Il premier della Slovacchia Robert Fico è stato ferito da quattro colpi di arma da fuoco, tre dei quali lo avrebbero colpito: due al braccio e uno all’addome. Dopo un iniziale ottimismo della tv slovacca TA3 che nel pomeriggio aveva riferito: “Il premier è vigile e stabile dopo l’operazione” e aveva parlato di: “Intervento riuscito“, in serata le condizioni del premier slovacco si sono aggravate. “È attualmente in pericolo di vita” si legge in un aggiornamento postato sulla pagina Facebook del premier slovacco Robert Fico e rilanciato dai media slovacchi.

Il premier è stato vittima di un attentato ad Handlova, a 150 chilometri dalla capitale Bratislava, al termine di una riunione di governo. Fico è stato immediatamente soccorso e trasportato in elicottero nell’ospedale Roosvelt a Banska Bystrica. Da quanto riportano i media slovacchi, sono in ospedale anche il ministro della Sanità Zuzana Dolinková e il ministro degli Interni Matúš Šutaj Eštók.

Intanto la polizia ha fatto sapere di aver già arrestato l’attentatore, che si nascondeva tra la folla. E’ un uomo di 71 anni, Juraj Cintula, originario della cittadina di Levice nel sud del Paese: contro di lui è già stato avviato un procedimento penale per tentato omicidio con l’aggravante della premeditazione.

Chi è l’attentatore?

Juraj Cintula, nato nel 1953, ha fondato assieme ad altri un club letterario nel 2005, di cui è poi rimasto alla guida fino al 2016. L’uomo è anche autore di tre raccolte di poesie. Dal 2015 Cintula è membro dell’Associazione degli scrittori slovacchi.

“Robo, vieni qui!“, le parole dell’aggressore prima di sparare. E durante l’interrogatorio dopo l’arresto ha dichiarato: “Ho sparato a Fico perché sono in disaccordo con le politiche del governo“.

Figlio dell’attentatore: “Mio padre non palesò mai l’intento di uccidere”

Il media slovacco Aktuality.sk è riuscito a contattare il figlio dell’aggressore. “Non ho assolutamente idea di cosa intendesse mio padre, cosa avesse pianificato, perché sia successo“, ha detto. Gli è stato chiesto se il padre covasse un particolare odio verso il presidente, ha risposto: “Non ha votato per lui. Questo è tutto quello che posso dire al riguardo“. Ha inoltre dichiarato che il padre non ha mai parlato dell’aggressione o dell’uccisione del premier. Ha poi negato che l’uomo di 71 anni fosse un paziente psichiatrico. “Forse c’è stato qualche cortocircuito, non lo so“.

Le reazioni dei leader

La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha immediatamente condannato l’attacco: “Sono scioccata. Auguro a Roberto Fico tanta forza in questo momento critico per riprendersi dall’attacco“, ha scritto in un messaggio su Facebook.







Il Ministro della Difesa slovacco, Robert Kaliák: “L’attentato a Fico è un’aggressione politica“. Anche il ministro dell’Interno slovacco, Matus Sutaj Estok, ha sottolineato che le informazioni preliminari indicano un movente politico per l’accaduto.

Il premier Giorgia Meloni:

«Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato a Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco. Anche a nome del governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà».

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente della Repubblica Slovacca, Zuzana Caputova:

«Gesto criminale di eccezionale gravità. La notizia del ferimento del primo ministro Robert Fico ha suscitato nel popolo italiano profonda emozione, un sentimento che condivido personalmente. Il criminale ed insensato gesto di violenza contro il capo del governo della Repubblica slovacca costituisce un fatto di eccezionale gravità non soltanto per il suo Paese ma per tutta l’Unione europea. In questa drammatica circostanza giungano a lei, signora presidente, alla famiglia Fico e all’amico popolo slovacco, unitamente all’auspicio di rapida guarigione del Primo ministro, le espressioni della più sincera solidarietà della Repubblica Italiana e della mia vicinanza».

Condanna dell’attentato anche da parte della presidente Ue Ursula von der Leyen, che scrive su X:

«Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non hanno posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri sono rivolti al primo ministro Fico e alla sua famiglia».

Il presidente Usa Joe Biden in una nota della Casa Bianca, ha affermato:

«Attentato a Fico orribile atto di violenza. Sono allarmato nell’apprendere notizie di un attacco al primo ministro slovacco Robert Fico. Jill e io preghiamo per una rapida guarigione e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e al popolo slovacco. Condanniamo questo orribile atto di violenza. La nostra ambasciata è in stretto contatto con il governo della Slovacchia ed è pronta ad assistere».

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz su X:

«La notizia del vile attentato al premier Robert Fico mi sconvolge profondamente. La violenza non deve avere alcuno spazio nella politica europea. In queste ore i miei pensieri vanno al premier Fico, ai suoi cari e alle cittadine e i cittadini della Slovacchia».

Il premier ungherese Viktor Orban ha scritto su X:

«Sono rimasto profondamente scioccato dall’atroce attacco contro il mio amico, il primo ministro Robert Fico. Preghiamo per la sua salute e per una rapida guarigione! Dio benedica lui e il suo Paese!».

Il presidente ucraino Zelensky:

«L’attacco al primo ministro slovacco Robert Fico è spaventoso. Condanniamo fermamente questo atto di violenza contro il capo del governo del nostro Stato vicino e partner. Dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per garantire che la violenza non diventi la norma in nessun Paese, forma o ambito. Ci auguriamo sinceramente che Robert Fico si riprenda presto ed esprimiamo la nostra solidarietà al popolo slovacco».

Il presidente russo Putin:

«L’attentato al premier slovacco Robert Fico è un crimine odioso. Conosco Fico come un uomo coraggioso e dallo spirito forte. Spero vivamente che queste qualità lo aiuteranno a resistere a questa difficile situazione».

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg:

«Scioccato e inorridito dagli spari sul primo ministro Fico. Gli auguro la forza per una pronta guarigione. I miei pensieri vanno a Fico, ai suoi cari e al popolo slovacco».

Vincenzo Ciervo