Negli ultimi mesi, una data è apparsa con insistenza nei commenti, nei video e nelle conversazioni sui social network: il 23 e 24 settembre 2025. Secondo una visione condivisa online dal predicatore Joshua Mhlakela, proprio in quelle due giornate doveva avvenire il “rapimento della Chiesa”, ovvero il ritorno di Gesù Cristo sulla Terra per prendere con sé i fedeli. Una previsione che ha fatto il giro del mondo, generando un’eco mediatica che va ben oltre le cerchie religiose.

All’origine di questa ondata di attenzione c’è un breve video pubblicato diversi mesi fa da Joshua Mhlakela, predicatore sudafricano noto nella sua comunità, ma fino a poco tempo fa sconosciuto al grande pubblico. Il filmato, semplice nella forma ma dirompente nei contenuti, è diventato in breve tempo virale, in particolare su TikTok, dove è stato condiviso, commentato e reinterpretato da milioni di utenti.

TikTok, fede e satira: un hashtag tra parodia e fervore religioso

Il cuore pulsante di questa viralità è rappresentato dall’hashtag #Rapture, che su TikTok ha raccolto una quantità impressionante di contenuti: dai sermoni e testimonianze di altri predicatori alle reazioni ironiche, passando per scenette comiche, meme e discussioni teologiche. L’annuncio di Mhlakela ha diviso il pubblico tra chi lo prende sul serio e chi lo interpreta come l’ennesima profezia apocalittica destinata a non avverarsi, come molte altre nel passato.

Alcuni utenti si sono detti “pronti” al ritorno di Cristo, condividendo messaggi spirituali o versi biblici, mentre altri hanno risposto con video sarcastici.

La visione profetica: cosa dice davvero Joshua Mhlakela

Nel video che ha dato origine al fenomeno, Joshua Mhlakela racconta di aver avuto una visione durante un momento di preghiera. In questa esperienza mistica, avrebbe visto Gesù Cristo seduto su un trono, che gli annunciava il proprio imminente ritorno per “prendere la sua Chiesa”.

Il predicatore ha ribadito in varie occasioni di non voler spaventare la popolazione, ma di essere semplicemente un “messaggero” incaricato di preparare le anime alla venuta del Signore. Ha inoltre invitato i fedeli a non attendere passivamente la data, ma a convertirsi, pregare e vivere in santità. Tuttavia, le sue parole sono state accolte con scetticismo anche da parte di altre figure religiose, che hanno invitato alla prudenza e a non dare credito a date precise su eventi escatologici.







Apocalisse e profezie: un tema ciclico nella storia religiosa

Le predizioni sulla fine del mondo o sul ritorno di Cristo non sono una novità nella storia del cristianesimo. Dall’epoca dei primi discepoli fino ai nostri giorni, molti movimenti e leader religiosi hanno annunciato date precise per il “rapimento” o per l’inizio del Giudizio Universale. La maggior parte di queste profezie si sono poi rivelate errate, contribuendo spesso alla disillusione di intere comunità e a crisi di fede.

Il fascino dell’Apocalisse rimane tuttavia intatto, soprattutto in tempi di incertezza. Guerre, crisi climatiche, pandemie e instabilità politica forniscono un terreno fertile per visioni catastrofiche, che trovano spazio tanto nelle prediche quanto nei contenuti virali.

Religione e algoritmi: come il messaggio si diffonde nel XXI secolo

Il caso Mhlakela dimostra ancora una volta come le dinamiche digitali abbiano trasformato profondamente la comunicazione religiosa. Non è più necessario un pulpito né una congregazione per diffondere un messaggio spirituale: basta uno smartphone e una piattaforma come TikTok per raggiungere un pubblico globale. L’algoritmo della piattaforma, in particolare, ha un ruolo decisivo: premia i contenuti che suscitano emozioni forti, siano esse paura, entusiasmo o curiosità.

Questo contesto favorisce inevitabilmente la spettacolarizzazione della fede. Le visioni profetiche diventano contenuti virali; le discussioni dottrinali si trasformano in brevi clip da 30 secondi; i testi sacri vengono citati, remixati, talvolta persino parodiati. In un tale ambiente, è difficile distinguere la vera convinzione religiosa dalla semplice performance mediatica.

Quando la fede incontra la viralità: un nuovo modo di credere?

Il fenomeno del video di Mhlakela non è solo un caso di cronaca virale, ma anche un sintomo di trasformazioni più profonde. Le nuove generazioni si confrontano con la spiritualità in modi inediti, spesso ibridando il linguaggio sacro con quello dei social media. Le vecchie forme di autorità religiosa sembrano perdere terreno rispetto a influencer, predicatori indipendenti e “profeti digitali” che parlano una lingua più diretta e immediata.

