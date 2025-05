Negli ultimi vent’anni, il mondo ha assistito a una riduzione drastica dei livelli di mercurio nell’atmosfera, con un calo stimato attorno al 70%. Questo importante risultato è il frutto di politiche ambientali sempre più incisive e di accordi internazionali come la Convenzione di Minamata, adottata nel 2013 ed entrata in vigore nel 2017. Il trattato si propone di limitare l’utilizzo e la diffusione del mercurio su scala globale, intervenendo su processi industriali, usi artigianali e pratiche sanitarie.

Diminuzione del mercurio nell’atmosfera, le conquiste della politica ambientale globale

I dati, pubblicati in una ricerca su ACS ES&T Air, mostrano che gli sforzi stanno dando i loro frutti per ciò che riguarda la presenza del mercurio nell’atmosfera: la riduzione delle emissioni di origine antropica ha avuto un impatto diretto e positivo sulla qualità dell’aria. Ma il successo di queste iniziative da parte delle politiche e dei regolamenti applicati in tutto il mondo, non deve portare a un rilassamento dei controlli: la natura stessa può diventare, e in parte già lo è, una nuova fonte incontrollata di contaminazione.

L’autore principale dello studio pubblicato sulla rivista ACS Environmental Science & Technology, Yindong Tong, ha spiegato che, dopo aver tracciato la presenza di mercurio nell’atmosfera per oltre quattro decenni, si è compreso che tutti gli sforzi globali che sono stati fatti stanno effettivamente funzionando: un caso di studio è stato preso sulla presenza del mercurio sul Monte Everest, luogo in cui le percentuali sono diminuite enormemente.

Mentre l’attenzione globale è spesso rivolta all’inquinamento atmosferico e alle emissioni industriali, una nuova minaccia sta emergendo dal sottosuolo. Oggi, il suolo è diventato la principale fonte di mercurio rilasciato nell’atmosfera, responsabile di oltre il 60% delle emissioni totali. Questo dato sorprendente rovescia la narrazione degli ultimi decenni, in cui l’industria pesante, la combustione di combustibili fossili e l’incenerimento dei rifiuti erano considerati i maggiori responsabili della diffusione del mercurio nell’aria.

Il riscaldamento globale rischia di aggravare ulteriormente questo fenomeno: l’aumento delle temperature e l’intensificarsi dei processi naturali di rilasci del suolo potrebbero portare a una nuova ondata di inquinamento da mercurio nell’atmosfera, rendendo ancora più urgente il controllo delle emissioni di origine terrestre.

Le piante come archivio naturale dell’inquinamento

Per comprendere l’evoluzione dell’inquinamento da mercurio nell’atmosfera, i ricercatori hanno adottato un approccio innovativo e affascinante. Invece di basarsi esclusivamente su strumenti tecnologici, hanno esaminato le foglie di una pianta perenne, l’Androsace tapete, che cresce sulle pendici del Monte Everest. Proprio come gli anelli di crescita degli alberi, le sue foglie formano nuovi strati ogni anno, conservando le tracce dell’ambiente circostante.

Analizzando i campioni più vecchi, gli scienziati sono riusciti a ricostruire l’andamento dei livelli di mercurio atmosferico fino al 1982. I risultati hanno confermato un netto calo tra il 2000 e il 2020, ma anche un cambiamento nella natura delle emissioni: mentre quelle di origine umana sono diminuite, quelle di origine terrestre sono aumentate in proporzione.







Lo studio sul “tetto del mondo”

Lo scenario analizzato dallo studio prende vita nelle altitudini estreme dell’Himalaya, sul Monte Everest. Qui, lontano dalle grandi fonti industriali, l’aria rappresenta una cartina tornasole globale della presenza di mercurio. Secondo quanto spiegato da Yindong Tong, è proprio grazie a questo contesto incontaminato che è stato possibile valutare l’impatto effettivo delle politiche ambientali globali.

La ricerca ha rivelato che il suolo dell’Everest, come in molte altre zone del pianeta, è oggi un potente emettitore di mercurio nell’atmosfera. Questo dimostra che, anche in assenza di attività industriali, il rischio non scompare, ma si trasforma.

L’impatto umano e le sfide ancora aperte

Sebbene si possa parlare di successo nella riduzione delle emissioni industriali, le attività umane continuano a contribuire in modo significativo all’inquinamento da mercurio. La combustione di carbone e petrolio, l’incenerimento dei rifiuti e l’estrazione mineraria sono ancora pratiche diffuse, soprattutto in Paesi con normative meno stringenti. Le emissioni di origine umana oggi rappresentano circa il 28% del mercurio nell’atmosfera, e la loro riduzione deve rimanere una priorità.

Ma la sfida del futuro si gioca su un doppio fronte: da un lato, la necessità di continuare a regolamentare e ridurre le emissioni industriali; dall’altro, il monitoraggio costante delle emissioni naturali, soprattutto quelle legate al suolo, e il loro legame con i cambiamenti climatici in atto.

Guardare avanti: monitoraggio, cooperazione e prevenzione

Il cammino per un ambiente libero dal mercurio nell’atmosfera è tutt’altro che concluso. Le misure adottate finora dimostrano che il cambiamento è possibile, ma richiedono un impegno duraturo e coordinato a livello internazionale. La raccolta regolare di dati, soprattutto sull’isotopologia del mercurio, è ancora limitata nel tempo e nello spazio. Approfondire questa conoscenza sarà fondamentale per distinguere le fonti di inquinamento e per agire con precisione.

Solo attraverso una cooperazione globale e una visione di lungo periodo sarà possibile prevenire una nuova crisi ambientale silenziosa, innescata non dalle industrie, ma dal suolo stesso, un serbatoio invisibile che potrebbe diventare una bomba ecologica.

Lucrezia Agliani