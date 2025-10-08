Le prigioni cubane sono nuovamente al centro di una tendenza drammatica: secondo l’ONG Cubalex, nel 2025 sono morte 34 persone nelle prigioni cubane. A questo si aggiungono poi le gravi violazioni dei diritti umani registrate nelle carceri dal Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), il quale ha raccolto più di 100 denunce. Questi dati indicano la presenza di una problematica sistemica, di una crisi del sistema carcerario che va affrontata al più presto.

Le prigioni cubane continuano ad essere teatro di morti e violenze: secondo quanto riportato da Cubalex, solo nel 2025 sarebbero 34 i detenuti morti in carcere (quasi un decesso a settimana).

Cuba, che già deve affrontare una crisi energetica ed economica senza precedenti, è ora anche dilaniata da un sistema carcerario lasciato nel più totale abbandono istituzionale e in balia degli abusi più disparati: il CDPC ha infatti raccolto 100 denunce provenienti da 36 carceri e centri di detenzione in 14 province del Paese.

Detenuti morti: cause e insabbiamenti

Secondo le ricerche e le testimonianze, i detenuti nelle prigioni cubane spesso muoiono a causa della mancanza di cure mediche tempestive o per colpa dell’utilizzo eccessivo della violenza da parte delle guardie carcerarie.

Altrettante morti avvengono per suicidio a causa della disperazione per la fame estrema e i trattamenti disumani, l’ultimo sintomo di una realtà basata su impunità e abusi sistemici.

Nei documenti ufficiali la vera causa della morte viene di sovente insabbiata e bollata come “overdose”, soprattutto nel caso dei prigionieri detenuti per motivi politici.

Alain Espinosa, avvocatessa di Cubalex, ha affermato:

«Le deplorevoli condizioni del sistema carcerario colpiscono tutti i detenuti, indipendentemente dalla natura del reato commesso […] La mancanza di diritto di accesso alla giustizia e a una tutela giuridica sono tra gli ostacoli più comuni alla presentazione di denunce sui decessi avvenuti nelle carceri.»









Tra violenze e condizioni degradanti

A destare grande preoccupazioni solo le cattive condizioni di vita nelle prigioni cubane, dove dilagano malnutrizione, malattie contagiose (tra cui tubercolosi, epatite e scabbia) e assenza di assistenza medica.

Ai detenuti infatti viene spesso ostacolato l’accesso all’acqua o ai farmaci, in aggiunta alle riduzioni delle razioni alimentari come forma di tortura.

Sono state poi rilevate numerose forme di abusi, tra cui pestaggi, l’utilizzo di celle di punizione o la negazione del diritto alle telefonate.

In molti casi, lo stesso personale sanitario è corrotto e invischiato nella sottrazione e vendita al mercato nero di farmaci, alimenti e droghe provenienti dalle stesse carceri.

Dalle inchieste portate realizzate da numerose ONG emerge infine anche il dato preoccupante del ricorso agli stupri perpetrati dai funzionari statali. Il carcere di massima sicurezza di Combinado del Este è una delle strutture con la più alta incidenza di stupri.

La trappola lavoro forzato

Tra le violazioni dei diritti umani nelle carceri di Cuba è stato anche segnalato il ricorso al lavoro forzato: secondo Prisoners Defenders, migliaia di detenuti (circa 60 mila) hanno lavorato sotto coercizione o minacce all’interno delle prigioni cubane.

In particolare, i carcerati sono costretti a produrre sigari e carbone di marabù da esportare in Europa, spesso senza strumenti o formazione adeguata.

Secondo i dati raccolti nell’ultimo anno, 505 detenuti avrebbero prodotto 11.6 milioni di sigari all’anno (circa il 7.5% del totale nazionale cubano), i quali vengono poi commercializzati come “equo-solidali” anche se provenienti da un sistema di sfruttamento regolamentato.

La necessità di porre fine al silenzio e alla violenza

I detenuti, a Cuba come nel resto del mondo, devono essere trattati con rispetto e dignità: la comunità internazionale deve agire al più presto per aiutare il Paese caraibico risolvere la crisi del suo sistema carcerario, prodigandosi di fronte alle Nazioni Unite.

Cuba, che rimane uno dei paesi con la più alta popolazione carceraria al mondo, necessita di riforme adeguate dirette a scongiurare le violazioni dei diritti umani che avvengono nelle sue prigioni, insieme a un sistema di monitoraggio ed accountability efficace da parte delle istituzioni.

Il primo passo per fare ciò è, ancora una volta, il sollevamento dell’embargo imposto dagli Stati Uniti, in modo da allentare la morsa economica sul Paese e permettere a Cuba di adeguarsi agli standard internazionali in materia.

Sara Coico