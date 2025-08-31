Il percorso verso la prima casa per le nuove generazioni italiane si configura sempre più come un’impresa in salita. In un contesto economico segnato da precarietà lavorativa, salari stagnanti e inflazione, per molti giovani adulti l’acquisto di un immobile resta un obiettivo possibile solo con il sostegno economico dei genitori. Questo fenomeno non è più marginale, ma strutturale: la figura del genitore finanziatore diventa un elemento imprescindibile nel processo di acquisto, spesso sotto forma di anticipo sul mutuo, garanzia fideiussoria o donazione diretta.

Tale dinamica riflette non solo le difficoltà economiche individuali, ma anche un mutamento più profondo del tessuto sociale ed economico italiano, in cui la famiglia continua a giocare un ruolo centrale nella redistribuzione della ricchezza e nella tutela delle generazioni più giovani. In molti casi, l’intervento dei genitori è l’unico strumento che permette ai figli di accedere a condizioni creditizie accettabili o semplicemente di coprire i costi iniziali, sempre più onerosi.

L’interesse dei giovani per il mercato immobiliare

Nonostante le difficoltà, l’interesse dei giovani per il mercato immobiliare resta alto. La fascia d’età tra i 29 e i 39 anni si distingue per una forte propensione all’investimento nel settore residenziale. Secondo quanto mostrato in un recente report realizzato da Nomisma in collaborazione con T. Rowe Price, una larga parte dei giovani adulti italiani guarda all’acquisto della casa non solo come a una necessità abitativa, ma anche come a una scelta strategica per garantire stabilità al proprio futuro.

In questa fascia di popolazione si osserva un desiderio diffuso di emancipazione abitativa, spesso associato alla volontà di costruire una famiglia o semplicemente di affermare la propria indipendenza. Tuttavia, tra il desiderio di stabilità e la possibilità concreta di realizzarlo esiste un divario significativo, determinato da condizioni di reddito insufficienti, contratti di lavoro instabili e una generale incertezza economica che limita l’accesso al credito.

Il mattone come bene rifugio: una convinzione trasversale

Il dato più significativo emerso dallo studio riguarda la percezione generale dell’investimento immobiliare: l’80% degli italiani lo ritiene il più sicuro tra quelli possibili. Una percentuale che, pur nella sua stabilità nel tempo, sorprende per la sua ampiezza in un’epoca in cui il panorama degli investimenti si è notevolmente diversificato, includendo asset digitali, strumenti finanziari alternativi e mercati volatili.

La fiducia riposta nel mattone si fonda su una tradizione culturale consolidata e su una memoria storica che associa alla proprietà immobiliare sicurezza, autonomia e un’eredità da tramandare. A ciò si aggiunge la percezione, ancora forte, che il valore degli immobili sia tendenzialmente destinato ad aumentare nel lungo periodo, rappresentando così una sorta di “paracadute” economico in grado di fronteggiare anche le turbolenze dei mercati finanziari.

Nonostante il perdurare della fiducia nel mattone, l’attuale congiuntura economica presenta numerose contraddizioni. Da un lato, i tassi d’interesse sui mutui, dopo un periodo di ribassi storici, hanno conosciuto negli ultimi anni una ripresa significativa, rendendo l’indebitamento più oneroso. Dall’altro, il prezzo medio degli immobili nelle principali città italiane è rimasto elevato, rendendo difficile l’accesso alla proprietà per le fasce di reddito medio-basse, in particolare nei centri urbani dove la domanda è più alta.

A peggiorare il quadro si aggiunge la crescente difficoltà nel reperire immobili a prezzi accessibili, soprattutto per chi desidera vivere in zone ben collegate o dotate di servizi. Questo spinge molti giovani a rivedere le proprie aspettative, orientandosi verso aree periferiche o valutando soluzioni di coabitazione, affitto a lungo termine o rinuncia temporanea all’acquisto.

Le implicazioni per il sistema-Paese

Il fenomeno della casa acquistata con il supporto familiare non è privo di ricadute sul piano macroeconomico e sociale. Da un lato, rallenta il ricambio generazionale nel mercato immobiliare e contribuisce alla stagnazione della domanda abitativa autonoma. Dall’altro, mostra la persistenza di un modello economico basato sulla trasmissione intergenerazionale della ricchezza, piuttosto che sulla redistribuzione tramite strumenti pubblici o politiche abitative mirate.

Il rischio è quello di consolidare un sistema duale: da una parte, chi può contare su un patrimonio familiare sufficiente ad affrontare un investimento importante come quello della casa; dall’altra, chi ne è privo e resta intrappolato in una condizione di precarietà abitativa. Una tale disparità rischia di accentuare le disuguaglianze sociali, penalizzando chi parte da condizioni economiche svantaggiate, anche a parità di merito o potenzialità.

Alla luce di queste dinamiche, il dibattito sulla casa non può limitarsi a considerazioni di mercato, ma deve necessariamente coinvolgere la sfera delle politiche pubbliche. Incentivi fiscali, agevolazioni per l’accesso al mutuo, piani di edilizia agevolata e strumenti di garanzia statale rappresentano alcune delle leve che lo Stato può (e dovrebbe) attivare per facilitare l’accesso alla proprietà per le giovani generazioni.

In tal senso, alcune misure sono già state introdotte, come il Fondo di Garanzia Prima Casa gestito da Consap, che prevede la possibilità per i giovani under 36 di accedere a mutui con garanzie statali fino all’80% del valore dell’immobile. Tuttavia, queste iniziative si sono rivelate spesso insufficienti a compensare le dinamiche strutturali del mercato e le fragilità reddituali dei potenziali acquirenti.

Una cultura che resiste, ma chiede risposte nuove

Il legame degli italiani con la casa è dunque ancora fortissimo, ma oggi si confronta con sfide nuove. La cultura della proprietà immobiliare, fondata su valori di sicurezza e stabilità, non è stata scalfita neppure dalle recenti crisi economiche, ma ha bisogno di essere accompagnata da risposte istituzionali adeguate, capaci di rendere sostenibile questo sogno per tutti, e non solo per chi ha alle spalle una rete familiare solida.

Patricia Iori