Il Senato degli Stati Uniti ha recentemente confermato la nomina di Russell Vought a capo dell’Ufficio per la Gestione e il Bilancio (OMB) con una votazione che ha riflettuto una netta divisione tra i partiti. Nonostante la forte opposizione dei democratici, Vought è stato confermato con un voto di 53 a 47, in linea con il predominante sostegno dei repubblicani e l’unità del partito democratico contro la sua nomina.

Le preoccupazioni dei democratici relative alla nomina di Russell Vought

La nomina di Russell Vought ha scatenato un acceso dibattito politico. Durante una lunga sessione durata 30 ore, i senatori democratici hanno espresso il loro dissenso, temendo che Vought fosse destinato a distruggere il sistema federale degli Stati Uniti. Il senatore Brian Schatz delle Hawaii ha definito Vought l’“architetto dello smantellamento del nostro governo federale”.

Anche la senatrice Tammy Baldwin del Wisconsin ha criticato pubblicamente Vought, accusandolo di aver chiamato il presidente Trump a sfidare il Congresso, proponendo di concentrare il controllo sui fondi federali, una prerogativa che dovrebbe appartenere al ramo legislativo. “In gioco c’è la nostra stessa nozione di autogoverno, una nozione che Vought sembra disprezzare”, ha dichiarato la senatrice Maggie Hassan del New Hampshire, sostenendo che la nomina di Vought minaccia i principi fondamentali della democrazia americana.







La manovra di bloccare la nomina di Russell Vought

Non è la prima volta che i democratici tentano di ostacolare la nomina di Russell Vought. Già il 30 gennaio, i membri democratici del comitato di bilancio del Senato avevano cercato di rallentare il processo di conferma boicottando la votazione.

Le preoccupazioni riguardavano non solo la sua connessione con il blocco di fondi per le sovvenzioni federali, ma anche il suo legame con l’agenda politica di Trump. Nonostante il blocco iniziale delle sovvenzioni fosse stato revocato rapidamente, i programmi federali, tra cui Head Start, che offre educazione prescolare ai bambini delle famiglie a basso reddito, hanno continuato a riportare ritardi nei finanziamenti, creando confusione e panico tra i lavoratori.

Anche se Vought non era ancora in carica al momento dell’emissione del memorandum, le sue azioni passate e le sue dichiarazioni indicano un chiaro intento di utilizzare il potere dell’OMB per indirizzare la politica federale a favore delle sue convinzioni conservatrici e per accrescere l’influenza dell’esecutivo rispetto al Congresso.

La nomina di Russell Vought provoca preoccupazioni sul sostegno federale

Russell Vought non è nuovo al ruolo di leader dell’OMB. Durante il primo mandato di Donald Trump, dal luglio 2020 fino alla fine della presidenza di Trump nel gennaio 2021, Vought aveva ricoperto il ruolo di direttore dell’OMB. In quel periodo, si era distinto per aver sostenuto le politiche di Trump e per aver avviato misure destinate a ridurre la dimensione del governo federale. Dopo la fine del mandato di Trump, Vought ha fondato un think tank, impegnandosi a preparare il terreno per un secondo mandato di Trump. Tra le sue proposte, vi era l’idea di utilizzare l’OMB per rafforzare il potere dell’esecutivo, riducendo l’influenza del Congresso sulla gestione delle finanze federali.

Nel novembre 2024, il suo think tank ha rilasciato un memorandum che suggeriva di ampliare i poteri presidenziali per limitare l’uso dei fondi assegnati dal Congresso, un’iniziativa che avrebbe potuto entrare in conflitto con la legge sull’impoundment, che regola la possibilità del presidente di trattenere fondi federali approvati dal Congresso. La sua proposta è stata accolta con preoccupazione da parte di esperti legali, che hanno sottolineato i potenziali rischi costituzionali di tali misure.

Le polemiche relative alla nomina di Russell Vought non si fermano alla sua visione politica. Un altro episodio che ha alimentato il dibattito è stato il memorandum che il suo predecessore all’OMB, sotto la sua influenza, aveva emesso per sospendere i pagamenti delle sovvenzioni federali. Questo memorandum, pur essendo stato revocato velocemente, ha avuto un impatto negativo su vari programmi sociali e ha alimentato i timori che Vought, alla guida dell’OMB, possa adottare politiche che limitano il sostegno federale a livello locale.

L’approvazione della nomina di Russell Vought ha suscitato reazioni contrastanti tra i vari settori politici. Mentre i repubblicani celebrano la sua conferma come una vittoria per l’agenda conservatrice, i democratici continuano a vedere in Vought una minaccia al sistema di bilanciamento dei poteri e alle istituzioni democratiche. La sua visione di un governo federale più snello e maggiormente sotto il controllo dell’esecutivo è stata definita pericolosa da molti critici.

Con la sua conferma, Vought si prepara a riprendere il controllo dell’OMB in un momento importante per il governo degli Stati Uniti. La sua nomina segna un altro passo nella lunga battaglia politica che definisce la lotta tra le forze conservatrici e liberali nel paese. La sua nomina sarà sicuramente un tema centrale nei prossimi anni, mentre i democratici continueranno a monitorare e a resistere a ciò che percepiscono come una centralizzazione eccessiva del potere.

Elena Caccioppoli