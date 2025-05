In un’epoca in cui la medicina moderna ha affinato la capacità di curare malattie fisiche con strumenti sempre più sofisticati, sta emergendo una consapevolezza altrettanto cruciale: la salute mentale e il benessere generale dell’individuo non si esauriscono nel perimetro delle terapie farmacologiche o dei trattamenti specialistici. La scienza della cura si sta infatti aprendo a orizzonti più ampi e inclusivi, dove attività culturali, artistiche e ricreative diventano parte integrante del percorso terapeutico. È in questo contesto che si colloca la pratica del social prescribing, o prescrizione sociale, un approccio che ridefinisce il concetto stesso di cura e che inizia a trovare spazio anche nei sistemi sanitari più strutturati.

La salute come stato di benessere

Il social prescribing parte da una definizione della salute che si avvicina a quella indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secondo cui essa non è semplicemente l’assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. In questa prospettiva, non sorprende che musei, corsi di musica o attività di gruppo possano contribuire significativamente al recupero e alla prevenzione di disturbi psicologici, isolamento sociale o forme di stress cronico.

È ormai riconosciuto che fattori come la solitudine, la mancanza di relazioni significative o l’assenza di stimoli creativi e cognitivi incidano negativamente sullo stato di salute. Non a caso, nel Regno Unito, dove la prescrizione sociale ha preso piede già da diversi anni, è stato istituito addirittura un Ministero per la Solitudine, a testimonianza dell’importanza crescente attribuita a questo genere di problematiche.

La rivoluzione silenziosa della prescrizione sociale

La prescrizione sociale non è una terapia alternativa nel senso più tradizionale del termine: non si sostituisce alle cure mediche, ma le integra e le completa. In sostanza, si tratta di un invito – formulato da un operatore sanitario – a partecipare ad attività non mediche che favoriscono il benessere psicofisico. Il medico, in collaborazione con una figura detta “link worker”, accompagna il paziente nella scelta di un’attività adatta alle sue esigenze: può trattarsi di un corso di pittura, di canto, di giardinaggio, di yoga o di uno sport di squadra, così come di una semplice visita guidata a un museo.

Ciò che distingue la prescrizione sociale da una generica raccomandazione è proprio l’impostazione sistematica e strutturata, che prevede un percorso personalizzato, continuo e monitorato. Il paziente non viene lasciato solo nel momento in cui lascia lo studio medico, ma viene guidato nella costruzione di una rete di supporto e di stimoli capaci di rafforzare la propria autonomia e motivazione.

Quando la cultura cura

Diversi studi clinici e ricerche accademiche hanno cominciato a documentare l’efficacia della prescrizione sociale. Uno studio pubblicato dal British Medical Journal ha rilevato una riduzione significativa del numero di visite mediche da parte dei pazienti coinvolti in programmi di social prescribing, oltre a un miglioramento della qualità della vita percepita. Altri dati confermano la riduzione del consumo di farmaci ansiolitici e antidepressivi, soprattutto tra persone affette da ansia, depressione lieve o disturbi dell’adattamento.

L’arte-terapia e la musicoterapia, per esempio, sono già largamente riconosciute come coadiuvanti nei percorsi di cura di pazienti oncologici, neurologici o affetti da demenza senile. La prescrizione sociale amplia e sistematizza queste pratiche, rendendole accessibili a una platea molto più ampia, che include anche soggetti in situazioni di vulnerabilità sociale o economica.







Il ruolo delle istituzioni

L’applicazione concreta della prescrizione sociale richiede una rete articolata di collaborazioni tra sistemi sanitari, enti locali, associazioni culturali, organizzazioni del terzo settore e comunità educative. In questo contesto, il ruolo del medico di base – spesso il primo punto di contatto tra cittadino e sistema sanitario – diventa cruciale. È lui che intercetta i segnali di disagio e propone una strada alternativa, meno medicalizzata ma non per questo meno efficace.

In Italia, la pratica è ancora poco diffusa, ma alcune sperimentazioni locali stanno aprendo la strada a una più ampia diffusione del modello. In alcune Regioni, si sta valutando l’introduzione della figura del medico di comunità, con il compito specifico di raccordare le esigenze del paziente con le opportunità offerte dal territorio.

Un’economia della salute più sostenibile

Oltre agli evidenti benefici individuali, la prescrizione sociale ha ricadute significative anche in termini di sostenibilità del sistema sanitario. Ridurre la pressione sulle strutture di pronto soccorso, contenere il numero di prescrizioni farmacologiche e favorire percorsi di autonomia per i pazienti sono obiettivi sempre più centrali per i sistemi sanitari pubblici, chiamati ad affrontare sfide come l’invecchiamento della popolazione, la cronicizzazione delle patologie e la scarsità di risorse.

I dati provenienti dal Regno Unito mostrano che i programmi di social prescribing possono generare un risparmio economico consistente nel medio-lungo termine. Inoltre, si crea un circolo virtuoso in cui i pazienti, una volta acquisita maggiore fiducia e benessere, tendono a reinvestire le loro energie nella comunità, contribuendo così alla costruzione di un tessuto sociale più solido e inclusivo.

Musei e musica a supporto della cura

Sarebbe difficile immaginare che, in un momento di forte stress o disagio psicologico, una persona scelga autonomamente di iscriversi a un corso per suonare l’ukulele o decida di trascorrere una mattinata in un museo d’arte moderna. Eppure, è proprio in questi contesti apparentemente marginali che si nascondono opportunità preziose di recupero emotivo e relazionale.

L’ambiente culturale e creativo è in grado di stimolare il cervello in modo diverso rispetto alle attività quotidiane. Visitare un museo, ad esempio, può favorire processi di riflessione, introspezione e connessione emotiva; imparare a suonare uno strumento, invece, attiva le aree cerebrali legate alla coordinazione, alla memoria e alla gratificazione. Tutto questo in un contesto non competitivo e spesso collettivo, che favorisce l’incontro e la condivisione.

Molti musei europei hanno già aderito a progetti di museoterapia, offrendo visite gratuite su prescrizione medica, laboratori artistici dedicati a persone con disabilità o programmi specifici per anziani affetti da Alzheimer. Analogamente, corsi di musica, teatro o danza organizzati da enti pubblici o no-profit vengono strutturati in funzione delle esigenze dei partecipanti e del loro stato di salute.

Patricia Iori