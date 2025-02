La povertà minorile e femminile rappresentano un problema nella società moderna: un recente studio evidenzia i nessi tra le due condizioni e sottolinea l’urgenza di prendere provvedimenti per abbassare questa statistica.

Perché è importante contrastare la povertà minorile?

È dimostrato che crescere in una condizione di povertà ha un impatto importante sullo sviluppo del bambino, ha effetti che ne condizionano sia il presente che il futuro, nelle diverse fasi e diversi aspetti della vita. Influisce, per esempio, sul comportamento, sul livello di istruzione, sulle prospettive di carriera, sulla salute, sulle aspettative future ecc.

È importante affrontare e risolvere il problema prima di tutto per una questione morale e di umanità, ma anche l’economia trarrebbe vantaggio da un più basso livello di povertà minorile. La perdita di guadagni da parte degli adulti cresciuti in povertà e la spesa aggiuntiva per i servizi pubblici per affrontare il danno arrecato ai bambini cresciuti in povertà causa al Regno Unito una perdita di circa 35 miliardi di sterline all’anno.

Lo studio del Women’s Budget Group (un’organizzazione di ricerca, difesa e formazione che promuove politiche attraverso approcci femministi all’economia) vuole evidenziare come le analisi sulla povertà minorile non possano essere separate da quelle sulla povertà femminile ma che, anzi, risolvendo una si andrebbe a condizionare positivamente anche l’altra: scoprire perché le madri siano povere e aiutarle ad aumentare i loro redditi è il modo migliore per andare a influenzare la vita di madri e figli.

«Sono passati solo 20 anni da quando ho scritto la prima parte del report originale […] da allora molto è cambiato: il numero di bambini che vivono in povertà, in particolare povertà estrema, è notevolmente più elevato; 50 miliardi di sterline all’anno sono state tagliate dal bilancio della previdenza sociale, secondo il Child Poverty Action Group; i servizi pubblici sono stati privati ​​di finanziamenti; la posizione delle donne nel mercato del lavoro è, per la maggior parte, più forte, ma la povertà tra i bambini con almeno un genitore che lavora è molto peggiore», spiega Ruth Lister, membro della Camera dei Lord, professoressa dell’Università di Loughborough e membro del Women’s Budget Group.

Una soluzione che parta dal benessere delle madri

Le madri spesso si assumono tutta la responsabilità del benessere dei loro figli, incontrando ostacoli significativi nel provvedere alle loro famiglie. Circa un quarto dei bambini (23%) cresce in famiglie monogenitoriali, con la madre come figura di riferimento nove volte su dieci. Anche nelle famiglie con due genitori, le donne spesso agiscono come “ammortizzatori” della povertà, rinunciando a spendere i soldi per sé per destinarli invece ai figli. Aiutando le madri a guadagnare di più e, di conseguenza, ad acquisire una stabilità finanziaria, possiamo ridurre drasticamente la povertà minorile.

Alcune soluzioni pratiche per supportare le donne e ridurre la povertà minorile e femminile secondo il Women’s Budget Group sono:

Assistenza all’infanzia più accessibile : la disponibilità e la convenienza di servizi di assistenza all’infanzia sono fondamentali per permettere alle madri di continuare a lavorare e di conseguenza di poter provvedere ai propri figli senza dover ridurre le proprie ore lavorative o passare a un lavoro meno pagato ma più flessibile.

: la disponibilità e la convenienza di servizi di assistenza all’infanzia sono fondamentali per permettere alle madri di continuare a lavorare e di conseguenza di poter provvedere ai propri figli senza dover ridurre le proprie ore lavorative o passare a un lavoro meno pagato ma più flessibile. Trasporti più affidabili : una struttura di trasporti pubblici attendibili può incentivare le donne che sono più solite degli uomini spostarsi così piuttosto che in auto, rendendo più facili gli spostamenti anche per lunghi tratti senza dover rinunciare a una buona opportunità lavorativa solo perché lontana da casa.

: una struttura di trasporti pubblici attendibili può incentivare le donne che sono più solite degli uomini spostarsi così piuttosto che in auto, rendendo più facili gli spostamenti anche per lunghi tratti senza dover rinunciare a una buona opportunità lavorativa solo perché lontana da casa. Incentivi alla previdenza sociale: gli attuali sistemi di benefit spesso scoraggiano le madri dal lavorare più ore o dall’accettare lavori migliori. Introducendo incentivi positivi, come un’indennità per il secondo percettore di reddito, si potrebbe far sì che il lavoro paghi a sufficienza per le famiglie a basso reddito.

Una considerazione importante in relazione alla povertà delle donne è che le loro circostanze individuali potrebbero non essere le stesse di quelle del loro partner, poiché la possibilità di guadagno delle donne è maggiormente limitata da responsabilità di cura (figli, genitori anziani) e di lavoro non retribuito (la cura della casa), ritrovandosi così in una posizione di dipendenza nei confronti dei guadagni del loro partner.

I sussidi basati su una valutazione del reddito familiare sono quindi uno strumento inadeguato per proteggere le donne e i loro figli dalla povertà. È fondamentale che la previdenza sociale conferisca diritti individuali per dare alle donne maggiore potere e discrezionalità sulle loro spese e per proteggerle dalla povertà e dagli abusi economici.

Il benessere dei bambini deve essere una priorità fondamentale. Investire in soluzioni per contrastare la povertà minorile e femminile è vantaggioso per tutti: porta a risultati economici più positivi e favorisce una società più forte ed equa. Sostenendo le madri, rafforzando la protezione sociale e investendo nei servizi pubblici, si può rendere questa visione realtà.

Stefania Bucciol