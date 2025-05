In un contesto di crescente attenzione pubblica sui casi di abusi sessuali commessi da membri del clero, un nuovo allarme scuote l’opinione pubblica italiana. Secondo i dati resi noti dall’associazione che gestisce il progetto “Spotlight on Italian Survivors”, la percentuale di sacerdoti italiani coinvolti in casi di abuso sessuale su minori ha raggiunto il 3,2%. Tradotto in numeri assoluti, significa che oltre mille preti italiani sono accusati di abusi su minori – precisamente 1.031 –, con un totale stimato di 4.262 vittime.

Tuttavia, ciò che emerge con più forza da questo quadro già allarmante è la consapevolezza, condivisa anche dagli esperti e dagli stessi promotori della raccolta dati, che queste cifre rappresentano solo la superficie di un problema ben più vasto. Secondo l’attivista e portavoce dell’associazione, Francesco Zanardi, i numeri ufficiali sono in realtà solo una parte minima del fenomeno reale. “Le denunce – spiega – sono ancora poche, i casi cadono spesso in prescrizione, e in molti altri si preferisce il silenzio per paura, vergogna o sfiducia nelle istituzioni”.

Dieci nuovi casi nel solo 2025: il fenomeno non si arresta

Nel solo anno in corso, 2025, sono già stati documentati dieci nuovi episodi di abuso da parte di religiosi italiani. Casi che si aggiungono a una lunga lista e che confermano, se mai ce ne fosse ancora bisogno, quanto il problema sia sistemico e non confinato a episodi isolati del passato.

Questi episodi recenti riguardano diocesi distribuite su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni geografiche, a dimostrazione che il fenomeno degli abusi clericali non è localizzato, ma radicato trasversalmente nel tessuto ecclesiastico del Paese.

Il problema della sotto-denuncia e della prescrizione

Uno dei principali ostacoli nella reale comprensione della portata del fenomeno è costituito dal meccanismo della prescrizione penale, che rende irraggiungibili sul piano giudiziario molti dei reati commessi. La legge italiana, pur avendo introdotto modifiche nel tempo per allungare i termini di prescrizione in casi di reati gravi, non riesce ancora a tutelare pienamente le vittime, molte delle quali trovano la forza di denunciare solo dopo lunghi percorsi psicologici o quando ormai la giustizia ordinaria non può più intervenire.

A questo si aggiunge la cultura del silenzio che per anni ha protetto gli aggressori all’interno delle strutture ecclesiastiche. Innumerevoli testimonianze raccontano di vittime scoraggiate dal denunciare, di famiglie intimorite da pressioni ambientali, e persino di spostamenti strategici di sacerdoti accusati da una parrocchia all’altra, senza che fossero presi provvedimenti concreti.

Il progetto “Spotlight on Italian Survivors”

A rompere questa cortina di omertà ci ha pensato un’iniziativa nata dal basso: il database “Spotlight on Italian Survivors”. Avviato con l’obiettivo di raccogliere testimonianze, monitorare i casi accertati e offrire supporto alle vittime, il progetto si ispira all’omonima inchiesta del Boston Globe che nel 2002 fece luce sugli abusi nella Chiesa cattolica americana. Attraverso un lavoro meticoloso, i volontari del progetto italiano hanno messo insieme nomi, date, testimonianze, sentenze e notizie giornalistiche per ricostruire una mappa degli abusi clericali in Italia.

L’associazione che coordina l’iniziativa non solo raccoglie dati, ma svolge anche un ruolo attivo nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica e nel sostegno psicologico e legale alle vittime. Ogni caso documentato è verificato attraverso fonti pubbliche, giudiziarie o testimonianze dirette, per garantire la massima trasparenza e attendibilità.

L’impatto sulle vittime: numeri che raccontano tragedie umane

Dietro ogni cifra si nasconde una storia personale, spesso segnata da dolore, isolamento e sofferenze durature. Le oltre quattromila vittime identificate dal database rappresentano solo una parte di coloro che hanno subito violenza, spesso in giovane età e da figure in cui riponevano totale fiducia. L’impatto psicologico è devastante: depressione, disturbi post-traumatici, difficoltà relazionali e ideazioni suicidarie sono tra le conseguenze più frequenti.

Molte vittime raccontano di essere state ignorate o, peggio, accusate di aver inventato tutto. Altre hanno subito la rimozione dalla vita sociale e religiosa, in un perverso meccanismo che tutela gli aggressori a scapito dei sopravvissuti.







La risposta della Chiesa italiana

Nel corso degli ultimi anni, anche la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha iniziato ad affrontare più apertamente il tema degli abusi, istituendo commissioni di ascolto e avviando inchieste interne. Tuttavia, secondo molti osservatori, le iniziative messe in campo non sono ancora sufficienti. La mancanza di trasparenza, l’assenza di obblighi stringenti di denuncia e la gestione interna dei casi da parte delle diocesi sono elementi che, secondo gli esperti, rendono il sistema ancora opaco e inadatto a garantire giustizia.

Papa Francesco ha più volte espresso pubblicamente la volontà di “tolleranza zero” nei confronti degli abusi, ma l’effettiva applicazione di questa politica dipende in gran parte dalla volontà dei singoli vescovi e dall’adeguatezza delle strutture locali. Inoltre, la separazione tra giurisdizione ecclesiastica e quella civile rende difficile l’accesso diretto alle informazioni da parte della magistratura italiana.

Numerosi esperti di diritto, associazioni per i diritti umani e parlamentari italiani chiedono riforme più incisive. Tra le proposte sul tavolo figurano: l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria da parte dei membri del clero, la creazione di un registro pubblico dei religiosi condannati, il sostegno finanziario statale alle vittime e un rafforzamento dei servizi di ascolto e protezione.

Un altro aspetto chiave riguarda la formazione: si auspica una revisione profonda dei percorsi educativi nei seminari, introducendo corsi specifici su sessualità, affettività, diritti dell’infanzia e prevenzione dell’abuso di potere.

Patricia Iori