Prevenzione del tumore al seno: una sfida che viene da lontano

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, malattia che la recente iconodiagnostica ci informa provenire dal passato.

E ciò è un bene, perché ci dà l’opportunità di parlarne. Sì, perché della prevenzione del tumore al seno si deve parlare, ci si deve informare e si deve far prevenzione. Si sa. Ma mai ci saremmo aspettati che a parlarne fosse anche l’arte di qualche secolo fa.

Le ricerche:

L’iconodiagnostica è una disciplina che getta un ponte tra l’arte e la medicina. Riguarda l’indagine delle opere d’arte del passato alla ricerca di malattie vecchie e nuove. In questi anni molte opere sono passate al vaglio di questa tecnica; famoso è il seno della Fornarina di Raffaello, in particolare il seno sinistro, a cui gli esperti di oggi hanno “diagnosticato” un tumore alla mammella. Una delle ultime ricerche a riguardo è pubblicata dal The Lancet Oncology e riporta uno studio che vede la firma di una professoressa italiana, Raffaella Bianucci dell’Università di Torino e senior researcher alla Warwick Medical School in Inghilterra, insieme ad altri colleghi.

Le opere che testimoniano il tumore al seno:

Si tratta di opere d’arte del ‘500 importanti e famose come “La notte” di Michele di Rodolfo del Ghirlandaio e l’“Allegoria della Fortezza” di Maso da San Friano. Raffigurazioni che ora con un “occhio clinico” potremmo ammirare attraverso uno sguardo più ampio. Ed ebbene sì, attraverso uno zoom riusciamo ad osservare che il seno in questione qualcosa di particolare, lo ha.

Possibile non averci mai fatto caso, mentre magari ci interrogavano a scuola proprio su quel dipinto? Certo, perché come tutti i mali, anche il tumore vuole far credere di non esistere. E troppo spesso, perciò, sfugge ad uno sguardo che non vuole, sa, riesce a riconoscerlo.

Dal passato, una motivazione in più verso la prevenzione:

Come fare quindi per smascherarlo? Affidarsi a chi quello “sguardo clinico” realmente lo possiede. Il medico. Quando perciò siamo in dubbio sul rispondere agli screening diagnostici o chiedere al nostro medico qualche informazione in più sulla prevenzione di questa malattia non fermiamoci. Non fermiamoci a pensare che abbiamo troppi impegni. Che in fondo è solo un esame come un altro. Che non avendo nessun sintomo non serva.

Andiamo oltre e prefiguariamoci l’immagine viva di una delle donne in quei dipinti. E pensiamo che fortunatamente ora abbiamo maggiori strumenti per affrontare una malattia dalla quale, oggi, si guarisce sempre di più. Pensiamo allora che proprio una di loro rappresentava l’”Allegoria della Fortezza”. Quale miglior incentivo per non fermarsi davanti ad un dubbio, una paura, un “ma sì”?

In fondo, non è ogni donna un’opera d’arte?

Caterina Simoncello