I cittadini stranieri, pur rappresentando una minoranza della popolazione residente, costituiscono una quota molto elevata dei poveri assoluti. Spesso impiegati in lavori precari, sottopagati o in nero, con una rete familiare fragile o assente, gli stranieri risultano particolarmente esposti ai rischi economici, abitativi e sanitari.

Anche l’accesso ai servizi pubblici – come la sanità, l’istruzione e i sussidi – è più difficile per queste categorie, complice una burocrazia complessa e una cultura amministrativa poco inclusiva.

Cosa non sta funzionando? Il ruolo (debole) della politica

La politica italiana, a più riprese, ha riconosciuto l’esistenza della povertà assoluta come una priorità nazionale. Tuttavia, le misure messe in campo negli ultimi anni – seppure spesso benintenzionate – non hanno prodotto i risultati attesi. Mancano interventi strutturali e di lungo periodo, capaci di affrontare le cause profonde della povertà: precarietà lavorativa, disuguaglianza salariale, scarsità di alloggi a canone calmierato, accesso ai servizi sociali.

Anche le politiche attive del lavoro restano fragili: i percorsi di reinserimento per chi è disoccupato o inoccupabile non sono abbastanza diffusi né sufficientemente personalizzati. Il rischio è che la povertà diventi una condizione ereditaria, radicandosi nei territori e nelle famiglie per generazioni.

Se l’obiettivo è rompere il ciclo della povertà assoluta, sarà necessario ripensare radicalmente l’intero impianto del welfare italiano. Le politiche sociali dovranno abbandonare l’approccio emergenziale per adottare una logica preventiva e integrata, che unisca istruzione, salute, lavoro e abitazione in un’unica strategia inclusiva. Investire nell’infanzia, nelle famiglie fragili, nei quartieri marginalizzati significa anche investire nella coesione futura del Paese.

Patricia Iori