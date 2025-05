Cresce la frattura tra l’Ungheria di Viktor Orbán e il resto dell’Unione Europea. A testimoniarlo è la dichiarazione congiunta firmata da 20 Stati membri durante il Consiglio Affari Generali del 27 maggio, un’inedita presa di posizione contro il governo magiaro accusato di limitare gravemente i diritti della comunità LGBTQIA+, in particolare modo durante il Pride in Ungheria. Le accuse non sono nuove, ma a sorprendere è la compattezza del fronte europeo, che si è allargato anche a Paesi tradizionalmente cauti nell’intervenire contro altri Stati membri.

Il casus belli è rappresentato dalle recenti modifiche costituzionali ungheresi, che sanciscono la superiorità del “diritto dei minori a un corretto sviluppo morale” rispetto ad altri diritti fondamentali. Un principio vago ma che, nella pratica, viene usato per vietare le marce del Pride in Ungheria e altri eventi legati alla comunità queer, ritenuti “incompatibili” con la tutela dell’infanzia.

La marcia del Pride in Ungheria sotto attacco

Il Budapest Pride, previsto per il prossimo 28 giugno, è stato ufficialmente vietato. È la prima volta che le autorità ricorrono alle nuove norme per bloccare una manifestazione di questo tipo. La decisione ha scatenato un’ondata di reazioni in tutta Europa: i firmatari della dichiarazione, guidati dai Paesi Bassi, si sono detti “profondamente preoccupati” per l’evoluzione legislativa in Ungheria, che mina le libertà di espressione, riunione pacifica e privacy.

Le modifiche approvate a marzo e aprile 2025, denunciano i governi europei, autorizzano sanzioni contro organizzatori e partecipanti agli eventi Pride in Ungheria, e permettono l’uso di strumenti come il riconoscimento facciale per identificarli e multarli. Una pratica che solleva allarmi su possibili violazioni dei diritti umani in uno Stato membro dell’Unione.







La procedura dell’articolo 7 e le sue insidie

La crisi con Budapest si inserisce nel contesto della procedura ex articolo 7 del Trattato sull’Unione Europea, avviata dal Parlamento Europeo nel 2018 e da allora bloccata per mancanza di consenso tra gli Stati. Si tratta dello strumento più grave previsto dai Trattati, che può portare – in teoria – alla sospensione del diritto di voto in Consiglio del Paese colpevole di violazioni sistematiche dello Stato di diritto.

Oggi il fronte contrario a Orbán si è rafforzato, ma l’attivazione del “braccio sanzionatorio” dell’articolo 7 resta improbabile: servirebbe l’unanimità, meno lo Stato in questione. Un’ipotesi lontana, considerato che Slovacchia e Polonia restano riluttanti, mentre l’Italia ha evitato di firmare la dichiarazione. Più probabile, invece, l’adozione del “braccio preventivo”, che riconosce un rischio concreto di violazione dei valori fondamentali: servono 22 voti favorevoli su 27.

Germania e Renew guidano il cambio di passo

Un elemento nuovo è la svolta tedesca. Berlino, tradizionalmente prudente su Orbán, ha cambiato tono. Il ministro per l’Europa Gunther Krichbaum ha dichiarato apertamente che “la pazienza è finita”. Anche il gruppo liberale europeo Renew, con una lettera alla Commissione, ha chiesto “misure urgenti” per garantire il diritto alla libertà di espressione e lo svolgimento del Pride. La pressione sta crescendo anche sull’esecutivo comunitario, accusato di aver agito con troppa cautela finora.

La risposta della Commissione Europe

Il commissario alla Giustizia Michael McGrath ha affermato che Bruxelles sta monitorando da vicino la situazione e non esclude nessuna opzione, incluso un nuovo procedimento legale presso la Corte di giustizia dell’UE. Ha ribadito che “il diritto di riunione pacifica non è una minaccia per i bambini, ma un pilastro della democrazia”. La Commissione ha inoltre chiesto il ritiro della controversa proposta di legge sulla “trasparenza della vita pubblica”, che potrebbe essere usata per colpire la società civile e i media indipendenti.

Alla fine della giornata, le conclusioni del Consiglio sulla “resilienza democratica” sono state adottate da 25 delegazioni. Solo Slovacchia e Ungheria si sono dissociate. Il documento sul Pride in Ungheria richiama alla necessità di contrastare disinformazione, interferenze straniere e polarizzazione sociale, e difende apertamente il ruolo della società civile e dei media liberi.

Il messaggio è chiaro: la comunità europea non è più disposta a tollerare le continue derive autoritarie dell’Ungheria. Anche se la strada delle sanzioni è ancora in salita, il tono è cambiato. Il premier Orbán si trova ora sotto un fuoco incrociato sempre più difficile da ignorare.

Lucrezia Agliani