Aereo precipita durante una forte grandinata. Accade a Durango, nel nord del Paese verso le 16 ora locale. Sono 87 i feriti e nessuna vita persa.

L’Embraer 190 con il logo della compagnia Aeroméxico è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Guadalupe Victoria di Durango.

A bordo 103 persone: 97 passeggeri e quattro componenti dell’equipaggio. Vi sarebbero anche due bambini che in un primo momento non erano stati conteggiati.

La compagnia aerea ha confermato con un tweet l’incidente avvenuto verso le 16 ora locale.

Il governatore dello Stato, Jose Rosas Aispuro Torres, è stato il primo a dire in diretta che non ci sono vittime.

Il bilancio dell’incidente fornito dalle autorità è di 85 feriti: molti hanno riportato ferite leggere, 49 sono le persone portate in ospedale. Due (tra cui un pilota) i feriti in modo serio, le cui condizioni però, in questo momento, sono stabili.

Secondo la ricostruzione fornita dal portavoce della Protezione civile, Alejandro Cardoza, l’aereo diretto a Città del Messico era appena decollato quando ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza a circa dieci chilometri dall’aeroporto. Secondo il capo dell’aviazione civile messicana, Luis Gerardo Fonseca, serviranno mesi per conoscere le cause dell’incidente, avvenuto, stando ai primi accertamenti, a causa del maltempo.

Uno dei passeggeri dichiara: “L‘aereo era appena decollato quando è stato come colpito da una forte raffica di vento“.

In televisione sono andate in onda immagini in cui si vedeva la coda dell’Embraer 190 ricoperta da una fitta foschia di fumo che si alzava dalla carlinga in fiamme, dopo l’impatto con il suolo. Un giornalista sul posto della rete Milenio, ha raccontato di aver visto alcuni dei sopravvissuti, che una volta usciti dal velivolo, si avviavano a piedi lungo l’autostrada alla ricerca di aiuto.

Una tragedia scampata, grazie alle abilità e al sangue freddo del pilota, che ha effettuato un ottimo atteraggio di emergenza.

Luiza Gales