Uno degli aspetti più opachi del conflitto russo-ucraino in corso dal 2022 riguarda il trattamento e la sorte dei prigionieri di guerra (PoW) catturati da entrambe le parti. Se da un lato esistono fonti relativamente attendibili sul numero di prigionieri di guerra ucraini detenuti in territorio russo, dall’altro lato permane il silenzio quasi totale sulle cifre e le condizioni dei combattenti russi catturati dall’Ucraina.

Le autorità di Kiev, così come le agenzie internazionali coinvolte nella supervisione dei diritti umani, forniscono poche informazioni su questo aspetto. Tale discrepanza informativa contribuisce ad alimentare speculazioni e tensioni diplomatiche, ma riflette anche le difficoltà oggettive nella raccolta e nella verifica dei dati in un contesto di guerra prolungata e altamente politicizzata.

I diritti dei prigionieri di guerra

Secondo le Convenzioni di Ginevra, in particolare la Terza Convenzione del 1949, i prigionieri di guerra sono persone che, durante un conflitto armato internazionale, cadono in mano nemica e che hanno partecipato direttamente ai combattimenti. Questi individui, che siano soldati regolari, miliziani o membri di forze irregolari, godono di tutele giuridiche ben precise: devono essere trattati con umanità, protetti da atti di violenza o intimidazione, e mantenuti in condizioni di detenzione dignitose.

Inoltre, devono poter comunicare con le famiglie, ricevere assistenza della Croce Rossa e avere accesso a cure mediche. Tali obblighi sono vincolanti per tutte le parti coinvolte in un conflitto, indipendentemente dalla legittimità o meno della loro causa.

Il dato ufficiale: 2.577 prigionieri di guerra ucraini in Russia

Secondo un’analisi condotta da esperti dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), e riportata dal Ministero dell’Interno ucraino, al momento risultano detenuti in Russia 2.577 prigionieri di guerra ucraini. Si tratta di soldati o membri di forze armate irregolari catturati nel corso delle ostilità e successivamente trasferiti in strutture di detenzione sul territorio russo.

La cifra, pur basata su stime accurate, potrebbe comunque non rappresentare la totalità dei casi, soprattutto considerando che alcuni combattenti risultano ancora dispersi o non ufficialmente registrati come prigionieri.

Civili detenuti

A differenza dei prigionieri di guerra, la detenzione di civili rappresenta una violazione più evidente del diritto internazionale. In diversi casi, organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato l’arresto arbitrario di giornalisti, attivisti, operatori umanitari e semplici cittadini in territori occupati o in prossimità della linea del fronte.

La Convenzione IV di Ginevra tutela i civili durante i conflitti armati, proibendo in modo esplicito la loro deportazione, la detenzione illegale e i maltrattamenti. Tuttavia, nella pratica, il confine tra prigioniero civile e prigioniero politico si è fatto sempre più labile, soprattutto nelle aree del Donbass e della Crimea.







Detenzione e propaganda: l’uso politico dei prigionieri

In questo scenario, non va sottovalutato l’elemento propagandistico legato alla detenzione dei prigionieri. Entrambe le parti, infatti, fanno leva sui prigionieri di guerra per rafforzare il consenso interno, delegittimare il nemico e orientare l’opinione pubblica internazionale.

Le immagini di scambi di prigionieri, così come i video di confessioni forzate trasmesse da emittenti statali, sono diventati strumenti di comunicazione bellica. Le autorità russe, ad esempio, hanno diffuso filmati che mostrano combattenti ucraini catturati confessare crimini di guerra. Dall’altro lato, l’Ucraina tende a mettere in luce le condizioni disumane in cui sarebbero trattenuti i propri cittadini nei centri di detenzione russi.

Il monitoraggio da parte di organismi internazionali, come la Croce Rossa Internazionale (CICR) e l’OSCE, risulta fondamentale per garantire almeno un minimo di trasparenza. Tuttavia, la loro azione è spesso ostacolata da mancate autorizzazioni di accesso, restrizioni logistiche e rischi per la sicurezza del personale.

Le missioni di osservazione, quando autorizzate, riescono solo parzialmente a fotografare la realtà sul campo. In molte strutture di detenzione, soprattutto quelle più isolate o gestite da forze paramilitari, non vi è alcun controllo indipendente. Questo alimenta dubbi sulla sorte di centinaia, se non migliaia, di detenuti.

Scambi di prigionieri: meccanismo intermittente e politicizzato

Uno degli strumenti più visibili per la liberazione dei prigionieri è costituito dagli scambi tra le parti. Si tratta di operazioni complesse, spesso mediate da terzi (come la Turchia, la Svizzera o il Vaticano), che richiedono mesi di negoziati riservati.

Negli ultimi tre anni, ci sono stati numerosi scambi di prigionieri tra Russia e Ucraina, alcuni dei quali riguardanti figure simboliche o personaggi di alto profilo. Tuttavia, il ritmo di questi scambi è irregolare e fortemente influenzato dalle evoluzioni militari e politiche. In alcuni casi, accordi già definiti sono stati sospesi per motivi tattici o in risposta a provocazioni sul campo.

Non va sottovalutata la pressione crescente esercitata dalle famiglie dei prigionieri, che attraverso iniziative civili, petizioni e manifestazioni cercano di mantenere alta l’attenzione su una questione tanto umanitaria quanto politica. In Ucraina, associazioni di familiari dei detenuti organizzano regolarmente incontri pubblici e sit-in davanti agli uffici governativi, chiedendo aggiornamenti e impegni concreti da parte delle autorità.

Anche in Russia, sebbene in modo più sommesso per il timore di ritorsioni, sono emerse proteste isolate di madri e mogli di soldati scomparsi, in cerca di notizie certe sulla sorte dei loro cari.

La dimensione psicologica della prigionia

Oltre alla dimensione giuridica e politica, la detenzione prolungata ha un impatto profondo sulla psiche dei prigionieri. Le testimonianze raccolte da ex detenuti, in particolare da parte ucraina, parlano di malnutrizione, isolamento, violenze fisiche e psicologiche. In molti casi, i prigionieri rientrati soffrono di disturbi post-traumatici, con difficoltà di reinserimento nella vita civile e militare.

Nonostante le difficoltà evidenti, esistono spiragli di miglioramento. La crescente attenzione mediatica e la pressione della comunità internazionale stanno inducendo entrambi i governi a un atteggiamento meno opaco. La ripresa di colloqui multilaterali sul rispetto dei diritti umani e l’adozione di nuovi protocolli condivisi per la gestione dei prigionieri potrebbero, in futuro, contribuire a migliorare la situazione.

Patricia Iori