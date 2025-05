Il prezzo del petrolio continua a scivolare verso il basso sui mercati internazionali, alimentando preoccupazioni tra analisti e investitori circa le reali prospettive dell’economia globale e l’equilibrio tra domanda e offerta. A poco più di 60 dollari al barile, la quotazione del Brent – il benchmark di riferimento per l’Europa – registra un calo del 20% rispetto a un mese fa, quando si aggirava attorno ai 75 dollari. Si tratta di una delle flessioni più marcate degli ultimi anni, che si inserisce in un contesto di crescente incertezza e di politiche energetiche divergenti.

Il recente scivolone delle quotazioni è stato accelerato da una decisione che ha colto di sorpresa molti osservatori: quella dell’OPEC+, il cartello che riunisce i principali paesi produttori di petrolio, inclusa la Russia. Riunitosi sabato scorso, il gruppo ha deciso di mantenere – e in alcuni casi aumentare – i livelli attuali di produzione, ignorando gli appelli a un maggiore equilibrio per stabilizzare il mercato. Una scelta che si pone in apparente controtendenza rispetto ai fondamentali economici e alle dinamiche della domanda globale.

Le strategie dell’OPEC+: produzione in crescita nonostante il rallentamento

La linea adottata dall’OPEC+ sembra dettata da una volontà precisa di preservare o addirittura espandere le proprie quote di mercato, a costo di comprimere i prezzi. Questa strategia, già sperimentata in passato, comporta rischi significativi, specialmente in un momento in cui la domanda globale di petrolio dà segnali di indebolimento. Con economie in rallentamento – dalla Cina all’Europa, passando per gli Stati Uniti – l’eccesso di offerta potrebbe generare squilibri persistenti nel medio termine.

Secondo alcune fonti vicine all’organizzazione, l’intento sarebbe quello di mettere pressione sui produttori concorrenti, in particolare quelli ad alto costo, come lo shale statunitense, meno competitivo con prezzi così bassi. Tuttavia, il contesto attuale è molto diverso da quello di un decennio fa: le tecnologie di estrazione sono migliorate, e molti produttori sono oggi in grado di operare anche con margini più sottili. Inoltre, il crescente interesse per le fonti rinnovabili e l’accelerazione delle politiche climatiche in molti paesi sviluppati rendono più rischiosa qualsiasi scommessa su un prolungato dominio del petrolio.

Impatto sui mercati

Dopo l’annuncio dell’OPEC+, le principali borse energetiche hanno registrato un’ondata di vendite, spingendo ulteriormente al ribasso i futures sul Brent e sul WTI (West Texas Intermediate). Gli investitori, che già monitoravano con attenzione l’andamento dell’economia globale, hanno letto nella decisione dell’organizzazione un segnale di preoccupazione implicita sulla debolezza della domanda.

Gli analisti di diverse banche d’affari, da Goldman Sachs a Morgan Stanley, hanno rivisto al ribasso le loro previsioni per il prezzo medio del greggio nei prossimi trimestri. Alcuni scenari indicano la possibilità che il Brent possa scendere anche sotto la soglia psicologica dei 55 dollari al barile se non interverranno correttivi nella politica produttiva o segnali di ripresa più consistenti dal lato della domanda.

Sul fronte geopolitico, la decisione dell’OPEC+ rischia di inasprire le tensioni tra i grandi esportatori e le economie importatrici, specialmente in Europa, dove la dipendenza energetica è ancora marcata. Un petrolio troppo economico può sì aiutare a contenere l’inflazione – una delle grandi sfide macroeconomiche degli ultimi anni – ma indebolisce anche gli sforzi per la transizione energetica, rallentando gli investimenti in alternative più pulite.

Alcuni paesi produttori, soprattutto quelli più vulnerabili come Venezuela, Nigeria e Algeria, potrebbero invece soffrire particolarmente l’attuale dinamica dei prezzi. Con bilanci pubblici fortemente dipendenti dalle esportazioni di greggio, un prolungato periodo di prezzi bassi rischia di compromettere la stabilità economica e sociale di queste nazioni.







Rallentamento economico e domanda energetica in calo

Dopo la ripresa post-pandemica, le principali economie stanno vivendo una fase di rallentamento, alimentata da un’inflazione ancora elevata, politiche monetarie restrittive e tensioni geopolitiche persistenti. La domanda energetica, che aveva mostrato segni di vigore negli anni immediatamente successivi alla crisi sanitaria, sta ora rallentando.

In particolare, la Cina – uno dei principali motori della domanda di petrolio – sta affrontando una crescita più debole del previsto, a causa di problemi strutturali nel settore immobiliare, rallentamento dei consumi interni e difficoltà nel comparto manifatturiero. Anche l’Europa, stretta tra una crisi energetica cronica e l’incertezza sulla competitività industriale, non offre segnali rassicuranti. Gli Stati Uniti, infine, mostrano dati di crescita in rallentamento, con una Federal Reserve ancora prudente nell’allentamento delle politiche restrittive.

Le prospettive per il settore energetico

In un simile scenario, il settore energetico si trova a dover navigare tra dinamiche opposte. Da un lato, i produttori tradizionali cercano di mantenere quote di mercato e livelli di profitto accettabili. Dall’altro, cresce la pressione verso la decarbonizzazione e l’adozione di fonti energetiche alternative. La transizione energetica, tuttavia, richiede investimenti significativi e una visione di lungo termine che spesso si scontra con la volatilità dei mercati.

Molti analisti sostengono che il calo del prezzo del petrolio potrebbe rappresentare una finestra di opportunità per accelerare la transizione, riducendo i costi indiretti legati all’energia e liberando risorse per lo sviluppo di tecnologie verdi. Tuttavia, vi è anche il rischio che un prezzo troppo basso disincentivi proprio quei progetti alternativi che faticano a raggiungere la competitività economica senza un forte sostegno pubblico.

Patricia Iori