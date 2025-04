Il Canada ha voltato pagina. Il nuovo premier Mark Carney, ex governatore della Banca del Canada e della Banca d’Inghilterra, ha trionfato alle elezioni legislative anticipate del 28 aprile 2025, portando il Partito liberale al governo dopo mesi di turbolenze politiche e minacce economiche internazionali. La sua elezione segna un momento cruciale per la storia canadese, con un messaggio chiaro: Ottawa non accetterà più supinamente le pressioni da parte degli Stati Uniti di Donald Trump.

Il discorso della vittoria: tra speranza e fermezza

Durante il suo primo intervento da leader eletto, il premier Mark Carney ha parlato davanti ai suoi sostenitori a Ottawa, sottolineando la determinazione del Paese nel proteggere la propria sovranità: «Questo è il Canada e siamo noi a decidere cosa accade qui». Ha parlato di tempi difficili e sacrifici futuri, ma anche di una rinascita possibile attraverso l’unità nazionale. Il riferimento al “tradimento americano” è stato esplicito: «Trump vuole indebolirci per conquistarci. Questo non accadrà mai».

L’ex governatore della Banca del Canada, con parole dure ma quantomai serie, ha puntato il dito contro gli Stati Uniti: «Vogliono le nostre risorse, la nostra acqua. Gli americani vogliono il nostro Paese. Il caos è entrato nelle nostre vite. È una tragedia, ma è anche una realtà.»

Il rapporto con gli Stati Uniti di Donald Trump è ormai al capolinea. Nelle sue dichiarazioni, il premier Mark Carney ha dichiarato chiusa la lunga stagione di cooperazione con Washington, inaugurata dopo la Seconda guerra mondiale. La politica aggressiva di Trump, fatta di dazi e provocazioni, ha spinto i canadesi a ripensare completamente il rapporto con il vicino del sud. «Il nostro mondo è cambiato», ha affermato Carney, aggiungendo che la risposta del Canada dovrà essere altrettanto drastica.

Poilievre ammette la sconfitta e tende la mano

Il leader del Partito conservatore Pierre Poilievre ha riconosciuto la sconfitta, promettendo una leale opposizione e dichiarandosi pronto a collaborare con il governo liberale nella difesa del Paese. «Trump rappresenta una minaccia che dobbiamo affrontare insieme», ha detto, sottolineando la necessità di proteggere i cittadini dai danni economici provocati dalla guerra commerciale.

La reazione internazionale: Europa e Regno Unito al fianco del premier Mark Carney

La vittoria del premier Mark Carney ha suscitato entusiasmo tra i partner internazionali. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso la volontà di rafforzare i legami tra Europa e Canada, sottolineando la comunanza di valori democratici.

Anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha celebrato l’evento come un nuovo inizio per la cooperazione bilaterale. Dal Regno Unito, il premier Keir Starmer ha evocato la solidità dell’alleanza storica con il Canada, promettendo di approfondire le relazioni economiche e politiche.

Dalla Cina, il Ministero degli Esteri ha manifestato disponibilità a dialogare con il nuovo governo canadese, a patto che si rispettino i principi di reciprocità e non interferenza. Il portavoce Guo Jiakun ha ribadito l’interesse della Cina nel rafforzare i rapporti con Ottawa, in un momento in cui gli equilibri geopolitici si stanno ridefinendo.

Una campagna elettorale segnata dal ritorno di Trump

Fino a pochi mesi fa, sembrava che i conservatori fossero destinati a tornare al governo. Tuttavia, il ritorno di Trump alla Casa Bianca e le sue politiche aggressive hanno scatenato una reazione a catena che ha rimescolato le carte. L’elettorato canadese ha premiato la lucidità e la determinazione di Carney, giudicato più adatto ad affrontare la crisi diplomatica ed economica in corso.

Tra le priorità del nuovo governo ci sarà il rafforzamento del commercio interno attraverso l’abbattimento delle barriere tra province e la ricerca di nuovi sbocchi sui mercati esteri. Il premier Mark Carney ha promesso di mantenere i dazi contro gli Stati Uniti finché l’ostilità dell’amministrazione Trump non cesserà. In parallelo, si impegna a stringere accordi con l’Unione Europea e altri partner globali.

Il Parlamento e l’incognita della maggioranza

Nonostante la vittoria, il Partito liberale potrebbe non disporre della maggioranza assoluta. I risultati definitivi sono ancora in corso di conteggio in alcune circoscrizioni. Se dovesse mancare qualche seggio, Carney sarà costretto a cercare l’appoggio di altri partiti per garantire la stabilità del governo, aprendo la strada a un possibile esecutivo di coalizione.

Stando ai dati delle elezioni legislative, su 41 milioni di cittadini canadesi chiamati alle urne, se ne sono presentati 29 milioni. Ancora una minima percentuale di voti è stata contata – più o meno si avvicina attorno al milione, come ha annunciato il canale CBC -, ma a conti fatti il Partito Liberale ha ottenuto fino ad ora il 50,7% dei voti, contro il 39,4% dei Conservatori.

Lucrezia Agliani