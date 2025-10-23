Nell’area settentrionale del Mare Adriatico emerge uno scenario allarmante: le praterie marine sono in regressione. Lo denuncia uno studio internazionale coordinato in Italia dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), in collaborazione con altri enti italiani e stranieri.

Un declino sotto molteplici pressioni

L’indagine, pubblicata sulla rivista Estuarine, Coastal and Shelf Science, mostra come il deterioramento delle praterie sia frutto di due ordini di fattori: da un lato quelli globali — in particolare il riscaldamento delle acque — e dall’altro le alterazioni a scala locale derivanti da urbanizzazione, modifiche idrologiche e inquinamento costiero.

Secondo i ricercatori, la combinazione di queste forze sta riducendo la resilienza degli habitat vegetali marini e compromettendo la capacità di mantenere estese praterie dense e vitali.







Le specie coinvolte e l’area investigata

Nell’Alto Adriatico la specie dominante sembra essere la Cymodocea nodosa, mentre la Posidonia oceanica e alcune varietà di Zostera spp. presentano una diffusione assai più frammentata.

Lo studio ha focalizzato l’attenzione soprattutto sulle coste italiane e slovene del Golfo di Trieste, nei due intervalli temporali 2009-2013 e 2014-2018, valutando l’evoluzione delle praterie in relazione alle condizioni ambientali e alle pressioni antropiche.

Numeri che preoccupano

Tra i risultati più significativi: nel periodo 2014-2018 la copertura di Cymodocea nodosa nelle acque slovene ha registrato una diminuzione di circa il 30 %, mentre lungo la costa italiana nei pressi di Trieste si è arrivati a un calo dell’89%.

Questi dati indicano in modo netto che il declino non è omogeneo ma presenta forti gradazioni locali, probabilmente legate alle condizioni ambientali e morfologiche di ciascuna zona.

Meccanismi e cause alla radice

Tra i parametri ambientali individuati come principali determinanti della presenza e della vitalità delle fanerogame marine si annoverano: la temperatura dell’acqua, la luce disponibile nella colonna d’acqua, il carico nutriente e la tipologia del sedimento.

Ad esempio, l’aumento della temperatura marina influisce negativamente sul metabolismo vegetativo e sulle capacità rigenerative delle praterie, mentre la sedimentazione o l’incremento dei nutrienti legati all’attività antropica alterano gli ambienti vivi delle piante. Il gruppo di studiosi ricorda inoltre che le modifiche antropiche costiere — urbanizzazione, alterazioni idrologiche, inquinamento — hanno probabilmente ridotto la capacità di adattamento delle piante alle condizioni aggravanti.

Perché queste praterie contano

Le praterie di fanerogame marine, quali Posidonia e Cymodocea, svolgono funzioni ecologiche fondamentali: ospitano biodiversità marina, fungono da zone di nursery per pesci, contribuiscono alla stabilizzazione dei sedimenti, e rappresentano importanti “serbatoi” di carbonio. Questo le rende uno degli habitat costieri più preziosi del Mediterraneo.

Il loro declino pertanto ha conseguenze che travalicano l’ambito locale: è in gioco la salute degli ecosistemi costieri, la protezione della biodiversità e la capacità di mitigare, in parte, gli effetti del riscaldamento globale.

Lo studio spiega con chiarezza che per invertire (o almeno rallentare) la tendenza al declino è indispensabile mettere in atto strategie di tutela e gestione che operino su due fronti.

Da un lato è necessario intervenire a livello locale per ridurre le pressioni antropiche — ad esempio regolamentando la zona costiera, limitando l’inquinamento, gestendo meglio lo sviluppo urbano e le attività marine. Dall’altro, occorre tenere conto della variabile climatica e delle sue ricadute sul medio-lungo periodo, includendo il monitoraggio continuo, la pianificazione spaziale integrata e la protezione preventiva delle aree più resilienti.

L’articolo segnala inoltre che esperienze di gestione mirata hanno registrato risultati promettenti, suggerendo che la mitigazione attiva, se ben progettata, può sostenere una risposta positiva degli habitat vegetali.

Seppure la diffusione della Posidonia oceanica in Italia sia ancora relativamente ampia — stimata in migliaia di km² nelle acque tirreniche, ioniche e liguri — nel settore adriatico la sua estensione risulta molto ridotta. Uno studio precedente ha stimato che nel sottobacino adriatico la Posidonia coprisse solo circa 180 km², con un livello di idoneità ambientale relativamente alto ma con fragilità intrinseche.

Questo significa che nell’area adottare rapidamente misure di tutela è tanto più urgente perché la “riserva” vegetale è meno abbondante e più vulnerabile che in altre zone.

La ricerca suggerisce alcuni passi concreti:

Implementazione di piani di gestione costiera che includano protezione delle praterie, zone tampone, regolamentazione delle attività umane in prossimità degli habitat.

Monitoraggio a lungo termine delle condizioni fisiche, chimiche, biologiche delle praterie marine, per cogliere tempestivamente trend negativi e intervenire.

Identificazione delle aree più resilienti o meno degradate, da tutelare prioritariamente.

Maggiore sensibilizzazione degli stakeholder (enti locali, enti protetti, operatori turistici e marittimi) sull’importanza ecologica e funzionale di queste praterie, affinché i comportamenti sulla costa e nel mare siano più compatibili con la conservazione.

Integrazione degli strumenti di mitigazione del cambiamento climatico con quelli di protezione degli habitat costieri: ad esempio considerare il ruolo delle praterie marine nei servizi ecosistemici (sequestro del carbonio, protezione della costa) come leva di progettazione ambientale.

Il declino delle praterie di fanerogame marine nell’Alto Adriatico, testimoniato dallo studio condotto dall’OGS e dai suoi partner, rappresenta quindi un segnale forte e preoccupante per la salute degli ecosistemi costieri del Mediterraneo.

Patricia Iori