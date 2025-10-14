Le forti precipitazioni in Messico che hanno colpito il Paese nella prima metà di ottobre hanno provocato una delle peggiori emergenze idrogeologiche degli ultimi anni. Interi villaggi sono stati sommersi dall’acqua, le infrastrutture gravemente danneggiate e migliaia di persone costrette a lasciare le proprie case. Secondo l’ultimo bilancio ufficiale diffuso il 13 ottobre, le vittime sono almeno 64, mentre 65 persone risultano ancora disperse.

Le regioni più colpite dalle precipitazioni in Messico

Gli stati più colpiti dalle precipitazioni in Messico risultano Veracruz, Hidalgo e Puebla, nell’area centrale e orientale del Paese, dove si è registrata la maggior parte dei decessi e dei danni materiali. Le piogge più intense sono cadute tra il 6 e il 9 ottobre, quando i fiumi e i torrenti hanno superato i livelli di guardia, provocando frane e allagamenti improvvisi.

La direttrice della Protezione civile nazionale, Laura Velázquez, ha spiegato che la situazione più critica riguarda lo stato di Hidalgo, dove si concentrano 43 dei dispersi. Interi villaggi montani sono rimasti isolati a causa del crollo dei ponti e della distruzione delle strade.

Cause meteorologiche di un disastro

Secondo il Servizio meteorologico nazionale, le precipitazioni sono state generate dall’incontro tra una depressione tropicale proveniente dal Golfo del Messico e un fronte freddo disceso dal nord del Paese. Questo mix di masse d’aria, in presenza di terreni già saturi per le piogge dei mesi precedenti, ha creato condizioni favorevoli a fenomeni estremi.

La presidente Claudia Sheinbaum, intervenendo in conferenza stampa, ha sottolineato come “l’improvvisa combinazione di più fattori meteorologici” abbia reso impossibile una previsione tempestiva. A differenza degli uragani, che possono essere monitorati con anticipo, le depressioni tropicali di piccola scala si sviluppano in poche ore, lasciando poco tempo alle autorità per predisporre misure preventive.

Le operazioni di soccorso

Nelle città costiere dello stato di Veracruz, la popolazione era stata evacuata già il 10 ottobre per il rischio di esondazione dei grandi fiumi che attraversano la regione. Tuttavia, nelle zone montuose più interne, le piene sono arrivate in modo improvviso e violento, cogliendo di sorpresa le autorità locali.

L’esercito messicano e le forze armate hanno istituito un ponte aereo per raggiungere le aree isolate e distribuire aiuti di prima necessità. Elicotteri militari e mezzi di emergenza hanno evacuato decine di persone, tra cui i pazienti di un ospedale nel comune di San Bartolo Tutotepec, dove una frana ha travolto alcune abitazioni causando vittime.

A partire dal 12 ottobre, il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha consentito di intensificare le operazioni di ricerca e soccorso. Centinaia di volontari e operatori della Protezione civile sono impegnati nel ripristino delle strade, nella rimozione del fango e nel controllo sanitario delle acque.

Un Paese in ginocchio

Le autorità stimano che oltre 100.000 abitazioni siano state danneggiate in modo più o meno grave dalle precipitazioni in Messico. Numerose infrastrutture — tra cui ponti, strade e linee elettriche — risultano compromesse o completamente distrutte. In alcune località, la fornitura di energia elettrica è stata interrotta per giorni, anche se gran parte della rete è stata ripristinata entro la metà del mese.

Il governo ha mobilitato migliaia di soldati e tecnici per supportare la popolazione e coordinare la distribuzione di viveri, acqua potabile e medicinali. Le autorità sanitarie stanno monitorando con attenzione il rischio di diffusione di malattie infettive come la dengue, favorita dall’acqua stagnante e dalle alte temperature successive alle piogge.







Le dichiarazioni del governo Sheinbaum

La presidente Sheinbaum ha assicurato che il governo federale sta lavorando per “ripristinare l’elettricità, riaprire le strade e garantire assistenza immediata ai cittadini colpiti”. Ha inoltre annunciato l’apertura di un tavolo con il Ministero delle Finanze per definire i piani di ricostruzione e il sostegno economico alle famiglie sfollate.

Sheinbaum ha riconosciuto che le autorità sono state colte di sorpresa, poiché in quei giorni l’attenzione meteorologica era rivolta al versante pacifico, dove si monitoravano due uragani e una tempesta tropicale. L’ondata di precipitazioni in Messico, originata invece nel Golfo, ha quindi trovato il Paese impreparato a fronteggiare una crisi di tale portata.

L’impatto climatico e la vulnerabilità del Messico

Negli ultimi anni, il Messico sta sperimentando una crescente intensificazione dei fenomeni meteorologici estremi. Ondate di calore record, uragani più violenti e precipitazioni fuori stagione si alternano in un contesto climatico sempre più instabile. Gli esperti collegano questa tendenza al riscaldamento globale, che altera i modelli di pioggia e aumenta la frequenza di eventi estremi.

Le emissioni di gas serra derivanti dall’uso massiccio di combustibili fossili stanno modificando l’equilibrio atmosferico. In un Paese dove ampie aree sono già fragili dal punto di vista infrastrutturale e ambientale, l’impatto di tali cambiamenti è amplificato. Le montagne centrali e le regioni costiere, in particolare, risultano tra le più vulnerabili a inondazioni e frane.

Un’emergenza che riflette una crisi globale

La tragedia che ha colpito il Messico non rappresenta un episodio isolato, ma l’ennesimo segnale di un clima globale in rapido mutamento. Le piogge torrenziali, oltre ad aver provocato vittime e devastazione, hanno messo in luce la difficoltà dei governi nell’adattarsi a una realtà meteorologica più instabile e imprevedibile.

Secondo gli analisti ambientali, sarà necessario investire in sistemi di allerta precoce, infrastrutture resilienti e politiche di prevenzione per ridurre il rischio di simili tragedie. Nel frattempo, le comunità colpite affrontano il difficile compito della ricostruzione, in un Paese che si conferma tra i più esposti al cambiamento climatico dell’intera America Latina.

Lucrezia Agliani