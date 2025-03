La prima clinica per l’aborto farmacologico vede la sua inaugurazione a Varsavia. L’unica del Paese, rende possibile la realizzazione di un diritto fondamentale delle donne.

Aperta la prima clinica per l’aborto a Varsavia: l’inaugurazione di un diritto fondamentale

Varsavia oggi diventa protagonista di un evento di importanza storica, che segna la pubblica adesione a un diritto internazionale: viene infatti inaugurata la clinica Abotak, il primo centro polacco che permetterà il libero accesso all’aborto farmacologico, rendendo per la prima volta raggiungibile una risorsa che dovrebbe essere accessibile a ogni singola donna, ma che purtroppo nello Stato ha sempre visto molte obiezioni da parte della popolazione stessa e del Governo. Una situazione surreale che da anni mette a rischio la vita di molte donne e ragazze, per molto tempo costrette dal loro stesso Paese a ricorrere a metodi illegali e pericolosi per la loro vita.

La struttura della clinica

La clinica Abotak verrà inaugurata oggi al centro della città, a pochi passi dal parlamento e sarà gestita dalle attiviste di Aborcyjny Dream Team, una delle più importanti associazioni per il diritto all’aborto della Polonia.

Il locale comprende due diverse aree di accoglienza: una parte dedicata all’acquisto di merchandising dedicato al finanziamento dei farmaci per l’interruzione della gravidanza, e una composta da più stanze isolate in cui le ragazze potranno eseguire il trattamento farmacologico.

L’ambiente è stato progettato con lo scopo di risultare un luogo felice, calmo e soprattutto sicuro, in modo da mettere a proprio agio le ragazze e togliere dalle loro menti i pensieri stereotipati di imbarazzo, vergogna e senso di colpa che purtroppo ancora pervadono l’idea dell’aborto in tutto il Paese.







L’inaugurazione: un atto di protesta e indipendenza dal governo

La posizione della clinica Abotak accanto al parlamento non è casuale: il centro infatti, aperto autonomamente e senza l’approvazione dell’amministrazione locale, non è solo la realizzazione di un aiuto concreto alla diffusione di un diritto ancora negato a molte donne, ma consiste in un’azione politica di protesta, visibilità, e soprattutto un atto di indipendenza nei confronti di un governo che da sempre rifiuta la legalizzazione ufficiale del diritto all’aborto. Il trattamento infatti è permesso in Polonia solo in seguito a eventi di stupro, incesto o di pericolo per la vita della donna. Condizioni devastanti, che però non considerano il diritto fondamentale di scelta del singolo individuo, a cui viene negata la possibilità di decidere sulla sua stessa vita.

Età, stabilità economica, scelta di non essere madre. Obbligare una donna a diventare genitore vuol dire costringerla a un futuro non voluto e distruggere nella maggior parte dei casi la vita di un bambino innocente, vittima ingiusta delle conseguenze derivate da una gravidanza obbligata.

A questo si aggiunge l’indecente condizione a cui vengono sottoposte migliaia di donne per l’aborto: non essendo ufficialmente legalizzato, molte di loro sono costrette a effettuare il trattamento in modo illegale, doloroso e soprattutto pericoloso per la loro stessa vita.

In un Paese in cui basterebbe prendere una pillola per salvare il futuro di una donna e l’esistenza di un figlio costretto a una vita che non si può chiamare tale, molte persone ancora vedono immorale un diritto invece fondamentale, riservato solo in caso di condizioni estreme.

L’aborto inoltre non risulta estremamente pericoloso solo per le donne che lo effettuano, ma anche per i medici, i fornitori farmacologici e chiunque abbia un ruolo nell’aiuto del processo, che corre il rischio di una pena fino a tre anni di carcere.

Persone che decidono di porgere una mano a donne abbandonate dalla loro stessa gente sono considerati assassini di vite, esseri aberranti che aiutano a estirpare l’esistenza di bambini innocenti.

Invece sono proprio loro i salvatori di queste vite, che impediscono la nascita di un’esistenza difficile e molto dolorosa, concedendo il libero arbitrio a migliaia di donne a cui ogni giorno viene negato.

La possibilità di scegliere per se stessi è fondamentale, e Varsavia oggi dà importanza alla facoltà di decisione di moltissime donne e ragazze che per anni hanno dovuto combattere per far valere un diritto da sempre negato.

Ginevra Montenovo