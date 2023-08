Preoccupazione per la nuova legge spagnola legge per registrare bambini e bambine nati morti

Posted on

Registrare bambini e bambine nati morti rappresenta un passo significativo nel delicato equilibrio tra il riconoscimento del dolore che le famiglie affrontano e il rispetto per il diritto delle donne all’aborto. In Spagna, una recente legge ha introdotto un nuovo scenario normativo che pone in primo piano la necessità di dare un nome e un’identità a quei piccoli che, pur non vedendo la luce del giorno, hanno avuto un periodo di gestazione superiore ai sei mesi. Questo cambiamento, sebbene carico di implicazioni emotive e sociali, solleva questioni profonde riguardo al ruolo dello Stato nel riconoscimento della vita e nella tutela delle scelte individuali delle donne.

La recente approvazione di una nuova legge in Spagna ha suscitato dibattiti e riflessioni riguardo ai diritti delle donne all’aborto e al riconoscimento delle nascite premature. La legge, che consente la registrazione e il nome dei bambini e delle bambine che muoiono prima della nascita, ma che hanno avuto un periodo di gestazione superiore ai sei mesi, ha sollevato controversie tra i sostenitori del diritto all’aborto e i gruppi anti-abortisti.

Un triste episodio personale ha catalizzato questa evoluzione normativa. Noelia Sánchez ha vissuto la dolorosa esperienza della morte intrauterina improvvisa di sua figlia Cora alla 31a settimana di gravidanza. Tuttavia, le leggi precedenti impedivano la registrazione di Cora nell’anagrafe civile, poiché era nata senza vita. Questo cambiamento legislativo è stato innescato da richieste avanzate da diverse associazioni, e prevede ora la registrazione dei bambini nati morti dopo i sei mesi di gestazione, accompagnata dalla creazione di un nuovo registro di “dichiarazione di natimortalità”.

In passato, i bambini deceduti dopo il sesto mese di gravidanza erano registrati nel cosiddetto “File delle creature abortive”, senza possibilità di ricevere un nome o di identificare entrambi i genitori. La nuova legge, tuttavia, rappresenta un significativo passo avanti per le famiglie colpite da queste tragedie. L’emendamento, sebbene non abbia effetti legali, offre una riconciliazione emotiva alle famiglie, che possono finalmente riconoscere i propri figli con un nome e un cognome.

Anche se questa modifica legislativa non contravviene il diritto all’aborto attualmente consentito fino alla 22a settimana di gravidanza, alcuni gruppi femministi hanno espresso preoccupazione. Temono che tale cambiamento possa essere il primo passo verso il riconoscimento delle posizioni anti-abortiste e la percezione del feto come persona. Questo suscita timori che futuri emendamenti possano minare il diritto delle donne di decidere sulla propria gravidanza.

Tuttavia, le statistiche dimostrano che una gravidanza su quattro non si conclude con un parto vivo. Molte famiglie che hanno affrontato la perdita di un bambino prima della nascita sentono la necessità di dare un nome ai loro figli per riconoscere il loro status di genitori e il dolore che hanno vissuto. L’emendamento offre loro la possibilità di farlo, sottolineando l’importanza dell’identità in tali situazioni dolorose.

Nonostante il dibattito che circonda la legge che permetterà di registrare bambini e bambine nati morti, è fondamentale mantenere un equilibrio tra il riconoscimento del dolore delle famiglie e il rispetto per il diritto delle donne all’aborto. Le opinioni divergenti riflettono la complessità delle questioni relative alla salute riproduttiva e al valore della vita in diversi contesti.