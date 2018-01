L’attentato di Acca Larentia arriva al suo quarantesimo anniversario. Ciò che spaventa di più è il continuo riproporsi di quest’onda neofascista che trascina persone che ignorano il peso del passato.

L’antefatto

Il 7 gennaio del 1978 davanti la sede missina di via Acca Larentia, persero la vita tre giovani fascisti: Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e in un secondo momento Stefano Recchioni. Una targa li ricorda così: “Assassinati dall’odio comunista e dai servi dello Stato”. Non ci furono condanne per la vicenda, nemmeno per il Carabiniere che freddò Stefano Recchioni durante la sommossa che scaturì dubito dopo l’attentato ai danni del Bigonzetti e del Ciavatta. Qualche ora dopo l’attentato, questo viene rivendicato dai Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale con un’audiocassetta che riportava quanto segue

Un nucleo armato, dopo un’accurata opera di controinformazione e controllo alla fogna di via Acca Larentia, ha colpito i topi neri nell’esatto momento in cui questi stavano uscendo per compiere l’ennesima azione squadristica. Non si illudano i camerati, la lista è ancora lunga. Da troppo tempo lo squadrismo insanguina le strade d’Italia coperto dalla magistratura e dai partiti dell’accordo a sei. Questa connivenza garantisce i fascisti dalle carceri borghesi, ma non dalla giustizia proletaria, che non darà mai tregua. Abbiamo colpito duro e non certo a caso, le carogne nere sono picchiatori ben conosciuti e addestrati all’uso delle armi.

Insomma, per chi non l’avesse capito s’è trattato dell’evento chiave che ha dato vita a un momento di violenza e odio politico più volte finito in scontri che ha caratterizzato tutto il periodo della prima repubblica.

La memoria

Ogni anno militanti di destra, ad oggi facilmente incasellabili grossomodo sotto le etichette di CasaPound e Forza Nuova, sfilano in memoria della morte di questi tre fascisti, parlando di loro come vittime dello stato e dell’odio comunista (esattamente come riporta la targa commemorativa). Si tratta una vera e propria occasione per mostrare fierissimi quel braccio destro teso al cielo, come se fosse un vanto appartenere a uno schieramento che rimpiange il Ventennio. Un movimento politico che, senza far inutilmente finta che non sia così, incita costantemente all’odio, alla discriminazione, alla divisione per razza e per classe. Insomma hanno messo su un simpatico Fascio Pride.

La polemica

Registriamo la grave assenza da parte dell’amministrazione Raggi, che stamane non ha inviato nessun rappresentante istituzionale a depositare la corona di fiori per i tre giovani ragazzi uccisi il 7 gennaio 1978. Da parte del Campidoglio una mancanza ingiustificabile, anche in questa occasione i grillini confermano la loro inadeguatezza

Queste sono le parole di Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo (Fratelli d’Italia), i quali non perdono l’occasione per far partire la polemica contro un’amministrazione che, per quanti difetti abbia, non posso certo biasimarla se ha deciso di fare la vaga piuttosto che partecipare a un corteo composto da soldatini in fila, teste rasate e braccia tese. Il problema infatti non sarebbe quello di commemorare tre vittime di una strage, quanto più la metodologia vergognosa che si utilizza. Se non vi è chiara la suddetta metodologia, segue foto esplicativa. Per farvela capire bene, sono tanti ragazzi messi in riga che alzano il loro braccio destro e urlano “PRESENTE!”.

Insomma, io non lo biasimo un rappresentante politico che decide di dire “No, grazie”. In ogni caso, Marcello De Vito che era il rappresentante dell’amministrazione Raggi che avrebbe dovuto partecipare, non prende posizione contro questo squallido modo di onorare la memoria di un attentato, ma si scusa dicendo che non ha potuto presenziare a causa di un’indisposizione. Peccato due volte, sarebbe stata una bella occasione per fare bella figura e condannare questi riti fascisti che continuiamo a permettere (e a tollerare ampiamente) in un Paese che dovrebbe vergognarsi del Ventennio. Invece, De Vito dichiara quanto segue

Al di là delle posizioni ideologiche, ricordare un grave episodio come la strage di Acca Larentia è doveroso per la memoria della nostra città e per la storia del nostro Paese. Purtroppo ho avuto un improvviso malore e non sono potuto essere lì presente come previsto. Dispiace che qualcuno voglia utilizzare la mia assenza per alzare un’inutile polemica contro l’Amministrazione capitolina.

Qui non si tratta di legittimare o meno la commemorazione di Acca Larentia, si tratta di dare una regola alla sfilata irrispettosa che ne consegue. Perché, per quanto si continui a fare i vaghi, si tratta di gravissime mancanze di rispetto quando ci si vanta d’essere camerati, quando si alza il braccio destro al cielo, quando si cammina fieri di un’ideologia politica che in terra italiana ha commesso solo gesti vili per mano di traditori del popolo. Peccato davvero che l’assenza di una rappresentanza capitolina non sia stata l’occasione di prendere le distanze da questa vergogna.

Elisa Bianchedi